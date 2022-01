מנכ"ל בורסת הקריפטו המובילה בעולם הצטרף לליגת המיליארדרים

מנכ"ל ומייסד חברת המסחר במטבעות קריפטו Binance (בייננס), צ'אנגפנג זאו, נכנס למקום ה-11 ברשימת העשירים ביותר בעולם, כך לפי אינדקס המיליארדרים של "בלומברג" שפורסם השבוע.

זאו הקים את בייננס בשנת 2017, ובשנה שעברה היא הפכה לחברת המסחר במטבעות מבוזרים המובילה בעולם, עם נפח מסחר שנתי של כ-7.7 טריליון דולר ו-28 מיליון לקוחות. כמו חברות נוספות למסחר במטבעות מבוזרים, בייננס התמודדה בחודשים האחרונים עם משוכות רגולטוריות מסביב לעולם, כולל איסור על שימוש בבריטניה, קנדה ומדינות נוספות. במכתב פתוח התייחס זאו לנושא ובירך על כניסתה של הרגולציה לשוק המטבעות המבוזרים: "רגולציה היא למעשה סימן חיובי לכך שהתעשייה מבשילה, משום שהיא מבססת את היסודות לשימוש רחב יותר, על ידי יותר משתמשים שירגישו בטוחים".

את דרכו בעולם הקריפטו החל זאו לאחר ששמע על הביטקוין במהלך משחק פוקר בשנת 2013. הוא החליט שיקדיש את חייו לתחום, כך לפי אתר החברה, ואפילו מכר את ביתו כדי לקנות את הביטקוין הראשון שלו. כיום, הונו של זאו מוערך ביותר מ-96 מיליארד דולר, מה שהעלה אותו למקום ה-11 ברשימת המיליארדרים העולמיים. לפניו ברשימה, במקום העשירי לארי אליסון ובמקום ה-8 "האורקל" וורן באפט. במקום הראשון ניצב בפער מרשים אלון מאסק, עם הון של 272 מיליארד דולר.

עלייתו של זאו בדירוג המיליארדרים ממחישה את התופעה של צבירת הון מזורזת בעולם המטבעות הדיגיטליים. בשנה שעברה, ממציא המטבע הדיגטלי את'ריום, ויטליק בוטרין, ומייסד Coinbase, בראיין ארמסטרונג, הפכו שניהם למיליארדרים.

המספר חסר התקדים של מיליארדרים צעירים שצברו את הונם בתקופה קצרה יחסית בשוק הקריפטו, העלה את המודעות אצל רבים מהם לשאלה מה לעשות עם כל ההון הזה. ביום שני האחרון כתב זאו בחשבון הטוויטר שלו: "אל תחשבו על דירוג העושר. תתמקדו במספר האנשים שביכולתכם לעזור להם", ובציוץ נוסף הוסיף שלדעתו, במקום דירוג העשירים ביותר, צריך שיהיה דירוג של התורמים ביותר.

Unpopular opinion: instead of wealth rankings, there should be a ranking of charity and philanthropy efforts.