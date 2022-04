לידיעת הטסים לוונציה: מ-2023 תשלמו 10 אירו דמי כניסה לעיר

ונציה שבאיטליה עומדת להיות העיר הראשונה בעולם שגובה מתיירים "דמי כניסה", כך דווח ב-CNN. עיריית ונציה, אחת הערים המתוירות בעולם, החליטה כי החל מהקיץ הקרוב כל תייר שיבקש להיכנס לעיר ישלם 10 אירו דמי כניסה.

לאחר סוף השבוע שעבר במהלכו נחגג חג הפסחא, בו נכנסו למעלה מ-120 אלף תיירים לעיר המונה 50 אלף תושבים ביום שבת, כשהמספרים עלו ל-158 אלף ביום ראשון, ראש העיר לואיג'י ברוג'רו הודיע ​​כי מערכת ההזמנות יצאה לדרך. "מערכת ההזמנות היא הדרך הנכונה לניהול מאוזן יותר של התיירות", צייץ ברוג'רו בטוויטר. "נהיה הראשונים בעולם לבצע ניסוי כזה".

Riparte il turismo a #Venezia❤️

Una boccata d’ossigeno per gli operatori.

Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della Città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo.

Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione💪😃 pic.twitter.com/XmTOptMfG0