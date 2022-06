"הפילוג הגדול": אמריקה נכנסת לסיבוב הבא של מלחמת ההפלות

קווי התפר של ארה"ב התקרבו להיפרם ביום ו', אולי במידה שלא נראתה זה 60 שנה. הקיטוב גלוי וידוע זה שנים אחדות: התמוטטות היכולת לנהל רב־שיח ציבורי, ההתרחקות מהסכמה לאומית רחבה כמעט באיזשהו עניין, דיסקרדיטציה והחשדת מניעים הדדית. מחצית מהאמריקאים אינם מבינים את המחצית השנייה ואינם סובלים אותו.

יום ו' סיפק תזכורת דרמטית לפילוג האמריקאי: אופוריה ואבל עמוק שרו בכפיפה אחת. בחזית בית המשפט העליון בוושינגטון, אמריקאים צעירים (לא ציון מגדרי) רקדו, ואמריקאיות צעירות (לא ציון מגדרי) ספקו כפיים ומחו דמעה. מושלי מדינות חגגו ניצחון היסטורי, ומושלי מדינות אחרות טיכסו עצה איך להינצל מן הרעה.

זה קרה מיד לאחר שבית המשפט העליון החליט לשלול את המעמד של "זכות חוקתית" מהפלות מלאכותיות. שישה מתשעת שופטיו קרעו לגזרים את פסק הדין ההיסטורי של 1973, זה שנודע בעגה המשפטית כ"רו נגד ווייד" (Roe vs Wade). החלטת 1973 הפכה את ההפלות לחוקיות בכל 50 המדינות, בששת החודשים הראשונים של ההיריון.

מתנגדי ההפלות לא השלימו עם רוע הגזרה, והתחילו מאבק פוליטי ומשפטי, שארך כמעט 50 שנה, והסתיים בניצחון מוחלט ביום ו'. הפסיקה החדשה מעבירה את ההחלטה על הפלות לידי כל אחת מן המדינות, ונראה שלפחות חצי מהן יאסרו הפלות מעיקרן.

ברור בהחלט, שהמאבק לא תם. מכאן ואילך הוא ילבש אופי פוליטי ומפלגתי, ילבה מחלוקות ויחדד את הקיטוב. עשרות אלפים הפגינו בימים האחרונים בכל רחבי ארה"ב, ולפחות בשתי מדינות, אריזונה השמרנית בדרום־מערב ורוד־איילנד הליברלית בצפון־מזרח, היו התנגשויות אלימות.

גאווין ניוסום (Newsom), מושל קליפורניה, המדינה גדולת האוכלוסין ביותר והעשירה ביותר בארה"ב, הכריז, "זה רגע חמור בהיסטוריה האמריקאית, הפילוג הגדול הזה בין מדינות אדומות למדינות כחולות". באמריקה, הצבע האדום מציין משום מה את הימין והצבע הכחול - את השמאל. "האדומות" הן הרפובליקאיות וה"כחולות" הן הדמוקרטיות.

The Supreme Court has stripped women of their liberty and let red states replace it with mandated birth.

This is an attack on American freedom.

CA, OR and WA are creating the West Coast offensive. A road map for other states to stand up for women.

Time to fight like hell. pic.twitter.com/jBrJcTQVa8