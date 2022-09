הקרב על עתיד הודו: היא עולה, היא תעלה, אבל הדרך עדיין ארוכה מאוד

צירוף הזמנים היה כמעט מושלם: ב־15 באוגוסט, הודו ציינה את יום השנה ה־75 לשחרורה משלטון בריטניה. ב־3 בספטמבר, סוכנות הידיעות בלומברג נברה בסטטיסטיקה הכלכלית העדכנית, והגיעה למסקנה שכלכלת הודו חלפה על פני זו של בריטניה, והתייצבה במקום החמישי בטבלה העולמית.

טינה עמוקה לשלטון הבריטי מוסיפה לפעם בהודו. מפתיע להיווכח שהיא נמצאת במידה שווה בימין ובשמאל, בין הינדו ומוסלמים, בין דתיים וחילוניים. רוחשי הטינה מאמינים כי הבריטים הביאו רק רעות. הם תקפו, למשל, את הוליווד לפני חמש שנים, כאשר העניקה שישה פרסי אוסקר לסרט על ווינסטון צ'רצ'יל. פוליטיקאי הודי מפורסם שערק אל הנאצים, והיה סמוך על שולחנו של היינריך הימלר בברלין בימי המלחמה, נהנה ממעמד של גיבור לאומי בהודו.

נקל אפוא לשער מה רב היה הסיפוק, כשהודו חלפה על פני "האדונית הקולוניאלית". "רגע גאה להודו להכניס לבריטניה, 3.5 טריליון דולר לעומת 3.2 טריליון", צייץ אודאיי קוטאק, מנכ"ל בנק קוטאק מהינדרה. עם זאת, הוא מיהר להזכיר לעוקביו את היחס הדמוגרפי. "הודו: 1.4 מיליארד מול 0.068 מיליארד בבריטניה. מכאן, התמ"ג לגולגולת שלנו הוא 2,500 דולר לעומת 47,000 דולר. דרך ארוכה לפנינו".

