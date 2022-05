אילון מאסק הודיע שרכישת טוויטר בהקפאה - מניית הרשת החברתית צונחת במסחר המוקדם. "העסקה מופסקת באופן זמני בהמתנה לפרטים התומכים בחישוב שחשבונות ספאם/חשבונות מזויפים אכן מייצגים פחות מ-5% מהמשתמשים בטוויטר", על פי הפרסום. המניה צונחת בכ-19% במסחר המוקדם בוול סטריט.

לפי הדוחות הכספיים של החברה מהרבעון האחרון, טוויטר העריכה כי מספר החשבונות הכוזבים או הספאמרים מייצגים פחות מ-5% מהמשתמשים הפעילים היומיים הניתנים למונטיזציה. זה הנתון שמאסק מבקש לבחון מחדש. בנוסף, בדוחות נכתב כי לטוויטר יש 229 מיליון משתמשים פעילים יומיים, כך שאם זה נתון מהימן מדובר ב-11.4 מיליון חשבונות מזויפים. טוויטר לא הגיבה לבקשת התגובה לדיווחים ברחבי העולם.

מאסק עצמו צייץ בטוויטר כתבה ברויטרס עם הפרטים הנ"ל.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn