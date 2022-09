טרודו לא חיכה, אבל בקהאם כן: מאחורי התור בלונדון שרואים מהחלל

מאות אלפי אבלים מרחבי הממלכה המאוחדת ומחוצה לה המתינו בימים האחרונים שעות ארוכות על מנת לזכות בכמה שניות מול ארונה של המלכה אליזבת השנייה, שמתה בגיל 96 אחרי 70 שנות מלוכה.

ביום שישי האחרון, התור למעבר על פני ארונה של המלכה המנוחה באולם ווסטמינסטר עמד על יותר מחמישה קילומטרים, ובית המלוכה החליט להשהות אותו משום שזמני ההמתנה התקרבו ל-24 שעות. ביום שבת בבוקר נרשם שיא בשעות ההמתנה, שעמדו על כ-25 שעות.

לא מדובר בסתם תור רגיל - הוא קיבל משמעות סמלית, מעין טקס שיש לבצע, התגלמות של מצב הרוח הלאומי. הוא מתפתל מאולם ווסטמינסטר לאורך הגדה הדרומית של נהר התמזה, וחולף על פני ציוני דרך כמו גלגל הענק "London Eye", הרויאל פסטיבל הול, ותיטארון הגלוב.

למרות הלילות הקרים, הזמן הרב בעמידה והרגליים הכואבות, בריטים רבים החליטו להתייצב בתור. אחרים הגיעו ממקומות אחרים באירופה, וחלק אף טסו מקנדה וארה"ב. תרזה באהטי בת ה-54 סיפרה בריאיון ל-NPR: "הכרתי חברים בתור הזה - החלפנו מספרים, חלקנו אוכל... יש קבוצה מאיתנו שתיפגש אחרי זה. נהנינו מכל שנייה בתור".

נכון להבוקר (א'), זמני ההמתנה הפוטנציאליים בתור עומדים על יותר מ-14 שעות. לאורך המסלול יש יותר מ-500 שירותים ניידים וברזיות, והוצבו מספר תחנות עזרה ראשונה. לתור אפילו יש תחזית מזג אוויר משלו מה-BBC, והוא עשוי להאפיל על 30 אלף הרוסים שחיכו ב-1990 להיכנס למסעדת מקדונלד'ס הראשונה שנפתחה בברית המועצות. לווייני מקסאר טכנולוגיות זיהו את התור הענק מהחלל במהלך יום שישי.

מוסדות ועסקים מקומיים, כמו מרכז האמנויות סאות'בנק סנטר, התיאטרון הלאומי של בריטניה ותיאטרון שייקספיר גלוב, יישארו פתוחים לשעות ממושכות ובמקרים מסוימים אף יהיו פתוחים 24 שעות על מנת שאנשים יוכלו להשתמש במתקנים שלהם. פה ושם גם ניתן לראות קבוצות שמחלקות לממתינים שמיכות, משקאות חמים ומזון.

New #satellite imagery today at 12:01 pm local time in #London and the long line of people waiting to pay their respects to HM The Queen at #WestminsterHall . #QueenElizabethII pic.twitter.com/zl2Ym7WzjL

לכל אחד מוענק צמיד מיוחד המציין את מיקומו בתור, והוא נבדק לאחר מכן בנקודות ביקורת שונות לאורך המסלול. אם מישהו בכל זאת ינסה לעקוף, מאות שוטרים וחיילים נמצאים בסביבה על מנת לשמור על הסדר.

"אני אוהב את התור. המספר המרשים של האנשים, הרוח המדהימה, העומק היוצא דופן של הכבוד להוד מלכותה המלכה אליזבת השנייה. זה הדופק של הלב הסטואי, העמיד, ההומוריסטי והנחוש של בריטניה. זה גורם לי להתגאות במדינה הנהדרת שלנו", כתב העיתונאי הבריטי פירס מורגן.

