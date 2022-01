דיווח: מיקרוסופט הפסיקה לייצר את קונסולות Xbox One

מיקרוסופט הפסיקה לייצר את קונסולות Xbox One, כך על פי דיווח באתר "The Verge". ענקית הטכנולוגיה אישרה ל"The Verge" כי הפסיקה לייצר את Xbox One X ואת Xbox One S, לקראת ייצור הדור הבא של הקונסולות שלה. "כדי להתמקד בייצור של Xbox Series X/S, הפסקנו את הייצור של כל הקונסולות של Xbox One עד סוף 2020", כך אמרה סינדי ווקר, מנהלת בכירה האחראית על שיווק מוצרי קונסולות ה-Xbox בהצהרה ל-The Verge.

האישור מצד מיקרוסופט מגיע לאחר דיווח ב"בלומברג" שמציין שהמתחרה הגדולה שלה, חברת סוני, תכננה להפסיק את הייצור של הפלייסטיישן 4 עד סוף 2021. עם זאת, החברה מתכננת לייצר כעת כמיליון קונסולות פלייסטיישן 4 בשנת 2022 כדי להתמודד עם המחסור בפלייסטיישן 5. ב"בלומברג" ציינו כי סוני אישרה שהייצור עדיין נמשך, כדי להצליח לעמוד בביקושים שנבעו עקב המחסור בשבבים וחוסר היכולת שלה להשיק דגמי פלייסטיישן 5 נוספים.

מגפת הקורונה, שהשאירה רבים בבתיהם בשנתיים האחרונות הובילה לזינוק במספר האנשים שנכנסים לעולמות הגיימינג. לצד זאת, בעיות אספקה של רכיבי הקונסולות גרמו לכך שחברות לא מסוגלות לייצר כמות מספקת מהן וזמני ההמתנה למכשירים ארוכים מאוד.