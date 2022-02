ביידן: אנחנו רואים את תחילתה של פלישה רוסית לאוקראינה

21:34

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הופיע הערב מול המצלמות והודיע על חבילת סנקציות ראשונית שיוטלו על הממשלה ועל הכלכלה הרוסית, בתגובה למה שכינה "הפרה בוטה של החוק הבינלאומי". הוא קרא להכרה של פוטין במובלעות הפרו-רוסיות אתמול "הכנת הקרקע לפלישה" ואמר כי ארה"ב רואה "התחלה של פלישה רוסית לאוקראינה". הוא אמר כי הסנקציות הנוכחיות הן רק "גל ראשון" של סנקציות. "אם רוסיה תגביר את הפלישה שלה לאוקראינה - אנחנו נגביר את הסנקציות".

ביידן הודיע על סנקציות הכוללות החרמת העסקים עם שני בנקים רוסיים. הוא הודיע על "ניתוק" של ממשלת רוסיה ושל הבנק המרכזי של רוסיה מהשוק הפיננסי הבינלאומי. "המשמעות היא שהם לא יוכלו לגייס חוב בשווקים הפיננסיים שלנו", אמר ביידן. צעד זה נעשה בתיאום עם האיחוד האירופי. ביידן גם הודיע כי בימים הקרובים ארה"ב תטיל סנקציות על בכירים רוסים ועל משפחותיהם. אם רוסיה תמשיך בתוקפנות, אמר ביידן, "היא תשלם מחיר יקר יותר".

20:20

רוסיה הודיעה הערב כי היא מפנה את כל הסגל הדיפלומטי שלה מאוקראינה, במה שנתפס כסימן מקדים אפשרי לפלישה קרובה. משרד החוץ הרוסי גם הודיע על ביטול הפגישה בין שר החוץ לברוב למקבילו הצרפתי שתוכננה ליום חמישי כחלק ממאמצי ההרגעה של נשיא צרפת עמנואל מקרון.

מזכ"ל נאט"ו יינס סטולנטברג אמר הערב כי הסיכון להסלמה באירופה הוא הגבוה ביותר בעשורים האחרונים, וכי העדויות הן שרוסיה עדיין מתכוננת לפלישה נרחבת ומבצע קרקעי באוקראינה.

הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בורל, צייץ בטוויטר מסר לחברי הפרלמנט הרוסים: לא עוד חגיגות בסן-טרופה, יהלומים באנטוורפ או שופינג במילאנו.

20:09

האיחוד האירופי הכריז הערב על חבילת סנקציות על בנקים, חברות ואישים רוסים, בתגובה להכרה החד-צדדית במובלעות הפרו-רוסיות במזרח אוקראינה ומה שמסתמן כפלישה מתקרבת ומסיבית של רוסיה למדינה. בתום דיונים שנמשכו מהבוקר החליטו 27 מדינות האיחוד על שורת צעדים:

- האיחוד האירופי יטיל סנקציות על כל 351 המחוקקים מהפרלמנט הרוסי שהצביעו בעד עצמאות דונצק ולוהנסק. לא ברור עדיין אם נכסיהם יוקפאו ואם ייאסר עליהם להיכנס לאיחוד האירופי מעתה והלאה.

- האיחוד האירופי זיהה 27 חברות ואישים הקשורים למסע הדיסאינפורמציה המתחולל במזרח אוקראינה, ויטיל גם עליהם סנקציות אישיות כמו הקפאת נכסים ואיסור כניסה לגוש.

- יוטלו הגבלות על הסחר עם בנקים רוסיים, ותוגבל הגישה שלהם לשוק הפיננסי האירופי. לפי כמה דיווחים, האיחוד יחסום את הסחר האפשרי באג"ח ממשלתי רוסי, מה שצפוי לפגוע ביכולת הממשלה הרוסית לגייס חוב.

- הסחר בין אירופה לבין האזור שהכריז על עצמאותו יוקפא.

הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בורל, אמר כי הצעדים הוסכמו פה-אחד, אך כי האיחוד נאלץ לרכך את גישתו בעקבות אי-הסכמה פנימית. הוא גם אמר כי מדובר ב"גל הראשון" של סנקציות וכי "לא רצינו לחשוף את כל הקלפים כעת". האיחוד עדיין שומר לעצמו את היכולת לסלק את רוסיה ממערכת SWIFT, למנוע יצוא של רכיבים קריטיים לכלכלה הרוסית וצעדים נוספים שהוזכרו בעבר. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין האשימה את "רוסיה לבדה" באחריות למצב המידרדר, והצדיקה את ההחלטה הגרמנית להקפיא את פרויקט צינור הגז נורד-סטרים 2.

19:45

שרי החוץ של מדינת G7 הסכימו ל"חבילה חזקה של סנקציות מתואמות" כנגד הצעדים של רוסיה, כך פרסמה שרת החוץ הבריטית ליז טרוס בציוץ, והוסיפה: "שרי החוץ של מדינות G7 מגנות בחוזקה את ההפרה הבוטה של רוסיה למחויבויות הבינלאומיות שלה".

