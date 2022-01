במסיבת עיתונאים שקיים ראש הממשלה נפתלי בנט על רקע התגברות התחלואה מוריאנט האומיקרון הוא ציין כי למרות שאסור להיות שאננים, "בזמן האחרון התמותה בישראל (מקורונה) היא מהנמוכות בעולם". לפי הנתונים שהציג, "בבריטניה, התמותה לנפש גדולה פי 50; בגרמניה פי 100; בארה"ב פי 130 מבישראל".

מאז כניסתו של בנט לתפקיד ראש הממשלה נתוני התמותה מקורונה בישראל אינם נמוכים במיוחד בהשוואה למדינות ה-OECD. בבדיקה שערכנו בשבוע שעבר, בעקבות התייחסות של השר זאב אלקין לסוגיה, מצאנו כי מאז השבעת הממשלה, ישראל נמצאת במקום ה-20 מבין 38 מדינות ה-OECD, עם תמותה של 194 איש למיליון נפש. כלומר, מחצית ממדינות ה-OECD הציגו באותה תקופה נתוני תמותה נמוכים יותר.

אלא שבנט דיבר על "הזמן האחרון", ועל הזמן שקנינו הודות לעיכוב כניסתו של האומיקרון לישראל. ואכן, אם מסתכלים על הנתונים מאז ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי על האומיקרון כ"וריאנט מעורר דאגה", ב-26 בנובמבר, מגלים כי ישראל מציגה נתוני תמותה מהנמוכים ב-OECD שעומדים על 6.7 מתים למיליון נפש. רק יפן, ניו זילנד ואיסלנד מקדימות אותנו. עם זאת, גם המספרים הללו לא מספיקים כדי להצדיק את הפערים שעליהם דיבר בנט. במסגרת הזמן הזאת התמותה בבריטניה גבוהה פי 9 מבישראל; בגרמניה פי 20; ובארה"ב פי 22.

אולי כשבנט דיבר על "הזמן האחרון" הוא התכוון למסגרת זמן מצומצמת יותר של שבוע או שבועיים? גורמים במשרד ראש הממשלה מסרו לנו כי המספרים שהוצגו במסיבת העיתונאים אכן מתבססים על ממוצע נע של שבעה ימים מהשבוע האחרון של דצמבר. כשמריצים חישוב כזה אכן מתקבלים מספרים הקרובים מאוד לאלה שציין בנט: בבריטניה התמותה היומית הממוצעת לשבעת ימים הללו הייתה גדולה פי 53.7 מבישראל; בגרמניה פי 104; ובארצות הברית פי 130.

השאלה היא כמובן מה המשמעות של ציון נתונים מהסוג הזה כשההתייחסות היא לטווח זמן קצר כל כך. ברור שהמדינות שהזכיר בנט נמצאות כעת בשלב מתקדם יותר של הגל, וגם מספר המאומתים היומי שנרשם אצלן בתקופה המדוברת היה גבוה משמעותית מזה שנרשם כעת אצלנו. כפי שציין ראש הממשלה בדבריו, ובהתאם להערכות המומחים, בתוך זמן קצר גם מספר המאומתים היומי בישראל צפוי לעלות בחדות, מה שלמרבה הצער צפוי לגרום לכך שגם כאן תרשם עלייה בנתון המתים לנפש.

למעשה, כבר כיום מספר המאומתים היומי בגרמניה נמצא במגמת ירידה, וכעת הוא אף נמוך מזה של ישראל. פירוש הדבר הוא שייתכן שבעוד כמה שבועות יוכל קנצלר גרמניה להצהיר כי "בזמן האחרון" מספר המתים לנפש שם הוא נמוך מזה שבישראל.

ויש גם עניין נוסף ששווה להזכיר. הנתונים במדינות שציין בנט היו גבוהים יותר מהנתונים בישראל עוד לפני התפרצות גל האומיקרון. ב-26 בנובמבר, אז כאמור הוכרז על הווריאנט, כבר היו בארה"ב פי 8 יותר מאומתים יומיים מבישראל, בבריטניה פי 23 ובגרמניה פי 25. כלומר, המדינות הללו סוחבות איתן נתונים גבוהים עוד מגל הדלתא, והתמותה שנראית בהן כרגע היא לא בהכרח תוצאה בלעדית של גל האומיקרון.

בשורה התחתונה: דבריו של בנט דורשים הקשר. אם בוחנים רק את השבוע האחרון שלפני הנאום של בנט, ההשוואה בין נתוני התמותה בישראל לבין שלוש המדינות שהוזכרו על ידו היא אכן מדויקת. יחד עם זאת, מדובר בתקופת זמן קצרה במיוחד, שספק כמה משמעות אפשר לייחס לה, במיוחד על רקע העובדה שישראל נמצאת כעת בשלב מוקדם יותר של הגל, ומספר המאומתים בה עדיין נמוך יחסית.

