ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה אמש את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השני, וגברה על תחזיות הרווח אך לא על צפיות ההכנסה. הרווח למניה שדווח עמד על 3.2 דולר לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.94 דולר. ההכנסות של החברה הסתכמו על 7.97 מיליארד דולר, ולא גברו על ציפיות האנליסטים שנתנו להם מעל ל-8 מיליארד דולר. מניית החברה זינקה בכ-8% במסחר המאוחר בניו יורק (המניה איבדה כשני שליש מערכה מתחילת השנה).

הדוחות טובים הרבה יותר ממה שציפו, ותחזיות האימים לא התממשו - זאת לאחר שנה קשה במיוחד שעברה (מניה שהייתה בירידה של 70% השנה, שווי השוק ירד מ-300 מיליארד דולר הישר אל מחוזות ה-90 מיליארד דולר תוך פחות משנה).

זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע

כאמור, נטפליקס רשמה דוחות הרבה יותר טובים ממה שציפו. בעוד שהרווח למניה גבר על התחזיות, ההכנסות הגיעו נמוכות מהצפוי, וצמחו ב-8.6% לכ-8 מיליארד דולר. עם זאת, העיניים של המשקיעים ובעלי המניות בוחנים את מספר המנויים של החברה.

ברבעון הקודם, החברה דיווחה על אובדן של 200 אלף מנויים נטו, והיא אמרה כי היא צפויה לאבד עוד שני מיליון לקוחות ברבעון השני, הנוכחי. התוצאות היו הרבה יותר טובות מבחינתה: החברה הפסידה רק 970 אלף מנויים משלמים, במקום המספר המאיים, 2 מיליון.

למעשה, נטפליקס ספגה שני רבעונים רצופים של אובדן מנויים בפעם הראשונה בתולדותיה. ולמרות שזה נשמע רע, בנטפליקס כנראה נושמים לרווחה ביחס לתוצאות אלו - לחברה יש כיום 220.67 מיליון משתמשים וכי הערכות החברה הן שהיא צפויה להוסיף מיליון מנויים חדשים נטו ברבעון הנוכחי עליו תדווח בתוך שלושת החודשים הנוכחיים. למרות שהתחזית הזו של החברה נמוכה בהרבה מתחזיות האנליסטים, שצפו שהחברה תגייס 1.83 מיליון לקוחות חדשים - מיליון המשתמשים הללו יחזירו את מה שהחברה איבדה עד כה.

אם מסתכלים על המספרים של נטפליקס אחורה, מבחינת מספר המנויים נטו שהצטרפו או עזבו ברבעונים השונים - אפשר לראות רכבת הרים של ממש. לפני הקורונה, למעט רבעון בודד, החברה צירפה כמה מיליונים של לקוחות מדי רבעון (ברבעון הראשון של 2019, הצטרפו 9.6 מיליון משתמשים לדוגמה). הקורונה עשתה לנטפליקס חסד רב, ברבעון הראשון של 2020, הצטרפו 15.8 מיליון משתמשים, ברבעון השני הצטרפו כ-10 מיליון משתמשים. עם הזמן, היו רבעונים עם שני מיליון משתמשים ורבעונים עם 8 מיליון משתמשים. כעת, בשני הרבעונים האחרונים, החברה מדווחת על נטישה של כמה מאות אלפי משתמשים.

נטפליקס היא עדיין חברת הסטרימינג הגדולה בעולם, ונראה כאילו היא מצליחה לשמור על הטייטל שלה למרות התחרות הקשה שיש בשוק.

הכל מתחיל ונגמר בתוכן

ענקיות הסטרימינג משקיעות הרבה מאוד משאבים ותקציבים כדי לייצר את התוכן הטוב ביותר. ובדוחות האחרונים של נטפליקס - הם מוכיחים בדיוק עד כמה זה יכול להשתלם: הרבעון השני השנה כלל את יציאתם של שבעת הפרקים הראשונים של העונה הרביעית ב"דברים מוזרים", אחד מהמותגים החזקים ביותר של נטפליקס. על פי החברה, "דברים מוזרים" גרף 1.3 מיליארד שעות צפייה בחודש הראשון שלה, הכמות הגדולה אי פעם לסדרת טלוויזיה באנגלית של נטפליקס.

