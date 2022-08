6 שאלות קשות לבנק הדיגיטלי שפותח את "דלתו" לקהל הרחב

בתום למעלה מארבעה עשורים, הציבור הישראלי יוכל כעת להצטרף באופן חופשי לבנק חדש . ONE ZERO, הבנק הדיגיטלי שהקים אמנון שעשוע השלים את תקופת ההרצה במסגרתה צירף בחודשים האחרונים יותר מ-12 אלף לקוחות שנרשמו בהרשמה מוקדמת. לפי הבנק, 35% מהם מעבירי משכורת או 5,000 שקלים מדי חודש. לקוחות אלו מחזיקים בעו"ש ובפיקדונות יותר מ-200 מיליון שקל.

על מנת לחולל שינוי משמעותי בשוק בישראל, על הבנק לבחון לא מעט סוגיות שיאפשרו לו לקרוא תיגר אמיתי על המערכת הבנקאית המסורתית.

1. האם הדיגיטל הוא חזות הכול?

הבנק החדש יצטרך לשכנע את הציבור שיש ביכולתו להביא ערך אמיתי שהוא לא מקבל בבנקים האחרים. לבנקים המסורתיים לא חסר הון להשקעה בפיתוחים דיגיטליים, לפחות כמו זה שיש ב-ONE ZERO. לאומי אף הקים בעבר בנק דיגיטלי, פפר, שהדעות לגבי מידת הצלחתו עדיין חלוקות למרות שעברו מאז 5.5 שנים.

ב-ONE ZERO הבינו שזה לא יספיק והציבו בפרונט מתן שירותים שנשמרו עד עתה רק ללקוחות מבוססים. "אנחנו מתחילים להציע לראשונה בישראל ובעולם שירות בנקאות פרימיום באמצעות מנהל כספים אישי שזמין 24/6 לנהל עבור הלקוחות שלנו את כל הכסף במקום אחד - בדרך לחזון של בנקאות פרטית דיגיטלית לכולם, לא רק לבעלי הממון", הסביר המנכ"ל גל בר דעה. כת מתחילה העבודה שלו להעביר את ההבטחות הללו למציאות.

2. איך הישראלים יגיבו לדמי מנוי חודשיים?

ב-ONE ZERO מבקשים להחליף את שיטת תשלום העמלות הנהוגה בבנקים לפיה הלקוחות משלמים על כל פעולה בנפרד (למעט לקוחות שבחרו במסלול הכולל שורת פעולות בסיסית ב-10 שקלים לחודש), ומציעים לציבור שלושה מסלולים שונים. הראשון הוא מסלול One - חבילת דמי מנוי "הכל כלול" בעלות של 49 שקלים לחודש, המקנה מנהל כספים אישי לכל לקוח. חבילת דמי המנוי תחליף עמלות תעריפון, אך היא מוגבלת בכפוף לשימוש סביר. המסלול השני הוא One+ שמרחיב את המסלול הבסיסי עם חבילת מסחר בני"ע במחיר של 119 שקלים בחודש והמסלול השלישי הוא מסלול Zero הכולל שירות בנקאי ללא עמלות עו"ש, דמי כרטיס, או עמלות דוגמת עמלת הקצאת אשראי ופתיחת תיק הלוואה. שירותים נוספים יינתנו בתשלום. בכל מקרה הבנק יחל לגבות את דמי המנוי החודשיים רק בינואר 2023, ועד אז הלקוחות שיקדימו להצטרף ייהנו מתקופת התנסות בחבילת מנהל הכספים האישי ללא עלות.

המכשול כאן הוא הנטייה של הישראלים שלא לשלם על שירותים בהם הם לא משתמשים, ואם הלקוחות לא יראו שיפור בשורה התחתונה של החשבון שלהם, סביר להניח שהם יפסיקו את התשלום ולכל הפחות יישארו במסלול החינמי.

3. מי קהל היעד שלו?

בעוד שלאומי ייעד את פפר לצעירים הנמצאים בתחילת דרכם הפיננסית, ONE ZERO פונה לקהל הרבה יותר בשל והרבה יותר עשיר. בבנק החדש מכוונים למה שנקרא מעמד הביניים+, כלומר עם הכנסה גבוה מהממוצע, הרוצה לקבל שירותים נוספים מעבר לשירותי הבסיס ולא פחות חשוב יש לו מודעות פיננסית גבוהה ביחס לצרכן הממוצע. החודשים הקרובים יחשפו מה פלח האוכלוסייה הרלוונטי ועד כמה בבנק החדש הצליחו למשוך אותו אליו.

4. מהיכן יגיע הרווח?

דוחות חמשת הבנקים הגדולים שפורסמו השבוע מגלים את הרווח העצום שהם גבו כתוצאה מריביות - יותר מ-11 מיליארד שקל בחצי שנה. חלק ניכר מההון שמאפשר להם להעניק את ההלוואות הם מגייסים מהציבור עצמו (פיקדונות) ולמרות שב- ONE ZERO מבטיחים ריבית תחרותית, לפי שעה אין להם את ההון להוזיל משמעותית את הריבית בשוק.

בבנק מסבירים כי מקור הרווח העיקרי אינו מהלוואות אלא מדמי הניהול שישלמו הלקוחות. אולם כדי להרוויח לאורך זמן הם יהיו חייבים לשמור על תשלום קבוע של דמי ניהול ברמה מספקת, וגם לייצר בכל זאת מספיק פעילות בתחום ההלוואות כדי לייצר הכנסה גם מהתחום הזה.

5. כיצד הוא נותן מענה לצרכים בסיסיים כמו הפקדת מזומן/שירות לבעלי מוגבלויות?

מכיוון שהבנק פועל ללא סניפים הדבר מייצר קשיים עבור ציבור שאינו נגיש לאמצעים הדיגיטליים. בעולם החדש יש פתרונות למוגבלויות דוגמת עיוורון או חירשות, אך רבים עדיין זקוקים למפגש פנים אל פנים ולכך יצטרכו ב-ONE ZERO למצוא פתרון.

מעבר לכך, כל עוד הציבור ממשיך להשתמש במזומן, הבנק החדש יצטרך למצוא פתרון להפקדת כספים. הבנק טרם פרסם את הפתרון שלו לסוגיה, כשבין היתר נשקלת הצבת כספומטים ייעודיים עבור סכומים קטנים ושימוש בשירותי הובלת כספים להפקדות בסכומים גבוהים יותר.

6. יצליח לצרף אליו נותני שירותים נוספים?

בסופו של דבר הבנקים שעבדו במודל דיגיטלי פנו ליצירת סינרגיה עם נותני שירותים בתחומים פיננסיים נוספים וכך הצליחו להציע מגוון רחב יותר ואטרקטיבי יותר של שירותים ללקוחותיהם. שיתופי פעולה כאלה מתאפשרים באמצעות בנקאות פתוחה אמיתית שבישראל עדיין נמצאת בחיתולים, בעיקר מבחינת הרגולציה.