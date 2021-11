לאחר הרכישה: פוד טראק'ס של BBB יוצבו בתחנות דור אלון

כמעט שנה אחרי שרכשה 50% מרשת BBB (המנהלת בזכיינות את המותגים מוזס, בורגרים ו-BBB) תפרוס דור אלון צי של פוד טראק'ס במתחמי תחנות הדלק שלה, תחת המותג BBB by the way. היקף ההשקעה במהלך נאמד ב-30 מיליון שקל.