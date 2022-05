ארה״ב מאשימה את סין בהשמדת עם - אך שוקלת להסיר את המכסים

באי ועידת הפסגה של 'הרביעיה' בטוקיו אמנם לא יכלו לשמוע את הבומים העל־קוליים. הם נשמעו, אם בכלל, מאות קילומטרים משם. אבל במונחים אסטרטגיים הם התקרבו לזעזע את החלונות בארמון אקאסאקה, בית ההארחה הרשמי של ממשלת יפן.

סין ורוסיה החליטו לשגר מפציצי קרב אל קרבת מי החופים של יפן בשעה שמנהיגי 'הרביעיה', נשיא ארה"ב וראשי הממשלות של הודו, של יפן ושל אוסטרליה, הסבו כדי לדון, בין השאר, בבלימת סין באוקיאנוס השקט ובאוקיאנוס ההודי.

ההידרדרות ביחסים הבינלאומיים מקבלת ביטויים כמעט יום־יומיים. שעות אחדות לפני פגישת הרביעיה, הנשיא ג'ו ביידן אמר כלאחר יד לעיתונאית, שארה"ב תבוא להגנת טייוואן, אם סין תחליט לנסות ולבלוע את האי הקטן. זו היתה הפעם הראשונה שנשיא אמריקאי השמיע הבטחה כזאת מאז 1979, כאשר וושינגטון ניתקה את הקשרים הדיפלומטיים עם טייוואן, והשתיתה את מדיניותה על העיקרון של "סין אחת".

כצפוי, העורף הביורוקרטי של הנשיא מיהר להעמיד דברים "על דיוקם" (מה שקוראים בעגת וושינגטון 'קונטקסטואליזציה'). שום דבר לא השתנה, הסביר שר ההגנה לויד אוסטין, תמיד התנגדנו לשימוש בכוח, אבל אנחנו מוסיפים לדגול ב"סין אחת".

לארה"ב יש היסטוריה ארוכה של "עמימות" בשאלת טייוואן. לאחר שהקומוניסטים ניצחו במלחמת האזרחים, ב־1949, הממשלה הלאומנית המובסת נמלטה לטייוואן. ב־30 השנה הבאות, ארה"ב ועשרות ארצות נוספות הכירו בה כממשלה הלגיטימית של סין.

האבסורד הזה הגיע אל קצו ברוב העולם בשנות ה־70. אבל ארה"ב חוקקה חוק מיוחד, שהסמיך את הנשיא להוסיף ולספק נשק לטייוואן. בבירתה טאייפה שוכנת שגרירות אמריקאית לכל דבר, המעמידה פנים שהיא מרכז תרבות. רק באחרונה היא עברה אל משכן חדש וגדול. אניות מלחמה אמריקאיות חוזרות ושטות במצרי טייוואן, ומזכירות לסין את התוצאות האפשריות של פעולה נמהרת.

מאז ניצחונם, הקומוניסטים תמיד עמדו על זכותם לחזור ולאחד את המולדת (אף כי סין שלטה בפועל בטייוואן רק במשך 20 שנה בסוף המאה ה־19, לפני שוויתרה עליה ליפן). במשך שנים ארוכות הם קיוו לפתות את טייוואן לבוא הביתה באמצעות הנוסחה של "ארץ אחת, שתי שיטות". הם הבטיחו, כי גם בסין המאוחדת טייוואן תורשה להוסיף ולקיים את הדמוקרטיה הרב־מפלגתית שלה. הטייוואנים מעולם לא האמינו לנוסחה הזו, ובשנים האחרונות סין חדלה להעמיד פנים. האופן הברוטלי שבו היא חיסלה את חירויותיה של הונג קונג השאיר מעט מאוד מקום לספקות.

בטחונה העצמי הגובר של סין, והרודנות האישית המתארכת והמעמיקה של שי ג'ינפינג, הקצינו את הרטוריקה כלפי טייוואן. מתמעט והולך הספק שסין מתכוננת לפלוש. שר ההגנה של טייוואן חזה פלישה כזאת "עד 2025". ראש הפיקוד הצבאי של ארה"ב בזירת האוקיאנוס השקט והאוקיאנוס ההודי העריך בתחילת 2021, כי לטייוואן "נשארו שש שנים". מדוע דווקא שש? כנראה מפני שב־2027 סין תציין את יום השנה המאה לייסוד "צבא השחרור העממי", ומה מתנה הולמת יותר ליום ההולדת הזה מאי קטן, משגשג ועתיר הצלחות כלכליות וטכנולוגיות, המעצבן את בייג'ינג בהזכירו שסינים יכולים להצליח גם בלי מדינת משטרה.

China's military modernisation poses clear threat to Taiwan and US intervention might risk upping pressure from Beijing, US defence officials say.

Admiral Philip Davidson, top US military officer in Asia-Pacific, warned last week Beijing may seek to invade Taiwan within 6 years pic.twitter.com/VigCVRmTXF