לקראת השקת דיסני פלוס מחר בישראל, חושפת חברת yes את שיתוף הפעולה בין החברות. yes ממנפת את שיתוף הפעולה עם דיסני פלוס ופותחת את השירות חינם לכל לקוחותיה לתקופה של חצי שנה. מצטרפים חדשים יוכלו להצטרף וליהנות מההטבה עד סוף יולי בלבד, ובכך מקווה yes לגייס עשרות אלפי לקוחות חדשים בתוך זמן קצר. החברה מתכננת לעלות מחר בקמפיין במקביל להשקה של אפליקציית דיסני פלוס בישראל.

לאחר חצי שנה חינמית, יעלה השירות 39.90 שקל לחודש ולקוחות yes ישלמו עבור התוכן דרך החשבונית שלהם. כפי שצויין כאן בעבר התוכנית של yes היא למכור חבילה במורד הדרך במחיר כולל של 199 שקל לחודש כולל דיסני פלוס. במקביל יוצעו חבילות שכוללות את דיסני פלוס גם בשירות סטינג.

כאמור, ההטבה ניתנת רק ללקוחות yes ולמצטרפים חדשים עד יולי, ודיסני פלוס דרך האפליקציה תעניק 4 חודשים בחינם רק למי שנרשם עד מחר ובהתחייבות ובתשלום מראש לשנה, כאשר ב-yes אין התחייבות.

מחירי החבילות החדשות ביס יהיו 159 שקל ל-YES ULTIMATE עם דיסני פלוס לחצי שנה חינם, וסטינג טי וי עם דיסני פלוס ב-79 ו-59 שקל לחודש לחצי שנה.

yes היא לא היחידה שמציעה חבילות בתקופה האחרונה: פרטנר TV הוציאו מבצע של 49 שקל לחודש, עם נטפליקס ב-99 שקל לחודש, כשהלקוח יכול לבחור לרכוש ממיר עצמאית או מפרטנר.

במקביל, סלקום TV יצאו במבצע של 99 שקל לחודש, כולל ממיר ראשון חינם. ובנקסט (אפליקציית הסטרימינג של הוט) מציעים את השירות ב-59 שקל לחודש כולל VOD ו- 14 ערוצים.

דגנית קרמר, מ"מ מנכ"ל yes פלאפון ובזק בינלאומי, אמרה: "שמחים להיות חלק מהמהפכה העולמית של דיסני".