הפופולריות של התוכנית עלתה על הציפיות של החברה. זה היה אחד מהותגים המצליחים ביותר של השירות. הטירוף סביב התוכנית ושחקניה ברשתות החברתיות גדל וגדל - וזה בדיוק מה שנטפליקס מחפשת לעשות, החברה מחפשת להיטים נוספים שימשכו אליה קהל.

ולא רק התוכן עצמו, אלא צורת ההגשה. בניגוד לעונות הקודמות, נטפליקס נתנה לעונה חיים יותר ארוכים כשהחלק הראשון של הסדרה הגיע בסוף חודש מאי, ושני הפרקים האחרונים הגיעו כחודש מאוחר יותר. כך למעשה, מעריצים שרוצים לצפות בסדרה והתחילו לעשות את זה ברבעון הראשון, יהיו חייבים להשאיר את השירות עד תחילת הרבעון השלישי כדי לסיים את העונה.

אבל "דברים מוזרים" היא לא הסדרה היחידה, לנטפליקס יש סדרות נוספות חזקות כמו "אקדמיית המטרייה", "הכתר" ועוד. אך מה שברור לה, הם צריכים להוציא להיט שכזה כמעט מדי חודש כדי לשמור על המעורבות של המנויים כפי שהיה כאן.

עם זאת, נטפליקס רשמה מהלך מאיים נגד דיסני+, מיד לאחר פרסום הדוחות אמש. ענקית הסטרימינג נטפליקס הודיעה על רכישה חדשה: נטפליקס צפויה לרכוש את אולפן האנימציה האוסטרלי Animal Logic. ההכרזה הזו באה ברקע שותפות חזקה ממילא בין החברות, עם שורה של סרטים כמו "The Magician’s Elephant" ו-"The Shrinking of the Treehorns" עבור נטפליקס. לא צוין בהודעה בכמה כסף נרכשה החברה.

המהלך הזה כמובן יחזק את פורטפוליו סרטי האנימציה של נטפליקס, שכבר עכשיו חזק בעזרת הסרטים Over the Moon וקלאוס שמועמדים לפרס אוסקר. ל-Animal Logic יש שוברי קופות הוליוודיים אצלה ברשימה, כמו "Happy Feet", "The LEGO Movie", שני סרטי "Peter Rabbit" ועוד רבים. כך נטפליקס מתכננת לחזק במיוחד את יכולות האנימציה שלה ולהגביר את התחרות מול דיסני+ שכבר עכשיו גודלת ומאיימת עליה.

נטפליקס מדגישה כי העבודה עם החברה תאיץ את בניית יכולות הפקת האנימציות שלה, אך שהיא תמשיך לעבוד עם אולפנים רבים אחרים ברחבי העולם עבור אנימציות אחרות. עם זאת, "השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מגובלים אחרים. אנו מצפים לסגור את העסקה בהמשך השנה", כך נכתב בהודעה.

נטפליקס משנסת מותניים כדי להביא יותר מנויים

אפשר לראות בקלות כי ענקית הסטרימינג מבינה שיש לה עוד עבודה רבה כדי לשמור על הובלה בשוק הסטרימינג. כדי להיות הגדולה ביותר, לא רק שצריך להשקיע בתוכן כפי שצוין, אלא היא צריכה להבין מאיפה היא מושכת את המנויים שלא הגיעו עד עכשיו. לצד זאת, היא צריכה להתמודד עם תופעה שפוגעת בה במיוחד - שיתוף הסיסמאות בין חברים. והמהלכים האחרונים של נטפליקס מראים כי היא מתחמשת כהוגן כדי להצליח לפעול בשני המישורים הללו.

