אודות מדור הפקולטה מדור "הפקולטה" הוא שיתוף פעולה מערכתי ייחודי בין גלובס והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב שנועד להנגיש, בשפה בהירה ותמציתית, ידע מחקרי ואקדמי בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, שיווק, ביג דאטה, פינטק וחדשנות. הפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת ת"א היא מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, וחוקריה עוסקים בסוגיות העדכניות ביותר בענף. במדור יכתבו מיטב חוקרי הפקולטה לניהול לצד בחירת הנושאים, העריכה והתמצות של מערכת גלובס. להרחבת היריעה וצלילה עמוקה יותר למחקרים עצמם, המקורות מצורפים בסוף הכתבה

אודות הכותבים: פרופ' שי דנציגר ופרופ' שי לוי פרופ' שי דנציגר חוקר ומרצה בתחום השיווק, מומחה בהתנהגות צרכנים וקבלת החלטות. פרופ' שי לוי חוקר השפעות דיווח כספי על מחירי מניות, יעילות ונזילות בשוק ההון

לפילנתרופיה יש מסורת ארוכה של תרומה לקידום עולם טוב יותר, שבמסגרתה תורמים אנשים פרטיים מזמנם ומכספם לטובת החברה, בדרך כלל באמצעות ארגוני צדקה, עמותות למען מטרות חברתיות ושאר ארגונים שוחרי טוב. בשנים האחרונות עולה קרנה של דרך נוספת להגדלת הרווחה החברתית: בתי השקעות מציעים לאנשים פרטיים לתרום דרך קרנות חברתיות.

הרעיון בבסיס קרן חברתית שכזו, המכונה קרן ESG, ראשי תיבות של סביבה, חברה וממשל (Environment, Society & Government), היא שהקרן משקיעה כספים רק בחברות שמועילות לסביבה ולחברה או לפחות אינן פוגעות בהן, ואשר עומדות בקריטריונים של משילות תאגידית. בתי השקעות משווקים אותן כהזדמנות להרוויח תשואות פיננסיות לצד השקעה במטרות חברתיות.

אפיק נוסף לעשיית טוב

אין ספק שמבחינה שיווקית קרנות ESG הן הצלחה גדולה, וצפוי שעד שנת 2025 נכסיהן יעמדו על כ-50 טריליון דולר. במחקר של Hartzmark & Sussman משנת 2019 מצא שאחרי שחברת Morningstar פרסמה מדד ESG של קרנות, אלה שדורגו בו גבוה חוו גידול בהשקעות, ואילו קרנות שדורגו בו נמוך חוו ירידה בהשקעות.

אבל כדי להעריך את ההשפעה הרחבה יותר של תרומתן לחברה, צריך לשאול כיצד השפיעה כניסתן של קרנות ESG על סך הכסף שהעביר הציבור להשגת מטרות חברתיות, כולל באמצעות תרומות.

מצד אחד, ציבור המשקיעים עשוי לתפוס השקעות ESG ותרומות כמוצרים משלימים, כך שמעתה יש אפיק נוסף לעשיית טוב, מעבר לערוץ התרומות שאותו יכולים לנצל משקיעים עם מודעות חברתית גבוהה. מחקר של Riedl & Smeets מ-2017 מצא כי אנשים שמושקעים בקרנות ESG תורמים יותר כסף מאנשים שמושקעים בקרנות רגילות.

מצג שני, ייתכן שהציבור תופס השקעות בקרנות ESG כתחליף לתרומות, ואף כחלופה מוצלחת, שהרי השקעות בקרנות ESG מניבות תשואות. אם אכן משקיעים תופסים השקעות בקרנות ESG כתחליף לתרומות, ייתכן והשקעות בקרנות ESG יבואו על חשבון תרומות.

במחקר שערכנו עם עמיתים מאוסטרליה, ושהתפרסם ב-2022 בכתב העת Management Science, בחנו את השפעתה של השקעה בקרן ESG על תרומות. במחקר זה ניטרנו את הפעילות של כ-10,000 משקיעים, באמצעות פלטפורמת השקעות אוסטרלית בשם Raiz Investment. אפליקציה לטלפון, שפונה בעיקר לדור המילניום, משקיעים צעירים עם תיקי השקעה יחסית קטנים.

פרופ' שי דנציגר / צילום: חן גלילי.

מצאנו שאחרי השקעה בקרן חברתית משקיעים תורמים פחות לארגוני צדקה, במיוחד לארגוני צדקה עם מטרות דומות לאלה של הקרן החברתית.

ב-2017 Raiz הוסיפו אפשרות להשקיע בקרן חברתית ESG. התברר שמשקיעים שתרמו למטרות חברתיות לפני שביצעו את ההשקעה בקרן החברתית, נטו לתרום פחות בהמשך, יחסית לקבוצות בקרה.

ממצא זה מראה שמשקיעים רואים בהשקעה חברתית תרומה, שבאה על חשבון תרומות לארגוני צדקה וארגונים חברתיים.

עם זאת, לצד הירידה בתרומות יש להביא בחשבון כי כ-79% מהמשקיעים בקרן החברתית כלל לא תרמו לפני כן לעמותות חברתיות, כך שככלל הקרן החברתית מושכת יותר אנשים לממן מטרות חברתיות.

מה עדיף, עמותה או קרן?

מורכב לכמת את סך ההשפעה של קרנות ESG על רווחה חברתית. מצד אחד, הממצאים שלנו מראים כי לאחר השקעה בקרן חברתית משקיעים מפחיתים את התרומות המסורתיות שלהם, לעמותות סביבתיות למשל.

אולם חשוב להבין שהשפעתו של שקל הנתרם לארגון סביבתי כמו למשל Green Peace, שונה מהשפעתו של שקל המושקע בקרנות ESG.

אמנם קרנות ESG משקיעות אך ורק בחברות עם טביעת רגל פחמנית נמוכה, אבל אינן משקיעות בהכרח בחברות בתחום האנרגיה המתחדשת, ואינן מפנות כל משאבים לחינוך הציבור או לשדלנות (לובי) לחקיקה פרו-סביבתית. מנגד, מאחר ש-79% מהמשקיעים במחקר שלנו לא תרמו כלל לפני ההשקעה שלהם ב-ESG, קרנות חברתיות משכנעות קהלים חדשים לתרום למטרות חברתיות.

פרופ' שי לוי / צילום: חן גלילי

במחקר אנו אומדים כי בשקלול כולל, שלוקח בחשבון גם את הירידה בתרומות וגם את גיוס המשקיעים החדשים שלא תרמו בכיוונים האלה לפני הצטרפותם לקרן, תהיה לקרנות ESG השפעה חיובית על החברה, רק אם שווי התרומה השנתית שלהן למטרות חברתיות גדולה מ-3.2% מהיתרה המושקעת.

זו כמובן תשואה לא טריוויאלית, ולפיכך לא ניתן לומר חד-משמעית כי השפעתן של קרנות ESG על החברה חיובית.

בכל מקרה, המגמה המסתמנת במחקר, לפיה משקיעים מחליפים את העמותות החברתיות בקרנות חברתיות, עשויה להיות הרת גורל מבחינתן של העמותות, שיאבדו מקור הכנסה משמעותי ויתקשו להמשיך לפעול.

