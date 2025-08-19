ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הריבית לא צפויה לרדת מחר. מתי כן?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ריבית בנק ישראל

הריבית לא צפויה לרדת מחר. מתי כן?

בהמשך השבוע תפרסם הוועדה המוניטרית בבנק ישראל את החלטת הריבית השישית לשנה זו • גם הפעם, כמו בכל ההחלטות מאז ינואר 2024, הריבית תישאר ככל הנראה ללא שינוי

בר לביא 06:13
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: לע''מ
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: לע''מ

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, בראשות הפרופ' אמיר ירון, תפרסם מחר (ד') את החלטת הריבית השישית לשנה זו. גם הפעם, כמו בכל ההחלטות מאז ינואר 2024, הריבית תישאר ככל הנראה ללא שינוי, ברמה של 4.5%.

ניתוח | "צריך לנצל כל ירידה": המומחים מנסים להעריך מה צפוי בבורסה בתל אביב

מדוע בנק ישראל ממתין? יש לו סיבות טובות. ראשית, האינפלציה עדיין נמצאת מעל יעד היציבות של הבנק (1%-3%). אומנם על-פי מרבית ההערכות היא תתכנס ליעד בחודשים הקרובים, אך המדד האחרון לחודש יולי עדיין הצביע על קצב שנתי של 3.1%. קרוב אבל לא מספיק.

שנית, חוסר הוודאות סביב המשך הלחימה בעזה וההשלכותיו על המשק תומכים גם הם בשמירה על רמת הריבית הנוכחית. לבסוף, ייתכן כי בנק ישראל יעדיף לחכות למקבילו האמריקאי ולא להקדים אותו - והפד צפוי להחל בהפחתות רק בספטמבר.

מנגד, מספר אלמנטים התומכים בהפחתת ריבית, אם לא בהודעה הקרובה אז בזו שאחריה. פרמיית הסיכון של ישראל ירדה בחדות, כפי שבאה לידי ביטוי ב-CDS. בנוסף, תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית ירדה מעט - באוצר עדכנו אותה לאחרונה ל־3.1%. כמו כן, התחזקות השקל (כ־7% מול הדולר מתחילת השנה) מקלה על האינפלציה.

בשלב זה הציפייה בשוק היא להפחתה בספטמבר, אבל הכיוון יתבהר מעט יותר לאחר הודעת הריבית הקרובה.