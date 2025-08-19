הריבית לא צפויה לרדת מחר. מתי כן?

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, בראשות הפרופ' אמיר ירון, תפרסם מחר (ד') את החלטת הריבית השישית לשנה זו. גם הפעם, כמו בכל ההחלטות מאז ינואר 2024, הריבית תישאר ככל הנראה ללא שינוי, ברמה של 4.5%.

מדוע בנק ישראל ממתין? יש לו סיבות טובות. ראשית, האינפלציה עדיין נמצאת מעל יעד היציבות של הבנק (1%-3%). אומנם על-פי מרבית ההערכות היא תתכנס ליעד בחודשים הקרובים, אך המדד האחרון לחודש יולי עדיין הצביע על קצב שנתי של 3.1%. קרוב אבל לא מספיק.

שנית, חוסר הוודאות סביב המשך הלחימה בעזה וההשלכותיו על המשק תומכים גם הם בשמירה על רמת הריבית הנוכחית. לבסוף, ייתכן כי בנק ישראל יעדיף לחכות למקבילו האמריקאי ולא להקדים אותו - והפד צפוי להחל בהפחתות רק בספטמבר.

מנגד, מספר אלמנטים התומכים בהפחתת ריבית, אם לא בהודעה הקרובה אז בזו שאחריה. פרמיית הסיכון של ישראל ירדה בחדות, כפי שבאה לידי ביטוי ב-CDS. בנוסף, תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית ירדה מעט - באוצר עדכנו אותה לאחרונה ל־3.1%. כמו כן, התחזקות השקל (כ־7% מול הדולר מתחילת השנה) מקלה על האינפלציה.

בשלב זה הציפייה בשוק היא להפחתה בספטמבר, אבל הכיוון יתבהר מעט יותר לאחר הודעת הריבית הקרובה.