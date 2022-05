קרן Breakthrough Properties האמריקאית אשר מקימה ומנהלת מיזמי נדל"ן עם התמחות במתחמים המיועדים לחברות בתחום מדעי החיים ומוסדות מחקר, גייסה אתמול 3 מיליארד דולר להשקעות בתחום. הקרן שהוקמה ב-2019 היא בבעלות מיליארדר הביומד הישראלי-אמריקאי פרופ' אריה בלדגרין יחד עם חברת הנדל"ן האמריקאית המובילה Tishman Spayer , ומנוהלת על ידי בנו דן בלדגרין. עד היום גייסה הקרן סכום כולל של 4 מיליארד דולר כולל הגיוס הנוכחי.

לסבב הגיוס הנוכחי הצטרפו גם הקבוצות הישראליות הראל, כלל ועמיתים, שהשקיעו יחד מעל 350 מיליון דולר.

קרן Breakthrough זיהתה את הצמיחה המשמעותית בתחום הביומד בעיקר בחוף המזרחי של ארה"ב, ואת הצורך בבנייה שונה עבור התחום. החברה מתמחה בהקמה של מתחמי מעבדות וקמפוסי מחקר המעודדים שיתוף פעולה בין חוקרים ליצירת רעיונות חדשים. מחקר במדעי החיים הוא אחד מתחומי הנדל"ן המשרדי בארה"ב שפחות נפגעים מן המעבר של חלק מן החברות לעבודה מרחוק או עבודה חלקית מרחוק, וזאת משום שלפחות חלק מן המחקר והפיתוח בתחום, מחייב נוכחות פיזית.

בלדגרין ייסד את חברת הסרטן קייט פארמה, שנמכרה באחת העסקאות הגדולות בתחום לחברה לפני מכירות, לחברת גיליאד ב-12 מיליארד דולר ב-2017. זה היה הגדול מבין מספר אקזיטים שרשם שהניבו כל אחד בין מאות מיליונים למעל מיליארד דולר. בלדגרין מחלק היום את זמנו בין פעילות זו לבין השקעות רבות נוספות בתחום הביומד, ביניהן חברת אלוג'ן הנסחרת בנאסד"ק ב- 1.2 מיליארד דולר וחברת יורוג'ן הישראלית, הנסחרת בכ-160 מיליון דולר. הוא ממשיך להשקיע בחברות דרך הקרנות בהן הוא שותף: Two River ו- Vida Ventures .

בין הפרוייקטים שכבר הקימה הקרן ניתן לציין את "the 105 by breakthrough" בבוסטון, ארה"ב, שהשקתו צפויה השנה, ובו יושבת חברת CRISPR Therapeutics , ופרוייקט Torrey View by Breakthrough בסן דייגו שבנייתו החלה בשנה שעברה. בנוסף לפעילותה בבוסטון וסן דייגו, הנחשבות לערים דומיננטיות בתחום מדעי החיים בארה"ב, בנתה החברה או החלה לבנות פרוייקטים בפילדלפיה, ארה"ב, אמסטרדם, הולנד, ואוקספורד וקיימברידג' בבריטניה.

מנכ"ל הקרן דן בלדגרין אמר כי: הקמנו את Breakthrough לפני שלוש שנים בלבד, עם מנדט לפתח סביבות חדשניות ומעוררות השראה עבור יזמי וחוקרי ביומד בדרך לגילוי של טיפולים מצילי חיים. אנחנו מצפים להשתמש בנכסים שלהו כדי לתמוך בדור הבא של המצאות משמעותיות".

מנכ"ל טישמן ספייר, ויו"ר משותף ב-Breakthrough רון ספייר אמר כי: "יש צורך דחוף, הולך וגובר במתחמי מעבדות חדשניים במיקומים מוצלחים. אנחנו יכולים לספק כאלה לרוחב ארה"ב ואירופה".

פרופ' אריה בלדגרין המשמש גם הוא כיו"ר משותף בקרן אמר כיף "אנחנו רוצים להקים סביבות שמעודדות פיתוח של טכנולוגיות משנות ומצילות חיים. תשתיות הן רק אחד מן הרכיבים באקוסיסטם משגשג, לצד מנטורינג, שיתופי פעולה וגישה להון".