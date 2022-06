היד הרועדת על ההגה: האינפלציה בורחת לביידן

ההיסטוריון היהודי־בריטי הגדול סמיואל פיינר, מומחה לשיטות פוליטיות, כתב פעם שמדיניות כלכלית מוצלחת אינה צריכה "יד חזקה, אלא יד יציבה (steady)". אפשר עכשיו להחיל את השכל הישר של פיינר על המשבר הפוליטי־כלכלי בארה"ב. איפה היא, "היד היציבה"?

חדשות האינפלציה (8.6% ב־12 החודשים שקדמו ליוני; אחוז שלם בחודש מאי לבדו) הרעידו ביום ו' את אמות הסיפים של וושינגטון ושל וול סטריט. אין עוד ספק, במידה שהיה, שרמת המחירים בארה"ב יצאה מכלל שליטה. לממשלה הפדרלית אין מושג מה לעשות, בין השאר מפני שהיא הכחישה את סכנת האינפלציה פעם אחר פעם. גם הבנק המרכזי הכחיש אותה. עכשיו הבנק צריך לשים לה קץ, וכמעט ודאות משתלטת על המערכת הפוליטית והפיננסית, שהיציאה מן האינפלציה תחייב כניסה אל מיתון, כנראה מיתון חריף.

ברשתות החברתיות אפשר למצוא סרטון של 110 שניות, שבו נראים הנשיא ג'ו ביידן, שרת האוצר ג'נט ילן ובכירי ממשל אחרים. הם מדברים בביטול על האינפלציה. ילן מתארת אותה כ"תופעת מעבר" (transitory) בלתי נמנעת בתהליך ההתאוששות ממשבר הקורונה. הנשיא אומר, ביולי 2021, כי הוא אינו מכיר "אף אדם אחד" החושש מפני סכנה ממשית של אינפלציה. בדצמבר 2021 הוא אומר, שהאינפלציה כבר שככה, והיא עומדת בסימן ירידה. הנגיד ג'רום פאוול אינו כלול בסרטון הזה, אבל בהחלט מגיע לו להיכלל.

