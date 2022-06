עם מיתוג חדש ובלי ביג מק: זאת היורשת של מקדונלד'ס ברוסיה

כחודש אחרי שמקדונלד'ס העמידה למכירה את פעילותה ברוסיה, הסניפים שלה נפתחים מחדש, תחת שם אחר - "Vkusno i Tochka", שמתורגם כ"טעים וזהו".

עשרות אנשים עמדו היום (א') בתור מחוץ למה שהיה פעם סניף הדגל של מקדונלד'ס במרכז מוסקבה. התור היה קטן משמעותית ביחס לאלפי האנשים שהצטופפו בתור בעת הפתיחה המקורית של מקדונלד'ס במוסקבה, אי שם ב-1990. מנכ"ל הרשת, אולג פארוייב, אמר במסיבת ההשקה המחודשת: "המטרה שלנו היא שהאורחים שלנו לא יבחינו בהבדל - לא באיכות ולא באווירה".

הסלוגן של ההשקה היה "השם משתנה, האהבה נשארת", אך מפגין אחד ששהה במקום שיבש את האירוע וקרא "תחזירו את הביג מק!". צוות מטעם המסעדה ליווה אותו החוצה.

למרות שהביג מק והגלידה פיצוץ כבר לא נמצאים בתפריט, הבעלים החדש של הסניפים, איל הנפט הסיבירי אלכסנדר גובור, מקווה שהלקוחות לא יבחינו בהבדלים רבים מדי.

ב-"Vkusno i Tochka" אומרים שהרכב ההמבורגרים לא ישתנה, ושהציוד של מקדונלד'ס נשאר בסניפים. התפריט של רשת המסעדות קטן יותר, ולא מציע את הביג מק וכמה המבורגרים נוספים. המחירים יהיו זולים יותר: דאבל צ'יזבורגר יעלה כעת 129 רובל (2.31 דולר) לעומת 160 רובל בערך במקדונלד'ס, והמבורגר דגים יעלה כ-169 רובל, לעומת כ-190 רובל בעבר.

Russian history in two badges. I got the red badge in 1990 the day the first Moscow McDonald’s opened ( I queued 3 hrs to get in). The other badge I got today when the Russian replacement for McDonald’s opened. McDonald’s quit Russia in protest at Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/bAUsae9cpr