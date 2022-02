משרד ההגנה של אוקראינה ושני בנקים ממלכתיים סובלים ממתקפת סייבר שהובילה לתקלות נרחבות במדינה וגם בקריסת הגישה לאתר האינטרנט של המשרד, כך דווח במרכז אבטחת המידע של אוקראינה. המרכז, The Ukrainian Centre for Strategic Communications and Information Security, לא האשים בצורה ברורה וחשף את זהות התוקף, אבל בהצהרה שלהם נראה שרוסיה עולה בתור השם הסביר. "לא שוללים שהתוקף השתמש בטקטיקה של טריקים קטנים ומלוכלכים כי התוכניות האגרסיביות שלו לא מצליחות בקנה מידה גדול", נכתב.

בעמוד הבית של אתר משרד ההגנה האוקראיני נכתב כי מתבצעות עבודות תחזוקה באתר, לעומת זאת בעמוד הטוויטר של משרד ההגנה צויץ כי האתר נמצא ככל הנראה תחת מתקפת סייבר ועובדים על שחזור הגישה אליו.

❗️Сайт МОУ зазнав, ймовірно, DDoS-атаки: фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

Проводяться техроботи з відновлення штатного функціонування.

Комунікація через сторінки в FB та Twitter, сайти АрміяInform https://t.co/ukMW41irPW та Армія FM https://t.co/IpDnBXoMXw. - Defence of Ukraine (@DefenceU) February 15, 2022

שני בנקים בבעלות המדינה, ה-PrivatBank וה-Oschadbank, היו גם הן מטרות להתקפות DDoS מסיביות (משמע הגברת העומס על השרתים עד כדי קריסה) ותקלות נוספות שהפריעו לשירותי הבנקים. לקוחות משני הבנקים התלוננו על קשיים בביצוע עסקאות בנקאיות.

"ייתכן שמדובר בצעד מקדים למערכה צבאית"

גורמים רשמיים באוקראינה השתמשו כבר כמה פעמים במונח "aggressor" על רוסיה כתוקפת, וגם הפעם בהודעות השונות נמצא הביטוי הזה. באוקראינה אמרו שחוקרים את התקריות האלו כ"מרכיב של לוחמת ידע" (an element of information warfare). אין שום הפתעה במהלך הזה: רק בחודש האחרון הייתה תקיפת סייבר משמעותית נגד אתרים ממשלתיים אוקראיניים, שמצידם טוענים כי רוסיה עומדת מאחורי התקיפה שהשביתה כ־70 אתרים.

יוסי רחמן, ראש מחלקת המחקר של סייבריזן, מסביר כי ניסיון העבר מלמד שמתקפות סייבר נגד אוקראינה הן חלק מניסיון מתוזמר מצד רוסיה לפגוע במרקם החיים האזרחי והגברת הנזק הכלכלי - לשם הגברת הלחץ והכאוס. "אולם ייתכן שהפעם מדובר גם בצעד מקדים למערכה צבאית, שנועד בין היתר להקשות על יכולתה של הממשלה האוקראינית להגן על אזרחיה ועל תושבי המדינה להתארגן לקראת התנגדות לפלישה", הוא מסביר.

הוא מוסיף כי ראוי לציין מתקפות בעבר כמו Not petya ב-2017, ש"גלשו מעבר לגבולותיה של אוקראינה והשביתו תאגידים בינ"ל כדוגמת FedEx, חברת התרופות Merck וענקית התובלה Maersk, תוך גרימת נזקים במאות מיליוני דולרים".