אחד מבעלי המניות הגדולים בטוויטר , המיליארדר הסעודי אל וליד בן טלאל, צייץ בחשבונו ברשת החברתית והודיע כי ידחה את הצעת הרכישה של אלון מאסק. בדצמבר 2011 אל ווליד השקיע 300 מיליון דולר בטוויטר, ובשנת 2015 עבר את רף 5% ממניות החברה, כך שחלקו גבוה יותר, בדומה למאסק, מאשר מזה של מנכ"ל הקודם של טוויטר, ג'ק דורסי.עדיין מחכים לדבריהם של הדירקטוריון ביחס לזה.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.