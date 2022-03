כורסאות ההשראה של המנהלות הבכירות במשק הישראלי

לרגל יום האישה אירחו איי.די.דיזיין, בשיתוף עם המחלקה המסחרית של גלובס ופורום המנהיגות הנשית בהובלתה של ורד רמון־ריבלין, מנהלות בכירות - באירוע שהיווה את שיאו של פרויקט השראה יוצר דופן.

במסגרת המיזם, נשים העומדות בראש הארגונים המובילים בארץ עיצבו כורסאות בהשראתן. תהליך העיצוב כלל ראיון אישי ומפגש עם מעצב הרשת אורן נורי. בפתח האירוע הוצגו הכורסאות שעל גבי כל אחת מהן שולבה תובנה.

כך, בכורסא של מנכ"לית מיקרוסופט רונית אטד אשר עוצבה באדון עז, נחרט המשפט you own it - מתוך אמונה שכל אישה אחראית על הקריירה שלה ועל האושר שלה. סטלה קריוף, מנכ"לית סודה סטרים, בחרה במשפט "לא משנה מה המגדר שלכם, תהיו פמיניסטיות", תוך שהיא מדגישה את הצורך לשמור על אותנטיות.

בתום התערוכה הוזמנו המשתתפות לצפות בסרט המלווה את תהליך יצירת הכורסאות, שבו הנשים סיפרו על המסע שלהן מתחילת הדרך ועד ההגעה לראש הפירמידה.

עופר איתני, הבעלים של כרמל אחזקות, אמר: "כגבר קצת קשה להתחבר להוויה, אבל כאב לבנות אני מבין כי כולנו מחוייבים לשילוב נשים ולהעצמה".

גילוי מלא: מדובר בפרויקט של המחלקה המסחרית בגלובס בשיתוף איי.די.דיזיין

אסם־נסטלה יפחיתו 50% מהפלסטיק

בשנים האחרונות יותר ויותר חברות מבינות את חשיבות נושא המיחזור, ומובילות מהלכים שמשנים את פעילותן. כעת עושה זאת אחת החברות הגדולות במשק הישראלי: אסם־נסטלה ותאגיד המחזור תמיר פתחו במיזם חדש שיאפשר שימוש בפלסטיק ממוחזר, ויוביל לצמצום של 50% בצריכת הפלסטיק הפוסילי.

במסגרת הפרויקט תשלב אסם־נסטלה פלסטיק ממוחזר שלא בא במגע עם מזון, ומקורו באריזות פלסטיק שנאספו בזרם המסחרי באריזות מוצריה. למעשה, מדובר במעין סגירת מעגל המחזור: לצד ייצור אריזות שמתאימות למחזור, החברה תשתמש בחומר גלם ממוחזר ליצירת האריזות שמגיעות למפעלים. בכך, ייחסכו כ־20 טון פלסטיק פוסילי.

"אסם־נסטלה לקחה על עצמה להפחית 800 טון פלסטיק ונייר עד 2025 ולהגיע לכך שתוך ארבע שנים בלבד כל אריזותיה נסטלה יהיו ניתנות למחזור", אומר אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם־נסטלה ישראל. "בשנה שחלפה הגענו לחיסכון של 160 טון פלסטיק ונייר באריזות, ו־74% מהאריזות שלנו כעת ניתנות למחזור".

מחאה נגד שינוי שם גשר יהודית ל"נבון"

ביום האישה הבינלאומי, ה־8 במרץ, תיערך צעדה שמטרתה למחות על הצעד שבו הוחלף שמו של "גשר יהודית", הנסוב על שמה של יהודית מונטיפיורי (1784־1862), הפילנטרופית שיזמה ותרמה, בין השאר, להקמת בית החולים הראשון בירושלים "ביקור חולים" - לטובת שמו של יצחק נבון, נשיא המדינה לשעבר, שעל שמו יש מגוון אתרי הנצחה.

"שפה משפיעה על תודעה ועל תפיסת המציאות", מציינת ד"ר שלומית ליר, חוקרת מגדר ומיוזמות המחאה. "יש חשיבות לכך שילדות, נערות ונשים יחיו במרחב שמשקף את פעילותן ותרומתן של נשים מעוררות השראה לחברה. שינוי שם הגשר צורם במיוחד מאחר והוא מהווה אקט של מחיקה של שם של אישה מעוררת השראה שהשתמר במסורת העירונית".

הצעדה, שהיא גם יוזמה של דורית שמואלי, מנהלת קהילת "החזירו את הגשר ליהודית מונטיפיורי ואת הביתן להלנה רובינשטיין", תחל בשכונת יהודית מונטיפיורי, ותסתיים בשכונת רמת ישראל וביצרון. המהלך מתבצע בשיתוף עמותת כן למנהיגות נשית, שירה פמיניסטית, פועלות ברשת ועוד.

החדשות הטובות

איטורו מצטרפת ליוזמת גורג'ס, ותעזור לגייס אלפי מארזים אישיים מלאים במוצרי טיפוח והיגיינה, שיישלחו לעשרות מקלטים ובתים חמים לנשים ולנערות בסיכון.