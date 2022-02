11:05

נשיא אוקראינה זלנסקי אמר היום כי רוסיה מפציצה אזורי מגורים באוקראינה. זלנסקי הוסיף כי "נמשיך להילחם כמה שצריך כדי לשחרר את המדינה שלנו".

בתוך כך, פינלנד הודיעה כי תסגור את המרחב האווירי שלה למטוסים מרוסיה. פינלנד מצטרפת למדינות נוספות שנקטו בצעד זה, בהן צ'כיה, אסטוניה, גרמניה ופולין.

10:34

ענקית הטכנולוגיה גוגל נקטה כמה צעדים נגד כלי תקשורת ממשלתיים של רוסיה. בין הצעדים, הגבלת שימוש וחסימה של הורדת האפליקציה של חברת החדשות "RT" בשטחי אוקראינה. זאת, לבקשת הממשלה בקייב. כך על פי דיווחי סוכנות הידיעות "רויטרס".

לצד זאת, גוגל הגבילה את היכולת של גופי חדשות רוסיים כגון "RT", להרוויח כסף מפרסומות באתרים השונים, באפליקציות ובסרטוני היוטיוב שלהם. מיוטיוב נמסר כי היא משהה את היכולת לייצר רווח מפרסום תחת ההגדרה של "נסיבות יוצאות דופן".

10:00

משלחת רוסית הגיעה למינסק בבלארוס כדי לקיים שיחות עם המשלחת האוקראינית, כך מסר דובר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לסוכנות הידיעות הממשלתית "RIA Novosti". הדובר אמר כי "המשלחת מוכנה לשיחות והיא מחכה לאוקראינים".

עם זאת, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי סירב להצעה להגיע לבירת בלארוס. זלנסקי אמר הבוקר שהוא פתוח לקיים פגישות במקום אחר, שממנו לא תוקפים את אוקראינה. זלנסקי ציין כי השיחות במינסק היו יכולות להיות אפשרויות, אם בלארוס לא הייתה תוקפת את המדינה.

הבוקר, דווח כי הצבא האוקראיני הצליח להפיל טיל שנורה לעבר קייב על ידי הצבא הבלארוסי.

8:50

המלחמה באוקראינה נכנסה ליומה הרביעי.

כוחות רוסיים נכנסו הבוקר לחרקיב, שנמצאת בצפון מזרח אוקראינה. מדובר בעיר השנייה בגדולה במדינה. לפעמים דיווחים של גורמים בממשל אוקראינה, ישנם קרובות במרכז העיר. עם זאת, לפי דיווחים הרוסים נתקלים בהתנגדות עזה ברחובות חרקיב.

הכוחות הרוסיים פוצצו צינור גז טבעי בחרקיב, בעוד שהמורדים הפרו-רוסיים טענו כי האוקראינים פצצו מתחם של נפט רוסי במחוז לוהנסק.

במקביל, נמשכים הקרובות בקייב. הבוקר הושמעה בעיר אזעקה והתושבים נקראו להיכנס למקלטים. עם זאת, לפי דיווחים של עיתונאים מקומיים, הלחימה הרוסית בקייב לא נושאת פירות, וקצב ההתקדמות לא עומד בצפיות.

הכתב הצבאי של "Kyiv Independent" כתב הבוקר: "עוד בוקר באוקראינה ורוסיה עדיין לא מצליחה להתקדם בקייב".

It’s another morning in Ukraine and Russia still can’t advance in Kyiv 🇺🇦

הבנקים הרוסיים הספורים שעליהם הוכרזו בימים האחרונים סנקציות כלכליות על ידי האיחוד האירופי וארה"ב ינותקו מרשת התקשורת הבנקאית הבינלאומית "סוויפט", אך בנקים אחרים ברוסיה יוכלו להמשיך ולהשתמש בה; כך הודיעה אמש (ש') נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בתום יום שבמהלכו אימוץ "האופציה הגרעינית של הסנקציות הכלכליות", כפי שכינה אותה שר החוץ הצרפתי, שב לשולחן הדיונים.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s