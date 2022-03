תעשיית הפינטק העולמית חוותה צמיחה חסרת תקדים בשנת 2021, כשהחברות הגלובליות גייסו למעלה מ-140 מיליארד דולר, פי 3 משנת 2020. מגמה זו בלטה גם בתעשייה המקומית, ששברה שיאים כמעט בכל קטגוריה, בין היתר במספר ההנפקות - חדי הקרן והגיוסים של החברות בתחום, שעמדו על למעלה מ-6 מיליארד דולר, פי 3.5 מאשתקד. אלו היו במספר רב של תחומים, כמו ביטוח, מימון, תשלומים ועוד. כחלק מהמגמה נרשמה אשתקד צמיחה דרמטית בתחום ה-TaxTech (טכנולוגיות בתחום המסים), כשההשקעות העולמיות בפתרונות בתחום עלו מ-240 מיליון דולר בשנת 2020, ל-864 מיליון דולר בשנת 2021. נתונים אלו ונוספים נחשפים בדוח ראשון מסוגו ובו מסמנות Team8 ו-Deloitte את הטכנולוגיות בתחום המסים כתחום המשמעותי הבא בתעשיית הפינטק.

הדוח The Emergence of TaxTech - A New Era of Fintech, כולל מיפוי של מעל ל-100 חברות סטארט-אפ גלובליות בתחום המיסים, לפי פתרון המיסוי אותו הן מציעות וקהל היעד הרלוונטי. ניתן למצוא בו מספר חברות ישראליות בולטות בתחום.

דרישות הרגולטורים משתנות ללא הרף

אז מה זה TaxTech? "מדובר בתחום צומח במסגרתו חברות פינטק חדשות מפתחות פלטפורמות שנועדו לפשט, לייעל ולהנגיש שירותי מס, תוך יצירת חוויית משתמש דיגיטלית עבור משלמי המסים ברחבי העולם", הסביר רונן אסיא, שותף מנהל ב-Team8.

הגלובליזציה והדיגיטליזציה, לצד חוקי המס ודרישות הרגולטורים המשתנים ללא הרף, הופכים את המסים לנטל כבד בכל העולם. כך, מגפת הקורונה שהאיצה את מודל העבודה מרחוק, וההתרחבות המהירה של העסקת פרילנסרים (Gig Economy)ממדינות שונות בעולם, משליכות באופן נרחב על עובדים, מעסיקים וממשלות.

מורכבות דומה ניתן לזהות גם בתחום הסחר המקוון (E-commerce) שהואץ גם הוא בעקבות הקורונה, בייחוד עבור סוחרי האון-ליין, העוסקים בעסקאות גלובליות המאמצות שיטות מיסוי שמשתנות בין מדינה למדינה.

אחרון הוא תחום הקריפטו, שצובר תאוצה בעשור האחרון ומושך אליו יותר ויותר משקיעים מסורתיים. האצה זו הובילה את הרגולטורים ואת מחזיקי הנכסים הקריפטוגרפיים להתעסק בשאלת המיסוי והדיווח על נכסים אלה. מגמות אלה הן רק חלק מהסיבות שהסבו את תשומת-ליבן של חברות הפינטק לתחום המס.

רונן אסיא, שותף מנהל בקבוצת Team8, מסביר כי "תחום המס הולך ונהיה מורכב יותר משנה לשנה. אם עד לפני 60 שנה קוד המס האמריקאי כלל כ-400 אלף מילים, הוא גדל פי עשרה ועומד כיום על ארבעה מיליון מילים. היכולת של אנשים פרטיים ועסקים, ובמיוחד עסקים קטנים, להבין את חשיפת המס שלהם, לנהל אותה נכון בזמן אמת ולדווח בצורה קלה ופשוטה, כמעט ולא קיימת".

"בעוד חוויית המשתמש באפליקציות הפיננסיות השונות הפכו פשוטות ואינטואיטיביות, תחום המסים נשאר מאחור", הוסיף אסיא. "טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית, ניתוח שפה טבעית ונגישות המידע הפיננסי בזכות מהפכת הבנקאות הפתוחה, מאפשרים היום לבנות מוצרים פיננסים הכוללים בתוכם גם את ההיבטים והשלכות המיסוי. אם מוסיפים לזה חוויית משתמש מהודקת, התוצאה היא מוצר טוב יותר ושלם יותר לצרכן".

המגמות המובילות: הטמעת שירותים ועולם הקריפטו

הדוח מצביע על שתי מגמות דומיננטיות בתחום ה-TaxTech המתהווה: הראשונה נמצאת בקו ישר עם המגמה העולמית של הטמעת פתרונות פינטק בשירותים אחרים(Embedded Fintech) , באופן זה, חברות ה-TaxTech מאפשרות לגופים פיננסיים ולא פיננסיים כאחד, לספק ערך ושירות טובים יותר ולהעניק ללקוחותיהם מענה מס מקיף (מס כשירות).

