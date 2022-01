מצא את ההבדלים: למה דומים השם והלוגו של הבנק הדיגיטלי הראשון

לפני ימים ספורים השיק הבנק הדיגיטלי הראשון, שבבעלות אמנון שעשוע, שם חדש ולוגו חדש: ONE ZERO. אך לגלובס נודע כי חברה מסחרית עם אותו שם בדיוק, ועם לוגו כמעט זהה, כבר קיימת מספר שנים ופועלת בארה"ב. לא מדובר בבנק, אלא בסטארט-אפ אמריקאי העוסק במסחר אונליין ופועל בשוק מאז 2009.

נזכיר כי הבנק הדיגיטלי השיק את השם והלוגו שבועיים בלבד לפני הפתיחה הרשמית לקהל הרחב. שבועות ספורים לפני כן הושק הקמפיין הראשון של הבנק, שהיה חלק מהשקה שקטה ונעשה במקביל לתחילתה של מהפכת הניוד בבנקים, שאמורה לאפשר ללקוחות מעבר קל מבנק לבנק. הקמפיין האגרסיבי של הבנק הדיגיטלי התמקד במודעות שבמרכזן אייקון אצבע צרדה, במטרה להמחיש כמה קל לעבור בנק.

הבנק הדיגיטלי הוא הבנק העצמאי הראשון שקיבל רישיון מבנק ישראל אחרי למעלה מ-43 שנים שבהן לא קם בנק חדש. הבנק פיתח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית, כדי להעניק למשקי הבית שירותי בנקאות פרטית שעד כה היו זמינים רק למי שידו משגת. fדי ללוות את המהלך נבחר הפרסומאי גדעון עמיחי, בעלי משרד הפרסום no no no no no yes, שגם לקח חלק בבחירת השם והלוגו.

אומנם המיתוג של הבנק אמור להיות חדשני, פורץ דרך ומאתגר את השוק, אך מסתבר כי המסר אולי חדש, אך השם והלוגו לא.

בענף הפרסום קורה מעת לעת שבמקומות שונים בעולם עולים קמפיינים דומים, באופן יוצא דופן. לכן, כדי להימנע מכך ולשמור על אותנטיות, בעיקר במהלכים גדולים, חברות משתדלות בדרך כלל לערוך מחקר ולוודא כי הרעיון לא בוצע באופן זהה בשוק כלשהו. המשימה הפכה עם השנים לקלה יחסית, תודות למנועי חיפוש דוגמת גוגל.

מ-One Zero נמסר בתגובה: "One ו-Zero הם היסודות של עולמות הטכנולוגיה, הבשורה החדשנית מבוססת הבינה המלאכותית שאנחנו עומדים להביא לבנקאות. אנו שמחים שהשוק אוהב את השם וחוקר אודותיו, אך השם שלנו פחות חשוב - התחרות שנביא, השירות החכם וההוגן - עליהם נימדד, ושם נביא 1:0".