לבדיקה המלאה לחצו כאן שם: נפתלי בנט מפלגה: ימינה

תוכנית: מסיבת עיתונאים, כל הערוצים

תאריך: 2.1.22

ציטוט: "בזמן האחרון, בבריטניה התמותה לנפש גדולה פי חמישים מאצלנו; בגרמניה פי מאה; בארה"ב פי 130"

ציון: דרוש הקשר ראש הממשלה נפתלי בנט קיים מסיבת עיתונאים בצל העלייה בתחלואה שיוצר וריאנט האומיקרון, וביקש להשוות את מצבה של ישראל לעולם: "התמותה בישראל בזמן האחרון היא מהנמוכות בעולם. לסבר את האוזן: בבריטניה, התמותה לנפש גדולה פי חמישים, בגרמניה פי מאה. בארה"ב התמותה לנפש גדולה פי 130 מבמדינת ישראל. אבל חברים, אסור לנו להיות שאננים. לכן אני קורא לכל מי שזכאי למנה רביעית לגשת ולהתחסן. מדובר בעיקר על הציבור המבוגר. הזמן שאנחנו הרווחנו אפשר לנו ללמוד יותר על האומיקרון, לראות מה קורה בשאר העולם ולהתאים את התכנית שלנו. אנחנו ראינו מדינות כמו הולנד או גרמניה, שבגלל שלא היה להן את הזמן הן נאלצו ללכת לסגר מלא או חלקי". קשה להבין מה פירוש המושג "בזמן האחרון" אותו ציין בנט ועד לפרסום בדיקה זו לא התקבלה תגובה. ואולם, ניתן לחשוב על כמה אפשרויות. את כל האפשרויות הנ"ל בחנו על מדינות ה-OECD, מנקודת הנחה שמדינות מפותחות יהיו המדינות הרלוונטיות ביותר להשוות אליהן את מצב התמותה בישראל הן בגלל רמת שירותי הרפואה והן בגלל אמינות הדיווחים. האופציה הראשונה ללוח הזמנים היא ההכרזה על האומיקרון. למרות שהווריאנט התגלה לראשונה בדרום אפריקה ב-9 בנובמבר 2021, ארגון הבריאות העולמי הכריז עליו כעל "וריאנט מעורר דאגה" (variant of concern) רק ב-26 בנובמבר, יומיים לאחר שדווח לראשונה לארגון. מפני שרק בשלב הזה למעשה מדינות החלו להיערך להתמודדות עם האומיקרון, זו יכולה להיות נקודת השוואה אחת. אם נחשב את התמותה בישראל, על סמך נתוני Our World in Data של אוניברסיטת אוקספורד, מה-26 בנובמבר ועד ליום דבריו של בנט (2 בינואר 2022) נראה שאכן התמותה בישראל בתקופת הזמן הנתונה הייתה מהנמוכות בעולם המערבי. בתקופת הזמן הזו מתו מקורונה בישראל 6.7 אנשים לכל מיליון נפש. תמותה נמוכה יותר הייתה רק ביפן (0.3 מתים לכל מיליון נפש), ניו-זילנד (1.8) ואיסלנד (5.8). עם זאת, היחסים מול בריטניה, גרמניה וארצות הברית אינם מדויקים. בבריטניה בתקופה זו היו 62.6 מתים לכל מיליון נפש, בערך פי 9.4 מאשר בישראל. בגרמניה, עם 135.6 מתים למיליון, מדובר בערך בפי 20.3 יותר מתים למיליון מאשר בישראל. בארצות הברית המספרים הגיעו ל-146 מתים למיליון, פחות מפי 22 יותר מאשר בישראל. אפשרות נוספת היא שבועיים לאחר תאריך ההכרזה, שכן זהו לרוב הזמן שלוקח להדבקה להשפיע על האשפוזים והתמותה. במקרה הזה מצבה של ישראל אפילו יותר טוב ביחס ל-OECD: רק ביפן וניו זילנד שיעורי התמותה בשקלול האוכלוסייה היו נמוכים יותר מאשר בישראל. עם זאת, גם כאן היחסים לעומת בריטניה, גרמניה וארצות הברית קטנים בהרבה מאלו שהציג בנט. היחסים הם פי 10.4, 21.7 ו-23.4 בהתאמה (לעומת ישראל). אפשרויות אחרות הן ללכת על זמנים קצרים יותר שיהוו את "הזמן האחרון": השבועיים והשבוע שקדמו לדברי בנט. בשתי האפשרויות האלו התמותה בישראל היא מהנמוכות בעולם (מקום חמישי בשבועיים האחרונים, מקום רביעי בשבוע האחרון). אבל רק בשבוע האחרון היחסים מול בריטניה, גרמניה וארצות הברית מזכירים את אלו שבנט דיבר עליהם: בבריטניה התמותה