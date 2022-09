לפני כעשור, כשד"ר סטיוארט ריצ'י עשה את הדוקטורט שלו בפסיכולוגיה, הוא ניסה לשחזר ניסוי מוזר מאוד, שתוצאותיו הובילו את החוקר שערך אותו למסקנה שאנשים יכולים לנבא את העתיד. החוקר היה פרופ' דריל בם מאוניברסיטת קורנל הנחשבת והניסוי שלו פורסם בכתב עת מוביל, The Journal of Personality and Social Psychology. במאמר, הוא תיאר ניסוי שבו 53% מהנבדקים ניחשו נכון באיזה ריבוע במסך מחשב תופיע תמונה אירוטית, שיעור שמבחינה סטטיסטית הוא יותר מאשר ניבוי מקרי.