רוב חייה הייתה חגית מוליאן בשוליים. ילדה יוצאת דופן במראה, עם שיער צבעוני וצבוע מגיל צעיר, חולצות קרועות, מעריצה נלהבת של להקות רוק מוכרות וגם כאלה שפחות. מוליאן תמיד הלכה בדרך ההרפתקנית שלה ולרוב לא הסתדרה עם המיינסטרים. מורדת. היא משתפת כי דווקא תקופת משבר הקורונה גרמה לה להפשיל שרוולים ולהגשים חלום. כאם יחידנית, מפוטרת קורונה מההייטק, מפרנסת יחידה ומשבר שאין לו סוף ואופק, הבינה שהעיתוי נכון וכי כעת עליה להכין תוכנית עבודה כיצד היא מביאה את החלום לכדי מציאות.

"החלום להקים את punkids & rebels התבשל אצלי כשמשי, בני, נולד ולא מצאתי בשום חנות בגדים בסטייל שאני אוהבת. הכל היה more of the same - כחול לבנים, ורוד לבנות". אומרת מוליאן.

השלב הראשון היה לבדוק היתכנות. החברים מבית תמכו, אך היו גם מצקצקים. הקושי העיקרי היה למצוא את המימון לאור העובדה שהיא היתה מובטלת ומפרנסת יחידה לילד בן 3, בצילו של משבר עולמי. כשקיבלה סירובים ממספר בנקים פנתה מוליאן לעזרתו של יועץ פיננסי שהאמין בה והפך עולמות כדי למצוא קרן שתיתן לה הלוואה בתנאים בהם תוכל לעמוד. התהליך ארך חודשים ארוכים ועיכב משמעותית את תחילת העבודה על הקמת החנות.

more of the same - כחול לבנים, ורוד לבנות / צילום: Shutterstock

"תקופת הקורונה, לצד האתגרים הפיננסיים שהיא יצרה", משתפת מוליאן "הביאה עימה גם סגרים ובידודים וכאם יחידנית נאלצתי להשבית את הפעילות לקידום העסק לפרקי זמן משמעותיים בכל פעם שנכנסנו לסגרים ובעת שבני נאלץ להיות בבידוד בשל ילדים, או צוות שנחשפו לנגיף".

"במקביל נתקלתי בעיכובי יצור בחו"ל בשל חוסר בחומרי גלם וכן בהתחייבויות דד ליין שהתארכו בשל בידודים ומחלות של יצרניות הקולקציה", היא אומרת "בתקופה זו של עיכובים גם הכנסתי היחידה מדמי החל"ת הסתיימה וכל עיכוב של הגעת סחורה ופתיחת העסק הגדיל את הבור הפיננסי וההתחייבויות אליהם נקלעתי".

"ההחלטה לייבא את הקולקציה מחו"ל יצרה אתגרים נוספים של שחרור ארוך ממכסים, מחירי שילוח שממשיכים לעלות ותשלומי מיסים לרשויות עוד הרבה לפני השקל הראשון בקופה", משתפת מוליאן "כך לדוגמה משקפי שמש שהזמנתי מזמן מחו"ל לא שוחררו עד היום מהמכס בשל רגולציה יקרה, ארוכה ומסורבלת".

מוליאן משתפת כי הרגישה שהמדינה אינה תומכת ברעיון של פתיחת עסק עצמאי קטן. "הקשיים רק הלכו ונערמו, כולל חשש מהחזרת המכסים על יבוא אופנה, שעמד על הפרק". היא חוזרת ומתארת חששות גדולים ופחד להישאר עם חובות וללא עסק ופרנסה. "הלא צפוי הדיר שינה מעיניי", היא מסבירה.

על מנת לחסוך עלויות העדיפה חגית להתמקד בחנות אונליין, על אף שהיא מודעת לעובדה כי חנות פיזית היתה מייצרת הכנסות בשלב מוקדם יותר.

punkids & rebels הוא אתר סחר אלקטרוני שחרט על דיגלו שבנים ובנות, בכל גיל, ילבשו בגדי יוניסקס ולא יהיו בו מחלקות נפרדות לבנים ובנות", אומרת מוליאן "הבגדים מיובאים בעיקר מבריטניה וארה"ב ונתפרים במיוחד עבור המותג מבד בסטנדרט בינלאומי (Oeko Tex 100) ותחת הקפדה על סחר הוגן. המותג הוא מותג אופנה שמתכתב עם ערכים של קיימות וטבעונות. קהל היעד הוא בין היתר רוכבי אופנועים, מעריצי להקות רוק, מקועקעים ומי שבשנות העשרה שלו אהב סגנון פאנק והיום הם הורים וסבים שמחפשים בגדים ייחודיים, אלטרנטיביים, חצופים ויוניסקס לילדיהם ולנכדים. ניתן לפגוש את המותג גם בירידי בוטיק ברחבי הארץ".

עצמאים, בעלי עסקים קטנים ושכירים בעלי שליטה - אנחנו רוצים לשמוע אתכם. להשתתפות במדור אפשר לפנות למייל i-can-help@globes.co.il