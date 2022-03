הצבא הרוסי יאפשר לאזרחים להימלט במסדרונות הומניטריים

10:28

משרד ההגנה הרוסי הודיע כי צבא רוסיה יאפשר לאזרחים לברוח מאוקראינה בבטחה. "היום, חמישה במרץ, מ-10 בבוקר שעון מוסקבה, הצד הרוסי מכריז על משטר הפסקת אש ופותח את המסדרונות ההומניטריים ליציאת אזרחים ממריאופול ומוולנובאקה", נמסר בהודעה מטעם המשרד. "המסדרונות ההומניטריים ונתיבי היציאה הוסכמו עם הצד האוקראיני", נכתב.

09:26

"Lady M", יאכטת-על בשווי 65 מיליון אירו, השייכת לאיש העסקים אלכסיי מורדשוב, האדם העשיר ביותר ברוסיה (עם הון מוערך של כ-30 מיליארד דולר), הוחרמה בליגוריה שבצפון מערב איטליה.

פדריננדו ג'וליאנו, יועץ תקשורת של ראש הממשלה האיטלקי מריו דראגי, אישר בטוויטר את הדברים.

Italy’s police has just seized "Lady M Yacht" - a €65m yacht belonging to Alexey Alexandrovits Mordaschov located in Imperia (Liguria) - in compliance with the recent EU sanctions. pic.twitter.com/8NzqkXH7lE