ראשית, החברה הודיעה באחרונה על שיתוף פעולה עם מיקרוסופט ליצירת חבילת מנוי לפלח שוק שלא נגעה בו עד כה. הרעיון הוא ליצור תוכנית מנויים חדשה שנתמכת בפרסומות ותעלה פחות יותר לצרכנים, לצד החבילות הקיימות. "למיקרוסופט יש את היכולת המוכחת לתמוך בכל צרכי הפרסום שלנו כשאנו עובדים יחד לבניית חבילה חדשה הנמכת במודעות", כך נכתב. כל המודעות המוצגות בנטפליקס יהיו זמינות בלעדית דרך פלטפורמת מיקרוסופט. אין ספק כי הפרסומות הללו יהוו גם מנוע הכנסה חשוב לנטפליקס, ולא רק מענה לצרכנים שרוצים חבילה זולה יותר.

כך למעשה הצרכנים שמעוניינים לצרוך את התכנים של נטפליקס אך לא מעוניינים לשלם על חבילה יקרה ולא אכפת להם שיהיו פרסומות בזירה, יוכלו להשתמש בשירות. כך ענקית הסטרימינג פותחת את עצמה לקהלים שלא התייחסה אליהם בעבר. כעת החברה מעדכנת שהיא מתכננת להשיק את החבילה בתחילת שנת 2023.

גם את בעיית שיתוף הסיסמאות נמצאת על המוקד של נטפליקס. ברבעון הראשון, החברה הציגה נתון מדאיג במיוחד: יותר מ-100 מיליון משקי בית ברחבי העולם משתמשים בסיסמאות משותפות כדי לגשת לתוכן, מתוכם יותר מ-30 מיליון משקי בית בארה"ב ובקנדה. זה גרם לחברה לחפש את הדרכים על מנת לגבור על המכשול הזה, מה שהוביל אותה להודיע על פיצ'ר חדש ביממה של פרסום הדוחות.

נטפליקס הודיעה על ניסוי חדש עם פיצ'ר בשם "הוספת בית" בארגנטינה, ברפובליקה הדומיניקנית, באל סלבדור, בגואטמלה ובהונדורס. איך זה יעבוד? כל חשבון ישויך לבית אחד, ושימוש בחשבון בבית אחר יהיה כרוך בתוספת תשלום של כ-3 דולר. מנויים בחבילה הבסיסית יכולים להוסיף בית אחד נוסף, בחבילה הסטנדרטית עד שני בתים נוספים, ובחבילת הפרימיום עד שלושה. לפי ההודעה של החברה נראה כי זה יחול גם על לקוחות קיימים.

כך למעשה, אם הניסוי שלה יצלח, נטפליקס תוכל להרוויח על משתמשים נוספים רבים שעד כה לא שילמו כלל השירות. ומעבר לכסף, החברה תוכל להחשיב יותר משתמשים במספר המשתמשים שלה, כי סביר שהחברה תתייחס לבית נוסף כלקוח משלם נפרד, גם אם זה במחיר נמוך יותר.



לנטפליקס יש עוד הרבה עבודה לעשות, והתחרות קשה במיוחד

הנתונים על הרבעון השני של נטפליקס ומהלכיה השונים - בעיקר מוכיחים שנטפליקס לא מוכנה להירשם בשמירה. החברה מחפשת מנועי צמיחה ומחפשת דרכים נוספות כדי להשאיר את המשתמשים אצלם ולא ללכת למתחרות. התחרות בשוק הסטרימינג קשה, נטפליקס מנסה לחדש את עצמה ולהתחזק כדי לשמור על הטייטל המרשים שלה.

ולמרות שהדוחות היו טובים בהרבה ממה שיכול היה להיות, במבט קדימה, לנטפליקס יש עבודה רבה ולא מעט כאבי ראש. החברה צופה הכנסות של 7.84 מיליארד דולר ברבעון השלישי של השנה, בעוד שההערכות בוול סטריט עומדות על 8.1 מיליארד דולר. גם לגבי רווח למניה, החברה רואה 2.14 דולר, בעוד שההערכות מדברות על 2.72 דולר. במילים אחרות: האתגרים והקשיים שלה לא הולכים לשום מקום ונטפליקס חייבת להמשיך להוכיח את עצמה ולהילחם על מקומה.