בשבוע הזה הייתה פי 69.4 יותר גבוהה מאשר בישראל, בגרמניה פי 97.9 ובארצות הברית פי 135.1. ניתן לראות את הנתונים המלאים על כל מדינות ה-OECD לשלוש התקופות שנבחרו בטבלה הבאה. בסופו של דבר, לאחר שנערכו החישובים הללו, גורמים במשרד ראש הממשלה הסבירו למשרוקית שהנתונים מתבססים על ממוצע השבוע האחרון של דצמבר. לכך צורף גרף, בו נראה שלקחו את ממוצע התמותה היומי של שבעת הימים האחרונים עבור ישראל, בריטניה, גרמניה וארצות הברית. בגלל שלא פעם השינויים במספר היומי עלולים להקשות לראות את המגמה הכללית, אתרים כמו Our World in Data מספקים "מספר מוחלק", כלומר בכל יום בודקים את הממוצע היומי משבעת הימים החולפים. בפני בנט הוצג הנתון הנ"ל עבור ה-31 בדצמבר 2021, כלומר לשבוע האחרון של דצמבר. לפי חישוב זה המספרים נכונים: בבריטניה התמותה היומית הממוצעת לשבעת ימים אלו הייתה גדולה פי 53.7 מבישראל, בגרמניה פי 104 ובארצות הברית פי 130. הבעיה היא שלא ברור מה ניתן ללמוד מנתונים של שבוע בודד על ההתמודדות של ישראל עם האומיקרון. יש לציין שכבר עם ההכרזה על האומיקרון כווריאנט מעורר דאגה בהרבה מדינות מספר המאומתים היומי ביחס לאוכלוסייה גם כך היה גבוה משמעותית מבישראל. ב-26 בנובמבר 2021 הממוצע לשבעה ימים עמד על 27.95 מאומתים לכל מיליון נפש. בארצות הברית הנתון באותו יום היה 223.82 מאומתים למיליון, פי 8 יותר מבישראל. בבריטניה הנתון היה 641.58 מאומתים למיליון, כמעט פי 23 מישראל. בגרמניה הנתון עמד על 692.27 מאומתים למיליון, פי 24.8 מבישראל. כלומר, כשארגון הבריאות העולמי הכריז על האומיקרון היו מדינות שנמצאו במצב יותר גרוע מישראל בהתמודדות עם הדלתא, והתמותה שנראית כרגע היא לא בהכרח מגמה של טיפול באומיקרון. בכל מקרה, מספר המאומתים היומי בגרמניה, בניגוד לישראל, בריטניה וארצות הברית, נמצא במגמת ירידה, וכעת הוא אף נמוך מזה של ישראל. כלומר, קשה לדעת כיצד יישמרו היחסים האלו בעתיד. בחרנו להתייחס גם לטענות של בנט לגבי הולנד וגרמניה שנכנסו "לסגר מלא או חלקי", מבלי לשקלל בציון. ממשלת הולנד הכריזה ב-18 בדצמבר 2021 על כניסה לסגר מהיום שלאחר מכן ועד ה-14 בינואר 2022. במסגרת הסגר כולם מתבקשים להישאר בביתם ולשמור על מרחק של מטר וחצי לפחות, סקטור האירוח, סקטור הבידור, חדרי כושר וחנויות לא חיוניות נסגרו, אירועים המוניים נאסרו ועוד. מפגשים חברתיים מותרים בצמצום, כשאין לארח בבית יותר משני אנשים בני יותר מ-13, ונאסר לבקר ביותר ממשק בית אחד בכל יום. בחג המולד היה ניתן לארח עד ארבעה אנשים. בגרמניה, החל מה-28 בדצמבר, נאסרה נוכחותו של קהל באירועי ספורט ובמופעים גדולים. בנוסף, התקהלות פרטית מוגבלת לעד עשרה אנשים, ובמקרה שיש בהתקהלות לא מחוסנים אז היא גם מוגבלת לשני משקי בית בלבד. קשה להחליט אם מדובר בסגר של ממש, שכן מקומות בילוי ופנאי עדיין פתוחים, אבל כן מדובר בהגבלות יותר מחמירות מאלו שיש בישראל. לסיכום, התמותה בישראל מאז שהאומיקרון הוכרז על-ידי ארגון הבריאות העולמי כווריאנט מעורר דאגה היא אכן מהנמוכות בעולם המערבי. עם זאת, מצבה של ישראל לעומת בריטניה, גרמניה וארצות הברית נכונים רק כשמסתכלים שבוע בלבד לאחור. כמו כן, המדינות הנ"ל נכנסו לתקופת הזמן המדוברת כשהתחלואה היומית שם גבוהה מבישראל. לכן דבריו של בנט דורשים הקשר.

תחקיר: אוריה בר-מאיר