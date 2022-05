סוגיית החשבונות המזויפים בטוויטר ממשיכה לעצור את רכישת הרשת החברתית על ידי מנכ"ל SpaceX וטסלה אילון מאסק. לאחר שטוויטר דיווחה כי ישנם כ-5% משתמשים מזויפים או ספאם ברשת, מאסק צייץ בטוויטר כך: "20% חשבונות מזויפים או ספאם, פי ארבעה ממה שטוענת טוויטר, זה מספר שיכול להיות הרבה יותר גבוה". כך למעשה מאסק ממשיך להדהד את ההערכה אצלו שישנם הרבה יותר משתמשים מזויפים.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.