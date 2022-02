אוקראינה הכריזה על מצב חירום; ארה"ב מזהירה מפלישה מיידית

23:00

בכירים בממשל האמריקאי מזהירים שרוסיה העבירה את הכוחות שלה למצב תקיפה הנדרש לשם פלישה לאוקראינה.

20:35

הפרלמנט באוקראינה אישר מצב חירום בן 30 יום, בהמשך לבקשה שהוגשה בשעות הצהריים. מוקדם יותר קראה לאזרחיה ברוסיה לעזוב, כשברקע מוסקבה החלה לפנות את השגרירות בקייב. בנוסף, על פי רויטרס גוברות ההפגזות על קו הגבול במזרח אוקראינה, שם הכיר השבוע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעצמאות של שני אזורי מורדים הנתמכים על ידי מוסקבה והורה על פריסת כוחות רוסים כ"שומרי שלום".

19:05

האיחוד האירופי החליט על הטלת סנקציות אישיות (כולל איסור כניסה לאירופה והקפאת נכסים) לכל 351 המחוקקים הרוסיים שהצביעו בעד הכרה במובלעות הפרו-רוסיות ופנו לנשיא רוסיה פוטין בבקשה לעשות זאת.

שמות נוספים שפורסמו ברשימה האירופית הם שר ההגנה סרגיי שויגו ("משום שהוא מוביל את המהלך הצבאי נגד אוקראינה", לפי מקור אירופאי) וגם ראש הצי הרוסי בים השחור וראש כוחות האוויר של הצבא הרוסי.

17:24

על פי דיווחים באוקראינה, מספר אתרי אינטרנט של הממשלה האוקראינית כמו אתר הממשלה ואתר משרד החוץ אינם באוויר. מספר גורמים חוששים שמדובר במתקפת סייבר מהצד הרוסי, זאת לאחר שבשבוע שעבר הייתה מתקפה, שיוחסה במרומז לרוסיה, שהפילה את אתר משרד החוץ ושני בנקים ממלכתיים בבעלות המדינה.

זו לא מהלך שמפתיע אף אחד מהצדדים במערכה. כבר בעבר דווח כי רוסיה תקפה את אוקראינה בצורות שונות, בעיקר במהלכים שגורמים לכאוס וחוסר סדר במדינה. על פי דיווח ברויטרס, הרשויות באוקראינה אמרו שהם ראו אזהרות ברשת לפיהן עלולות להיות תקיפות גדולות על סוכנויות ממשלתיות, בנקים וגופים ביטחוניים.

16:16

רוסיה החלה לפנות את שגרירותה בקייב ולהחזיר את הדיפלומטים שלה מרחבי אוקראינה, כך לפי דיווחי עיתונאים בקייב וסוכנויות החדשת הרוסיות TASS ו-AFP. ההחלטה על כך התקבלה עוד אמש ע"י שר החוץ הרוסי.

דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה ציינה כי הפינוי התבצע לאחר "מתקפות מרובות" על דיפלומטים רוסים ברחבי אוקראינה.

15:15

משרד החוץ הישראלי יצא בהודעת תמיכה באוקראינה. לאחר התלבטויות ודיונים, ישראל פרסמה הודעה מדינית בסוגיית אוקראינה ובה הביעה תמיכה בשלמותה טריטוריאלית ובריבונתה של אוקראינה. מדובר בהודעה מתונה יחסית שאין בה התייחסות ישירה לרוסיה או גינוי לצעדיה האחרונים ובהם ההכרה בשני המחוזות של הבדלנים במזרח אוקראינה.

14:30

המועצה להגנה וביטחון לאומי באוקראינה הגישה בקשה לפרלמנט להפעלת מצב חירום בכל המדינה מלבד במחוזות לוהנסק ודונצק - אזור דונבאס הבדלני פרו-רוסי שולדימיר פוטין הכיר בעצמאותו. מועצת הביטחון האוקראינית נועדה מיד לאחר שפוטין הודיע כי יישלח כוחות צבא למזרח אוקראינה כי "לשמור על השקט" וארה"ב הדגישה שהפלישה החלה מבחינתה.

אולכסיי דנילוב, יו"ר מועצת הביטחון ושר ההגנה האוקראיני, אמר במסיבת עיתונאים כי מצב החירום יאפשר לממשלה להגן טוב יותר על המדינה, דרך מגבלות על תנועה ועוצרים. דנילוב הדגיש כי האמצעים המדוברים חריגים ולא דמוקרטיים, וישומשו רק במקרה של אגרסיה מהצד הרוסי. השר הוסיף כי כל מחוז במדינה יוכל לבחור באילו אמצעים של מצב חירום להשתמש, "בהתאם לצורך".

בסוף דבריו של דנילוב, דובר משרד החוץ הצהיר כי המדינה קוראת לכל האזרחים האוקראינים לעזוב את רוסיה בהקדם.

12:06

אוקראינה החלה בגיוס מילואים לגברים בגילאי 18-60, לאחר צו לבקשתו של הנשיא וולדימיר זלנסקי. כך הודיע הבוקר צבא אוקראינה. תקופה השירות המקסימלית לפי הפרסום תהיה שנה.

