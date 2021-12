חייבים לתפוס את כולם: למה כל כך אוהבים את פוקימון?

חמישי, בתוך מבוך דיזנגוף סנטר בתל אביב, מול בית קפה, התחיל להיווצר בשעה שש בערב טור בסניף נינטנדו (הנציגה הישראלית היא תור גיימינג). הזמן עובר, ותוך שלוש שעות מגיעים כ-200 אנשים שונים: בנים ובנות, צעירים ומבוגרים, דתיים וחילונים. הסיבה? כולם רוצים להשיג ראשונים את המשחקים החדשים של פוקימון, Pokémon Brilliant Diamond ו- Pokémon Shining Pearl. בנינטנדו ישראל אומרים שזו ההשקה הגדולה ביותר שהייתה להם מאז תחילת הפעילות בישראל - אבל הכל התחיל אי אז בשנת 1996.

לפני 25 שנה, סטושי טג'ירי שיחרר לראשונה שני משחקים של פוקימון, Pokémon Red & Pokémon Blue, עבור קונסולת גיימבוי. היום, המותג, שבמקור היפני שמו "Pocket Monster" (מפלצות כיס), חוגג חצי יובל והוא כבר מוכר ברחבי הארץ והעולם. למעשה, פוקימון הוא פרנצ'ייז המדיה המכניס ביותר בעולם: השווי של המותג עומד על 105 מיליארד דולר (כך לפי נתוני Statista ואחרים) - ומתחתיו מותגים כמו מלחמת הכוכבים, מיקי מאוס, מריו ועוד. בנינטנדו אומרים כי נכון לשנת 2017, סדרת משחקי פוקימון היא השנייה הנמכרת בעולם במשחקי הוידיאו, עם 380 מיליון עותקים שנמכרו (במקום הראשון נמצא מותג אחר של נינטנדו, סופר מריו).

השחקנים מבזבזים שעות על גבי שעות במשחקים האלו: בכל משחק נכנסים לתוך עולם הפוקימונים בתור דמות חדשה - מאמן פוקימונים צעיר. כמאמן מתחיל בוחרים את הפוקימון הראשון (בדרך כלל בחירה בין שלושה סוגים: אש, מים או עשב). המטרה במשחק היא למצוא את כל הפוקימונים, לאמן אותם ולנצח את הטורנירים במכונים השונים - כך מקבלים את התגים מכל מכון שמציין את הניצחון. כיום, המשחקים יוצאים לקונסולת ה-Switch של נינטנדו.

אחד הדברים שאפשר לראות על משחקי פוקימון - שאין אפיון חד משמעי לגבי המעריצים, בטח בהיבט הגיל שלהם. עמרי מרקוביץ' בן התשע היה באירוע ההשקה בדיזנגוף של המשחק החדש. הוא סיפר בהתלהבות עד כמה הוא אוהב פוקימון: "בין אחד לעשר? מאה מתוך עשר!". "פוקימון זה משהו שאני פשוט עושה נטו בשביל אהבה, כיף והכי חשוב - שייני-הנט (מציאת פוקימונים מוכרים בצבעים שונים. ישנם כאלו שאוהבים לצוד ולחפש אותם - נ.ט). פוקימון זה דבר שאני חושב שאני באמת יכול לאהוב, ולהגיד בפה מלא, וזה מתחבר לי לדברים מהעבר", פירט.

טג'ורי, שפיתח את המשחקים הראשונים לפני 25 שנה, ביסס את המשחק על תחביב שהיה לו כשהיה צעיר - איסוף חרקים. עמרי סיפר שגם אצלו המשחק בפוקימון מתחבר לזה: "פעם, ממש אהבתי חיות, ובפוקימון זה פשוט חיות עם כוחות מיוחדים. אז בשבילי? פוקימון זו כמו אובססיה שלעולם לא תעבור".

עמרי לא עמד בטור לבד באירוע, לידו עמד דודו - יניב ברטשניידר, בן 39. גם הוא, חובב פוקימון לא פחות ממנו. הוא משחק במשחקים מאז שהיה בן 5, ועד היום הוא גיימר. "מלהיב אותי לשחק בפוקימון אז והיום, לראות איך המשחקים השתנו ואיך הם התפתחו", הוא סיפר. הוא גר ברמת גן, נשוי עם שני ילדים. "אני אוהב פוקימון כי יש פה הכל. הוא מאוד משמח ומלהיב. זה מלהיב כי זה נוסטלגיה. זה לקחת את מה שאני זוכר מפעם ולקחת את זה למקום חדשני ויש פה חוויה. זה מעבר, זה באמת משחק, שגם אם סיימת את העלילה שלו, יש לך עשרות אם לא מאות שעות לשחק ברצף ולא להפסיק".

