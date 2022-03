טסלה תבצע עוד ספליט: המניה מזנקת בכ-5% במסחר המוקדם

חברת טסלה בראשותו של אלון מאסק הודיעה בחשבון הטוויטר שלה על כוונה לבקש מבעלי המניות לבצע הגדלה של מספר המניות ולבצע ספליט (פיצול של מניה אחת לכמה מניות. בדרך כלל מתבצע לאחר שמחיר המניה עלה לרמה גבוהה מאוד). הבקשה צפויה לעלות לדיון בישיבת בעלי המניות הקרובה. נכון לשעה זו, המניה מזנקת ב-5% במסחר המוקדם.

Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.