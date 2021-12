הבנק הדיגיטלי של שעשוע בחר שם חדש - ONE ZERO

מכוון לשווקים בינלאומיים? הבנק הדיגיטלי הראשון בבעלות אמנון שעשוע הודיע בשעות הצהריים (ה') כי בחר לעצמו שם חדש, והוא ייקרא החל מהיום ONE ZERO. שינוי השם נעשה שבועיים בלבד לפני שהבנק פותח את שעריו לקהל הרחב.

"קראנו לו ONE ZERO כי באנו לנצח ולהביא אלטרנטיבה אמיתית, מלאה וחדשה ללקוחות הבנקים. באנו לנצח את הזמן האבוד והזמינות, את המורכבות וכאב הראש בניהול הכסף את הבירוקרטיה ואת כל מה שעד היום כאב לכולנו. ONE ZERO הוא כמובן גם ניצחון הטכנולוגיה. בנק שעוד לפני שהתחיל ללכת כבר דובר שלוש שפות - עברית, אנגלית ובינארית", הסביר המנכ"ל גל דעה.

הבנק הדיגיטלי הראשון הוא הבנק העצמאי הראשון שקיבל רישיון מבנק ישראל אחרי מעל 43 שנים בהן לא קם בנק חדש. הבנק פיתח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית כדי להעניק למשקי הבית שירותי בנקאות פרטית שעד כה היו זמינים רק למי שידו משגת.

במרץ האחרון החל הבנק בתקופת הרצה במטרה להשיק את פעילותו בהדרגה לציבור הרחב. תחילה תכננו בבנק הדיגיטלי לפתוח את הפעילות לציבור בסוף 2021, אך לבסוף דחו זאת לתחילת 2022, מתוך מטרה לסיים את ההיערכות, שכללה גם גיוס משקיעים מחו"ל. המצטרפים הראשונים שיקבלו הזדמנות לפתוח חשבון בבנק יהיו החברים ברשימת ההמתנה של הבנק, המונה כבר מעל 60 אלף נרשמים.

הלוגו החדש של הבנק / צילום: הבנק הדיגיטלי ONE ZERO

הבנק הדיגיטלי הראשון, שבבעלות פרופ' אמנון שעשוע, המייסד והמנכ"ל של חברת מובילאיי, הודיע לפני כשבועיים על גיוס של 120 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים ומקומיים בהובלת הבנק השוויצרי Julius Baer, ענקית הטכנולוגיה הסינית Tencent וקבוצת הפיננסים היפנית SBI. הגיוס מתבצע לפי שווי של 320 מיליון דולר.

שעשוע, שהזרים את ההון הראשוני להקמת הבנק בהיקף של 65 מיליון דולרים, ישתתף גם הוא בסבב ההשקעה וימשיך להחזיק בגרעין השליטה בבנק. הסכום שיגוייס ישמש לצורך המשך מימוש התוכנית העסקית של הבנק ולהשלמת ההון הרגולטורי הנדרש על ידי בנק ישראל.

לשלושת המשקיעים שמובילים את הסבב מצטרפים משקיעים נוספים ובהם קרן ההשקעות האמריקאית West Cost Equity Partners, קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית והקרן הסינגפורית Far east Ventures. מהבנק נמסר כי הוא נמצא במגעים מתקדמים עם משקיעים בולטים נוספים, שעתידים להצטרף להסכם ההשקעה. סגירת העסקה צפויה במהלך חודש ינואר הקרוב.