המגמה השנייה מתמקדת בתחום המיסוי בקריפטו ובטכנולוגיות שמטרתן לשפר את תהליכי דיווח המס עבור סוחרי קריפטו ורגולטורים. חיזוק לכך הוא העובדה שלמעלה משליש מהכסף שגייסו חברות ה-TaxTech בשנת 2021 הושקע בחברות ממוקדות בתחום זה.

בין החברות הישראליות המוזכרות בדוח, כאלה שרשמו צמיחה ומציגות שירותים לצמצום הביורוקרטיה ולייעול הליכים בתחום המס. הסטארט-אפ April , שמציע פלטפורמה שמפשטת ומייעלת את תהליך הגשת דוחות המס בארה"ב ומאפשרת תכנון פיננסי לאורך השנה; הסטארט-אפ הישראליIVIX , שמסייע לממשלות להילחם בתופעת "הכלכלה השחורה", על-ידי טכנולוגיה שאמורה לזהות מעלימי מסים ומבצעי הונאות מסים; חברת פיבו, שמציעה שירות דיגיטלי להגשת החזרי מס באמצעות טכנולוגיה המתיימרת לצמצם את הבירוקרטיה, לחסוך זמן ולעזור לאנשים לקבל חזרה את מה שמגיע להם; והסטארט-אפ הישראלי Blue Dot, המפתח מערכת לחישוב ואוטומציה של דיווחי מס לארגונים.

המסקנה המתבקשת מהנתונים היא שבשנים הקרובות תירשם צמיחה משמעותית נוספת בתעשיית הפינטק בכל הנוגע לפתרונות טכנולוגיים בתחום המיסוי. זאת בייחוד לאור העובדה שמס הוא חלק אינטגרלי מכל עסקה פיננסית המתבצעת, קטנה כגדולה.

"תחום המס הפך לנטל כבד עבור אנשים פרטיים ועסקים, שמשתמשים במספר רב של אפליקציות פיננסיות, שירותי בנקאות ופלטפורמות אחרות", אומר אסיא מ-Team8. "בשנים הבאות אנחנו נמשיך לראות את טכנולוגיות המס הופכות להיות חלק אינטגרלי מהפינטק הגלובלי".

רונן אסיא, שותף ב-Team8 / צילום: איל יצהר

מנוע צמיחה עתידי

עמית הראל, מנהל משותף ב Deloitte Catalyst ומוביל תחום השירותים לתאגידים בינלאומיים, הוסיף: "ממצאי הדוח מצביעים על אחד התחומים הצומחים ביותר בתעשיית הפינטק העולמית. תחום ה-Taxtech הוא ייחודי, שכן באופן די נדיר אנו רואים זהות אינטרסים בין שלושת השחקנים המשמעותיים: חברות עסקיות, רגולטורים וסטארט-אפים".

עוד לדברי הראל, בטווח הנראה לעין אנו צפויים לראות אפליקציות מס שונות הופכות להצעת ערך משמעותית, אשר מייצרת יתרון בתחרות על ליבו וארנקו של המשתמש לחברות שמטמיעות אותן. בתוך כך, לאקוסיסטם הישראלי יהיה מקום של כבוד בבניית ופיתוח התחום.

הראל התייחס גם להשפעות שיהיו לצמיחה הבינלאומית הזו על הזירה המקומית: "עבור תעשיית ההייטק תחום טכנולוגית המס הוא אחד ממנועי הצמיחה העתידיים של תעשיית הפינטק, ולאור המורכבות המצריכה שימוש נרחב ביכולות אנליטקס, לאקוסיסטם הישראלי יכול להיות תפקיד משמעותי בעיצוב התעשייה הגלובלית, שסימנים לכך אנו רואים כבר היום".

בנוגע לאנשי עסקים הישראליים, עולם העסקים העתידי מייצר מורכבויות מיסוי שיחייבו תפיסה בה במקביל למערכות הארגוניות הקיימות, ישולבו בתהליכים העסקיים טכנולוגיות חדשות, לצד יועצי מס שיודעים לעבוד עם הטכנולוגיות.

הראל הוסיף: "עבור אנשי עסקים, שילוב טכנולוגיות מיסוי בפתרונות שהם מציעים לצרכן יהפוך ליתרון תחרותי. כלי המס הופך להיות סיבה לבחור בפתרון אחד על פני פתרון אחר (למשל בסחר במטבעות קריפטו). המס הופך להיות מכלי שעלול לעכב תהליכים עסקיים לכלי שיכול להאיץ אותם. טכנולוגיות בתחום המס יאפשרו לחברות לפעול מהר וחכם יותר מבעבר. לא רק בצד המיסוי אלא ממש למאפשר עסקי. אנחנו נראה שיותר ויותר ארגונים מסורתיים מטמיעים טכנולוגיות מיסוי בצורה שעוזרת להם להגשים יעדים עסקיים".