ברטשניידר מרגיש שכיום הריגוש מהמשחק יכול להיות יותר גדול מפעם. "היום אני מתרגש הרבה יותר כשאני פותח משחק פוקימון חדש. למה? כל המשחקים פעם נראו אותו דבר. היום, יש משהו בסוויץ' כשאתה מחזיק את זה ביד ואתה לא מחויב לטלוויזיה, והנגישות של זה - זו חוויה אחרת לגמרי", הסביר.

ההצלחה של המשחקים הייתה כל-כך מרשימה, ששנה לאחר השקתם, עלתה גם סדרת האנימציה המוכרת של פוקימון. העלילה של הסדרה גוללת את סיפורו של אש קטצ'אם, ילד שחוגג את יום הולדתו העשירי בפרק הראשון, ויש לו חלום: להיות מאסטר הפוקימונים. המוטו של אש בסדרה הוא: "Gotta catch ém all!". בעולם הפוקימונים, מותר להפוך להיות מאמן רק כשחוגגים 10 שנים. מכיוון שהגיבור התעורר מאוחר, כל הפוקימונים שהוצעו נלקחו על ידי מאמני פוקימונים אחרים, ולכן קיבל את פיקאצ'ו - פוקימון חשמל שלא מוכן לשתף פעולה בהתחלה, אך בהמשך נרקמת בניהם חברות נפלאה. בהמשך הדרך מצטרפים אליו חברים כמו מיסטי וברוק.

את החוויה של המשחקים והסדרה, בה צריך לתפוס את כל הפוקימונים ולנצח בתחרויות השונות, החליטו להחיות גם בישראל לעולם המציאותי. פרדי וילצק, בן 32 ומנהל קהילת פוקימון בישראל בשם "BanDitto", אמר: "לפוקימון יש קהל מאוד גדול בארץ שמתחלק לקהילות שונות ולמשחקים שונים. יסדתי לפני עשור את קהילת BanDitto, העיקר בקהילה שלנו זה האירועים והמשחק התחרותי. אני כמובן פעיל גם בקבוצות פוקימון אחרות ואם יש קהילות שצריכות עזרה, אהיה שם לחלוטין", מפרט.

מה שיפה במותג ובקהילה, שהרבה מזה לא חייב לצאת מנינטנדו עצמה, אלא מהמעריצים עצמם. "בעלילה של המשחק, כמאמן פוקימונים, אתה צריך לנצח שמונה מנהיגי מכון. מדובר במאמני פוקימונים אלופים שמתמחים בסוג מסוים (לדוגמה אדמה). כל שחקן שמנצח את כל המאמנים, יכול לעלות לליגה, ששם המנצח הוא האלוף". וילצק ציין שלפני שנה הם חשבו על רעיון בשם "אתגר התגים הישראלי", שמוציא את העלילה מתוך המשחקים. "כל שבועיים או חודש, חיכה בחנות שחקן תחרותי, כזה שניצח בתחרויות כבר, והוא מנהיג מכון. השחקנים השונים יכלו להתמודד נגדו, כאשר כל מי שניצח קיבל מחזיק מפתחות שהוא עדות שהוא ניצח. כאשר שבסופו של דבר, שכל מי שיש לו שמונה תגים, יוכל להשתתף בטורניר מיוחד", הסביר.

יש לפוקימון קהילות ברחבי העולם, כשבשנים האחרונות המותג קיבל דחיפה משמעותית בזכות "פוקימון גו" - משחק שאיפשר לאנשים ללכת ברחובות ולתפוס פוקימונים. אבל כמה אנשים בישראל לוקחים חלק בקהילות האלו? ישנם ההערכות כי קהילת השחקנים מונה למעלה מ-50 אלף איש. מתוכם, 30 אלף שחקנים במשחקי הפוקימון השונים בקונסולת נינטנדו Switch.

לא רק סדרת טלוויזיה - למותג התחילו סדרות מאנגה (חוברות קומיקס), צעצועים, ספרים, מרצ'נדייז ועוד. ובמסגרת הפרנצ'ייז, ישנם גם קלפי אספנים של פוקימון. עד כה, יצאו 74 סטים של קלפים לאור. בשנה שעברה, בין מרץ 2020 לבין מרץ 2021, נמכרו כ-3.7 מיליארד קלפי פוקימון ברחבי העולם.

קלף הפוקימון היקר בעולם שנמכר היה של צ'אריזרד זוהר, שנמכר במכירה פומבית בסכום של כ-370 אלף דולר רק עבורו. על מנת להבין את סדר הגודל, שווי השוק המקומי בישראל לקלפי פוקימון - המשמשים גם לאיסוף וגם למשחק תחרותי - עומד על 20 מיליון שקל בשנה. המספרים האלו הגיוניים בישראל כשמבינים שיש כיום 900 פוקימונים ששוחררו עד כה.

The record price for any Pokémon card, has been set by us tonight, this @sgcgrading gold label charizard sold for $369,000 ..WE ARE ACCEPTING POKEMON CONSIGNMENTS please 1st edition cards only. Email info@goldinauctions.com pic.twitter.com/bqliNhtKEg