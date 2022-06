אווירת שבועות: האנימציה של טרה כבשה בגדול את לבבות הצופים

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים

בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.

לאחר שבשבוע שעבר לא נכנסה ולו פרסומת שבועות אחת למדד הזכורות והאהובות, בסיכום השבוע הזה תמונת המצב השתנתה. הפרסומת של טרה טיפסה לראש דירוג הפרסומות האהובות, כאשר רותם סלע וטורנדו עם הפרסומת הזכורה ביותר.

הציבור אוהב את הקמפיין של טרה, שזוכה ליותר מ־28% אהדה, הרחק משאר הפרסומות במדד. הקמפיין מבוסס על שיתוף פעולה עם סרטוני האנימציה המוצלחים של "ניר וגלי" (גליקמן שמיר סמסונוב). בסרטון מקבלים מוצרי החלב פנים וקול, כשהם הופכית לדמות אנושית שהצופה יכול להתחבר אליה באמצעות ההומור של נעם הבן, נעם הבת ושוקו השוקיסט.

במדד הזכורות מככבת רותם סלע שחולקת את זמן המסך בברייק הפרסומות בין זו של טורנדו לזו של בנק דיסקונט. קמפיין טורנדו (מקאן ת"א) למזגן סמארט בגוון שחור מט או בגוון לבן מט מהסדרה שזכתה בפרס העיצוב, זכה לשיעור אהדה של 6% ושיעור זכירות של 4.9%, כאמור הגבוה בדירוג השבוע.

רותם סלע בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך

סטטיק ופרטנר ממשיכים לככב בפרסומת של מקאן ת"א שעוקצת את yes עם צלחות שנשברות באווירה יוונית. שיעור האהדה לפרסומת הגיע ל־11% והזכירות ל־4.7%. אגב, גם yes עם נועה קירל נכנסה למדד השבועי. פרסומת נוספת לשירותי טלוויזיה שנכנסה למדד היא של הוט, next tv, בקמפיין של משרד הפרסום גיתם BBDO שבו מככב שלום מיכאשווילי.

סטטיק בקמפיין של פרטנר / צילום: מתוך יוטיוב

בנק מזרחי טפחות ודביר בנדק שמקיים ביקור אצל אור שפיץ (ראובני פרידן IPG) מביאים לדירוג גבוה עם שיעור אהדה של 7.5% וזכירות של 4.5%. פרסומת נוספת מעולם הבנקאות שמופיעה בדירוג היא של בנק דיסקונט (אדלר חומסקי & ורשבסקי) עם שיעור אהדה של 6.1%. ליאור רז, הפרזנטור של ביטוח ישיר, ממשיך לצבור אהדה (10%) בקרב הצופים בקמפיין בסגנון סרט פעולה. קמפיין שמלות הקיץ של רנואר (AVRAHAM) מסתפק בשיעור זכירות של 2.5%, בדומה לקמפיין של סופר פארם ל־Life Party, שמציג רוח שונה מהקו הפרסומי של סופר פארם באמצעות משפיעני רשת שמחים בזירה הביתית שלהם. הפרסומת אמנם מלאת חן, אך זכתה לשיעור זכירות של 2.1% ושיעור אהדה של 3.8%.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה השבועית בפרסומות הגיעה ל־38 מיליון שקל, לעומת 48 מיליון שקל בשבוע שעבר. מספר הפרסומות והחסויות, אשר שודרו השבוע, עמד על 536 בהשוואה ל־608 בשבוע הקודם.