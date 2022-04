האסטרונאוט איתן סטיבה וחבריו לצוות הגיעו בהצלחה לתחנת החלל

האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה ושלושת חבריו לצוות הגיעו בשלום לתחנת החלל הבינלאומית. זאת לאחר עיכוב בעגינה בגלל תקלה בניתוב הווידאו מחללית הדרגון לתחנה. צוות התחנה תיקן את התקלה ולאחר מכן עגן בתחנה. אתמול שוגרה החללית כחלק מצוות Ax-1 בשיגור פרטי של חברת אקסיום.

המשימה כולה תימשך עשרה ימים, ובסוף חג הפסח יתקיים אירוע השיבה לכדור הארץ, הנחשב לחלק המסוכן ביותר במשימה.

Preparations for the #Ax1 crew to enter @Space_Station are now underway. #Ax1 pilot Larry Connor exchanged words of welcome with the ground crews supporting the historic first all-private mission to the orbiting lab. pic.twitter.com/ITYpYNZxqv