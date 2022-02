הבנקים הרוסיים הספורים שעליהם הוכרזו בימים האחרונים סנקציות כלכליות על ידי האיחוד האירופי וארה"ב ינותקו מרשת התקשורת הבנקאית הבינלאומית "סוויפט", אך בנקים אחרים ברוסיה יוכלו להמשיך ולהשתמש בה; כך הודיעה אמש (ש') נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בתום יום שבמהלכו אימוץ "האופציה הגרעינית של הסנקציות הכלכליות", כפי שכינה אותה שר החוץ הצרפתי, שב לשולחן הדיונים.

ההחלטה לגבי "ניתוק חלקי" לבד מהווה פשרה, בעקבות התנגדות גרמניה לסילוק מוחלט של כל המוסדות הפיננסיים הרוסיים בשל ההשלכות על הכלכלה שלה, ובעיקר על מגזר האנרגיה.

בדיונים סגורים אמרה שרת החוץ הגרמנית, כי מחצית מהפחם שמייבאת גרמניה מגיע מרוסיה, וכי תחנות הכוח הפחמיות שלה לא יוכלו לייצר אנרגיה אם הסחר ייעצר כליל. גם מחצית מהגז הטבעי בגרמניה מגיע מרוסיה, אולם בנוגע לתחום זה ישנם מאגרים במדינה וכן אפשרויות לקבל גז מטרמינלים במדינות שכנות, אם האספקה הרוסית תיעצר.

כלכלנים כבר העריכו כי ייתכן שהבנקים הרוסים שעדיין יקבלו גישה למערכת הבנקאית המשמשת להעברות כספים בינלאומיות ולמעשה מאפשרת סחר עם מדינות אחרות, יעניקו גישה לבנקים החסומים, כך שהאפקטיביות של הצעד עדיין לא ברורה לחלוטין. האיחוד הודיע כי ישקול להוסיף בנקים ומוסדות פיננסיים לרשימה.

אמש אחר חצות (שעון ישראל) פירסמה פון דר ליין הצהרה מצולמת, שבה דיווחה כי מדינות אירופה קיבלו החלטה לגבי סילוק חלקי של מוסדות פיננסיים רוסיים מ"סוויפט". היא אמרה כי הניתוק (שצפוי לצאת לפועל בתחילת השבוע הקרוב, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון) "ייפגע בפעילות הבינלאומית שלהם ויעצור למעשה את היבוא והיצוא הרוסי".

