הפרסומאי שמאחורי הקמפיין של קסטרו: השבוע שהיה בפרסום

1. מי הפרסומאי שעומד מאחורי הקמפיין החדש של קסטרו?

לפני כשלוש שנים התחוללה מיני רעידת אדמה, כאשר קסטרו הפסיקה את ההתקשרות ארוכת-השנים שלה עם משרד הפרסום ראובני-פרידן והתקשרה עם משרד הפרסום אדלר-חומסקי, שמשמש מאז כמשרד הפרסום של הקבוצה.

אלא שבשבועות האחרונים עלה לאוויר קמפיין פרסום של קסטרו בכיכובה של שלומית מלכה. בסרט היא נכנסת למעלית, וכולם סביבה מתרשמים מהג'ינס שהיא לובשת, אולם כמיטב תרבות ה-PC החדשה אינם מעזים להחמיא לה, מחשש מהאופן שבו ייתפסו המחמאות.

הקמפיין הוא הראשון זה שנתיים ללא הזמר יהונתן מרגי, ששימש כאחד הפרזנטורים של קסטרו, ושההתקשרות עמו הסתיימה באקורדים צורמים - בין היתר סביב פרשת סרטון "הכפיל" של yes, שבו כיכבה האקסית של מרגי, נועה קירל, עם כפיל שלו, תוך שימוש הומוריסטי בסיפור הפרידה שלהם. מרגי לא אהב את הקמפיין שנפל עליו בהפתעה, וזמן קצר לאחר מכן הודיע על פרידה מקסטרו, שמצידה הצהירה כי ממילא לא התכוונה להאריך את החוזה איתו. נציין כי אדלר-חומסקי משמש גם כמשרד הפרסום של yes וגם של קסטרו.

מרגי לא היה היחיד שנעדר מהקמפיין. לגלובס נודע כי גם משרד הפרסום אדלר-חומסקי לא לקח בו חלק, ומי שיצר את הקמפיין הוא הפרסומאי אלון זייפרט, שעמו התקשרה הקבוצה ישירות.

זייפרט נחשב לאחד מאנשי הקריאייטיב והאסטרטגיה המוערכים בתעשיית הפרסום. בעבר הוא כיהן כסמנכ"ל הקריאייטיב של מקאן תל אביב. בהמשך עבר למספר שנים לניו יורק, שם כיהן כמנהל הקריאייטיב במקאן ניו יורק והיה אחראי לתקציבים של חברות כגון מאסטרקארד, ניקון וסטארבקס. בתפקידו האחרון שימש מנהל קריאייטיב, וכיום הוא עובד עם חברות מובילות דוגמת סודה סטרים, גוגל ישראל, פלייטיקה ופייבר.

מקסטרו נמסר בתגובה: "כבית אופנה מוביל, קסטרו עוסקת מאז ומתמיד ביצירת תכנים אופנתיים וקמפיינים שיווקיים, שחלקם מבוצעים באופן עצמאי".

2. HapPpy עובר מבנק הפועלים ל-ONE ZERO

רפורמת הניוד, שאמורה לאפשר מעבר קל של לקוחות מבנק לבנק, מתבררת כהצלחה גדולה גם בקרב משרדי הפרסום. אחרי שאדלר-חומסקי המירו את הטיפול בתקציב בנק הפועלים בתקציב בנק דיסקונט, מנייד את עצמו משרד פרסום נוסף ממתחרה למתחרה: לגלובס נודע כי משרד הפרסום HapPpy, שטיפל במשך שש שנים בתקציבי הדיגיטל והסושיאל של בנק הפועלים - לרבות אפליקציית ביט - מצטרף למערך הפרסום של הבנק הדיגיטלי החדש ONE ZERO. בתקציב הפרסום של ONE ZERO מטפל הפרסומאי גדעון עמיחי.

HapPpy נמנה עם הדור החדש של סוכנויות הפרסום בישראל. המשרד, שבבעלות רפי טל וכרמל כמאל אבוזלף, הוקם רק ב-2016, צמח מתחום הדיגיטל והתפתח עם הזמן גם לפרסום מסורתי - אם כי הפורטה שלו עדיין נמצא בתחום הסושיאל והדיגיטל, והוא מתמחה ביצירת רעיונות ומהלכים ויראליים ברשת. בין המותגים שמלווה המשרד נמנים דורקס, נורופן, אלטמן, רשת rebar, רשת חצי חינם, רשת באג, רשת בנא משקאות, veet, מותג המוניות yango, יאנגו דלי ועוד.

במקרה של בנק הפועלים מדובר בסיום מערכת יחסים ארוכה במיוחד - טל ליווה את הבנק במשך יותר מ-16 שנים במשרדים השונים שבהם עבד בעבר, עוד לפני שהיה עצמאי.

3. מנכ"ל חדש ל-K Logic

שינויים בקבוצת הפרסום K Logic: אלדד אביטן, לשעבר סמנכ"ל השיווק והדיגיטל באול ג'ובס, מונה למנכ"ל חברת הפרסום. אביטן יחליף בתפקידו את מירב ספקטורובסקי-ששון, שניהלה בארבע השנים האחרונות את המשרד. נציין כי ספקטורובסקי-ששון אינה עוזבת את הקבוצה, אלא מתמנה כמנכ"לית משותפת של הקבוצה כולה, ביחד עם מיקי ויניצקי.

K Logic מזוהה בשוק בעיקר כסוכנות שיווק דיגיטלי. החברה, שהוקמה על-ידי אלרועי בוכמן, החלה את דרכה כמתמחה בבניית אסטרטגיה דיגיטלית ממוקדת ביצועים, תוך יצירת סינרגיה בין עולם מנועי החיפוש, ה-Social Marketing ושיווק מבוסס תוכן.

בתחילת הדרך שימש בוכמן כמנכ"ל, ואחריו נכנס לתפקיד הפרסומאי אלון ברנר - מכוכבי האסטרטגיה והתכנון של ענף הפרסום, שכיהן בין היתר בתפקידים במקאן. ברנר יצק לתוך המשרד את מתודות האסטרטגיה שהביא עמו מעולם הפרסום, ובכך ייצר משרד מבודל מאוד משאר השוק, שבו היו באותה עת או משרדים טכנולוגיים או משרדי פרסום. בוכמן המשיך לעסוק בפיתוח העסקי של הקבוצה, תוך הקמת חברות נוספות המתמחות בחיבור שבין שיווק לטכנולוגיה במרחב הדיגיטלי.

לפני כארבע שנים עזב ברנר את תפקיד המנכ"ל, ובמקומו נכנסה מירב ספקטורובסקי-ששון, שניהלה קודם לכן את הזרוע הדיגיטלית/אסטרטגית ב-IBM ישראל. בהמשך עשתה הקבוצה צעד משמעותי נוסף, כשרכשה את סוכנות הקריאייטיב חוליגנס.

עתה כאמור פונה ספקטרובסקי-ששון לנהל את הקבוצה כולה ותפעל יחד עם ויניצקי לייצר סינרגיה בין החברות בקבוצה, באופן שכל חברה תהיה עצמאית עם מנכ"ל משלה, תוך השלמת יכולות במקומות שהדבר מתבקש והפרדה במקומות האחרים.

את סוכנות K LOGIK ינהל מעתה אביטן, שפרט לתפקיד באולג'ובס מביא ניסיון במגוון תפקידים בעולם השיווק, הדיגיטל, פיתוח מוצרים ופיתוח עסקים דיגיטלי. בין היתר, הוא היה אחד היזמים של Sekindo שנמכרה למקאן, וסמנכ"ל דיגיטל וחדשנות בקבוצת פובליסיס.