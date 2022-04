חברת תוכנת הרוגלה NSO ומערכת ניהול הרמזורים החכמה NoTraffic הן שתי הישראליות שנכללו ברשימת 100 החברות המשפיעות של המגזין "טיים", שהתפרסמה מוקדם יותר השבוע.

על מנת למתן את השפעתן של חברות ענק חילקו ב"טיים" את רשימת המשפיעות לקטגוריות שונות כמו חברות המשבשבות שווקים, חלוצות בשווקים, חברות חדשניות, וחברות המנהיגות את השווקים שלהן. NSO, למשל, נחשבת ל"משבשת שוק", לצד טיקטוק ועוד כמה חברות אלמוניות כמו אפליקציית Too Good To Go שמאפשרת למכור מוצרי מזון שתוקפן עומד לפוג בשליש מהמחיר, או The Pinkfong Company הקוריאנית שממסחרת את השיר "בייבי שארק" של מייסד החברה למגוון סוגי מדיה כמו סדרת טלוויזיה ופריטי NFT.

אין עוררין על כך ש-NSO הפכה לאחת החברות המשפיעות בשנה החולפת, בעיקר לאחר שהפכה לסמל של תעשייה שלמה שהתקיימה עד כה מתחת לרדאר: תוכנות רוגלה המאפשרות לרשויות ממשלתיות להשתלט מרחוק על טלפונים ולשאוב את תכולתן. NSO אמנם אינה היחידה בתחום, ואף לא הראשונה - קדמו לה חברות איטלקיות כמו האקינג טים - אך עד שנת 2019 נחשבה לחברה הגדולה והבולטת ביותר בתחום. סדרת תחקירים בינלאומית, שנמשכת עד היום במידה רבה, חשפה את השימוש שעושים משטרים לא דמוקרטיים בטכנולוגיה שכזו למעקב אחר יריבים פוליטיים ומתנגדי משטר, ללא יכולת של יצרניות הרוגלה לאכוף שימוש לא נאות בה.

המקרה שלה הצית דיון עולמי על חשיבות השימוש בטכנולוגיה חודרנית למלחמה בטרור ובפשע, ודיון משפטי על ההיתכנות החוקית והחוקתית של שימוש בתוכנת רוגלה פולשנית במדינה דמוקרטית. ממשל ביידן החליט להילחם בחברות הישראליות הבולטות בתחום: NSO וקנדירו, תוך שהוא משאיר ללא סנקציות מתחרות ישראליות, איטלקיות וצרפתיות הפעילות בו.

NoTraffic גייסה 18 מיליון דולר

NoTraffic (נו טראפיק) של היזמים טל קרייזלר, אוריאל כץ, ואור סלע, נכללה בקטגוריית החברות החדשניות, לצד חברות הפינטק קלרנה וסופי, יצרנית החיסון נגד קורונה מודרנה והרשת החברתית לנשים פינאט. נו טראפיק פיתחה מערכת מבוססת בינה מלאכותית לוויסות התנועה העירונית על ידי חיבור רמזורים לחיישנים הקולטים משתמשי דרך שונים כמו מכוניות, אוטובוסים, רוכבי אופניים והולכי רגל.

לחברה, שגייסה קרוב ל-18 מיליון דולר מהקרנות הישראליות גרוב ולול, פרויקטים באריזונה ובקליפורניה וכעת היא בתהליכי חדירה לשווקים באסיה ובאירופה. אל החזון של החברה יכול, כנראה, להתחבר כל נהג רכב שמבלה בפקקים: להפחית את זמן ההמתנה ברמזורים, לצמצם את פליטת גזי החממה ולהפחית את מספר הנתיבים הפקוקים