מוקדם יותר הבוקר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר בהצהרת וידאו כי האינטרסים הרוסים "אינם ניתנים למשא ומתן", אך הוא פתוח לשיח עבור "הבעיות הקשות ביותר". פוטין הוסיף בהצהרתו כי "אנחנו רואים כמה קשה הסיטואציה הבינלאומית המתפתחת, אילו סכנות מציבים האתגרים הנוכחיים - כגון היחלשות מערכת השלטון והכוחות הצבאיים בשטחי נאט"ו". הודעת הווידאו פורסמה לרגל יום החג האזרחי הרוסי "יום הגנת המולדת".

פוטין הוסיף כי רוסיה עדיין קוראת להקמת מערכת ביטחון משמעותית ושיוויונית על מנת להבטיח כי כל המדינות סביב לאזור הדונבאס לא יפגעו. נשיא רוסיה ציין כי "המדינה תמיד הייתה פתוח לפתרונות דיפלומטיים לבעיות המסובכות ביותר", אך שוב הדגיש ש"האינטרסים של רוסיה וביטחון אזרחיה לא עומדים למשא ומתן מבחינתנו".

06:50

מזכיר המדינה האמריקאי אנתוני בלינקן אמר אתמול (ג') שהפלישה לאוקראינה הייתה תוכניתו של ולדימיר פוטין "לאורך כל הדרך". לדבריו, התוכנית של נשיא רוסיה מלכתחילה הייתה "לפלוש לאוקראינה, לשלוט בה ובאנשיה, להרוס את הדמוקרטיה במדינה ולהשיב אותה לרוסיה". "זו הסיבה מדוע זהו האיום הגדול ביותר על הביטחון באירופה מאז מלחמת העולם השנייה", הוסיף.

לדברי בלינקן, הבעיות של רוסיה עם נאט"ו הן למעשה "רק תירוץ כדי להסוות את העובדה שהעניין הוא השקפתו של הנשיא פוטין לפיה אוקראינה אינה מדינה ריבונית".

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הופיע אמש מול המצלמות והודיע על חבילת סנקציות ראשונית שיוטלו על הממשלה ועל הכלכלה הרוסית, בתגובה למה שכינה "הפרה בוטה של החוק הבינלאומי". הוא קרא להכרה של פוטין במובלעות הפרו-רוסיות אתמול "הכנת הקרקע לפלישה" ואמר כי ארה"ב רואה "התחלה של פלישה רוסית לאוקראינה". הוא אמר כי הסנקציות הנוכחיות הן רק "גל ראשון" של סנקציות. "אם רוסיה תגביר את הפלישה שלה לאוקראינה - אנחנו נגביר את הסנקציות".

ביידן הודיע על סנקציות הכוללות החרמת העסקים עם שני בנקים רוסיים. הוא הודיע על "ניתוק" של ממשלת רוסיה ושל הבנק המרכזי של רוסיה מהשוק הפיננסי הבינלאומי. "המשמעות היא שהם לא יוכלו לגייס חוב בשווקים הפיננסיים שלנו", אמר ביידן. צעד זה נעשה בתיאום עם האיחוד האירופי. ביידן גם הודיע כי בימים הקרובים ארה"ב תטיל סנקציות על בכירים רוסים ועל משפחותיהם. אם רוסיה תמשיך בתוקפנות, אמר ביידן, "היא תשלם מחיר יקר יותר".

במקביל, אוסטרליה אישרה כי היא תחיל שורת סנקציות על רוסיה, ביניהן עיצומים בתחומי האנרגיה, התקשורת, הנפט והגז. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, הודיע כי בין היתר, הסנקציות ואיסורי הנסיעה יתמקדו בבנקים רוסים ובשמונה חברים של מועצת הביטחון ברוסיה, והעיצומים הקיימים נגד רוסיה יורחבו.

מוריסון אמר כי הוא מצפה להטלת סנקציות נוספות בקרוב. "האוסטרלים תמיד התייצבו נגד בריונים, ואנחנו נתייצב נגד רוסיה יחד עם כל השותפים שלנו וכל אלה שמאמינים שזה בלתי מקובל שרוסיה תפלוש לשכנתה", הכריז. לדבריו, הממשלה תטיל "מיידית" את העיצומים וגם תתאים תקנה משנת 2011 כך שהסנקציות הקיימות על קרים ועל סבסטופול יורחבו גם לאזורי דונייצק ולוהנסק.

קנדה מסרה אתמול לאוקראינה בפעם השנייה מטוס מלא ב"ציוד צבאי קטלני". אניטה אנאנד, שרת ההגנה הלאומית הקנדית, צייצה בטוויטר: "הפלישה של רוסיה למדינה ריבונית היא לגמרי בלתי מתקבלת על הדעת, ואנחנו נמשיך לעמוד לצד אוקראינה כאשר היא תגן על ריבונותה ועצמאותה".

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE