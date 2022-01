אחרי ש-Take-Two Interactive רכשה את חברת משחקי המובייל Zynga עבור 12.7 מיליארד דולר, ומיקרוסופט הודיעה על רכישת אקטיביז'ן בליזארד תמורת כ-70 מיליארד דולר, עכשיו גם סוני מצטרפת לגל המיזוגים והרכישות בתחום, ורוכשת את Bungie, החברה שעומדת מאחורי סדרת משחקי הווידאו "Destiny" תמורת 3.6 מיליארד דולר.

Bungie גם פיתחה את סדרת משחקי הווידיאו "Halo" עד 2010. החברה נרכשה על ידי מיקרוסופט בשנת 2000, ופוצלה ממנה אחרי כשבע שנים. מאז 2011, "Halo" מפותחת ע"י 343 Industries, בבעלות מיקרוסופט. המשחק האחרון בסדרה, "Halo Infinite", הושק אשתקד.

"Bungie יצרה וממשיכה לפתח כמה מזיכיונות משחקי הווידאו האהובים ביותר בעולם, ועל ידי התאמה של ערכיה עם הרצון האנושי לחלוק חוויית משחק היא מפגישה מיליוני אנשים ברחבי העולם", אמר קניצ'ירו יושידה, יו"ר, נשיא ומנכ"ל סוני בהצהרה.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

