קונים עכשיו, משלמים אחר כך. איך בדיוק זה עובד?

באירוע המפתחים האחרון שלה, חברת אפל הודיעה שגרסה של מערכת ההפעלה הבאה תכלול גם את הפונקציה המכונה BNPL, כלומר: But Now, Pay Later. ובעברית: קנה עכשיו, שלם אחר כך. זו פונקציה שדומה למה שאנו מכירים היום מתחום כרטיסי האשראי, כשאפשר לחלק את העלות לכמה תשלומים ללא ריבית, ובעל העסק הוא זה שמשלם את עמלת הסליקה.

במקרה של BNPL- מסביר נדב פסנדי, סמנכ"ל מחקר ופיתוח עסקי בחברת אדקיט מידאטה - "לקוחות מגיעים לקופת התשלום באונליין, עוברים בדיקת אשראי ומקבלים אישור לאשראי בתוך שניות. הוא ניתן ללא ריביות או עמלות, כי הריבית מושתת על בית העסק. וזה אשראי שניתן מחוץ למסגרת האשראי בבנק, ולא משפיעה על דירוג האשראי של נותן ההלוואה. מעין חלום מתוק בעולמות האשראי". אך מכיוון שזו שיטת תשלום נוחה וזמינה כל כך, היא טומנת בחובה גם בעיות וכבר כעת נראה שצעירים נוטלים אשראי בשיטה זו מעבר ליכולת ההחזר שלהם.

