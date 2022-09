כנס השיווק לצעירים: דור ה-Z מחפש אותנטיות, ולא מתחבר למטאוורס

מה מחפשים הצעירים אצל מותגים? עד כמה מעניין אותם המטאוורס והאם חוויות "אמיתיות" מחוץ לדיגיטל עדיין משמעותיות בעיניהם? השאלות הללו נידונו בכנס השיווק השנתי לצעירים get real שנערך ברידינג 3 בתל אביב, ושלקחו בו חלק כ-400 משתתפים מבכירי עולמות השיווק לילדים וגיימינג.

במהלך הכנס הציגו סיגלית הורן-גלפרין, משנה למנכ"לית איגוד השיווק הישראלי, ויניב ויצמן, מנכ"ל ובעלי teenk, כמה נתונים מעניינים על דור ה-Z: 8% בלבד מהם נמצאים בפייסבוק, בעוד ש-93% נמצאים באינסטגרם. 96% מהם גם משתמשים בווטסאפ. מעבר לכך, על אף שמדובר בדור שמחובר 24/7, רבים מהם מחפשים לברוח מהדיגיטל והפילטרים המדומים וליהנות מחוויות אמיתיות ובלתי נשכחות.

בשנה האחרונה עלה לכותרות המטאוורס, אותו עולם וירטואלי שמציע מגוון חדש ועצום של פעילויות וחוויות באמצעות אוואטרים אישיים. במרחב הזה כבר התקיימו לא מעט הופעות של זמרים וזמרות בינלאומיים בולטים וגם בארץ הודיע עומר אדם על הופעה וירטואלית, אולם מהסקר שערכו מארגני הכנס עולה כי 92% מהצעירים אינם מתעניינים כלל במטאוורס בשלב זה. כמו כן, 27% מהצעירים לא מעוניינים כלל להתפרסם, זאת בניגוד לדור ה-Y.

לדברי הורן-גלפרין, "מדובר בדור שמקדם נושאים חברתיים חשובים כמו איכות הסביבה, דימוי גוף חיובי ושוויון בין המינים - ערכים שיהפכו את השיווק ואת העתיד לטובים יותר. זה דור שמחפש מותגים המציגים את מגוון האוכלוסייה בצורה אותנטית ואמיתית, והוא יעשה שינויים רבים בחברה שלנו כי הוא לא הולך בדרכים סטנדרטיות. הוא מתעניין ועוסק כבר היום בדברים מהותיים, כמו יוקר המחייה, שינויי האקלים ועוד".

ריצ'רד ג'קסון, מנכ"ל החברה הבריטית VOXBURNER המתמחה בשיווק לצעירים, הציג את הטרנדים הבולטים בשנה הקרובה. לדבריו, בני ובנות דור ה-Z נרתעים ממשפיענים ומעדיפים יוצרי תוכן בעולמות שמעניינים אותם, וזאת מאחר שכוכבי מדיה ומפורסמים ברשתות החברתיות מצטיירים בעיניהם כמזויפים.

בנוסף, בריאות הנפש תעסיק יותר ויותר את דור ה-Z, שמחפש את התוכן הזה בעיקר בטיקטוק, אך נרתע מחברות מסחריות שיוצרות תוכן בנושא ולעיתים אינן מצטיירות כאמינות. הטרנד המעניין ביותר הוא החזרה לניינטיז ולשנות ה-2000 במוזיקה ובאופנה - כלומר דור ה-Z מאמץ את הגישות של הצעירים לפני 20-30 שנה. כמו כן, העיסוק במטבעות הדיגיטליים וב-NFT ילך ויגבר, כאשר הצעירים רואים בפלטפורמות הללו מקורות השקעה בעלי פוטנציאל רב.

אשטון קוצ'ר ועומרי כספי משקיעים בסטארט-אפ הישראלי Antic

הסטארט-אפ Antic, שמספק תשתית מבוססת בלוקצ'יין ליצירת ארנקים משותפים, השלים סבב גיוס סיד בהיקף של 7 מיליון דולר. את הגיוס הובילו הקרנות Seven Seven Six של מייסד Reddit אלכסיס אוהניאן, קרן Sheva של עמרי כספי ודיוויד ציטרון , Sound Ventures של אשטון קוצ'ר וגיא עוזרי (שכבר השקיעו בכמה מיזמים ישראלים, ובהם קורו ו-QD-SOL), ומשקיעים נוספים.

אשטון קוצ'ר / צילום: Associated Press, Mark Lennihan

אנטיק, שהוקמה ב-2021 על ידי טל דדיה שגם משמש כמנכ"ל, פיתחה טכנולוגיה ליצירת ארנקים דיגיטליים משותפים לרכישת נכסים פיזיים או דיגיטליים, וכן לבעלות משותפת על קניין רוחני. החברה יושבת בתל אביב, מעסיקה 15 עובדים והסכום שגויס כעת יושקע בהמשך פיתוח התשתית הטכנולוגית של החברה.

המודל של אנטיק נבנה על גבי טכנולוגיית הבלוקצ'יין איתריום, כשהמטרה היא ליצור דרך יעילה ומבוזרת לבעלות, שליטה, שימוש והפקת תועלת מנכסים דיגיטליים שאדם יוצר או מחזיק. קהל היעד של החברה מורכב בעיקר מעסקים המעוניינים להוסיף למוצרים שלהם אפשרות לבעלות משותפת כזו, במספר אפיקי שימוש .

צוות Antic / צילום: אבישי ליפנר

"באמצעות חווית משתמש פשוטה, אנטיק מנגישה לראשונה את טכנולוגיית הבעלות המשותפת להמונים", אומר אוהניאן. "למעשה, הממשק של החברה מאפשר לכל אדם להשתתף בכלכלת הבעלות ברשת ה-Web3".

יהושע TBWA יטפל באקסטרה ריטייל

לראשונה בתולדות אקסטרה ריטייל, בקבוצת הקמעונאות של אלון רבוע כחול הוחלט להתקשר עם משרד פרסום. יהושע TBWA ינהל את התקציבים של שלושה ממותגי הקבוצה, הקשורים כולם במוצרים לבית - נעמן, ורדינון ודיסני הום. מדובר בהסכם לשנה, הכולל פרסום בכל אמצעי המדיה כולל טלוויזיה, עם אפשרות חידוש אוטומטי. היקף התקציב עומד על יותר מ-10 מיליון שקל בשנה.

דודי כהן, מנכ''ל אקסטרה ריטייל / צילום: פאביאן קולדורף

אקסטרה ריטייל נמצאת בבעלות מלאה של איש העסקים מוטי בן משה, ובניהולו של דודי כהן. מחזור הפעילות עומד על כמיליארד שקל בשנה, ובין מותגי הקבוצה נמנים גם בוניטה דה מאס, אפרודיטה, גאנט, G-STAR ותכשיטי מגנוליה שנרכשו לאחרונה תמורת כ-50 מיליון שקל.

"הודות לאיתנות הפיננסית", אומר כהן, "בשנים האחרונות מיישמת הקבוצה אסטרטגיית צמיחה מואצת, שבאה לידי ביטוי בגיוון והרחבת הפעילות הקמעונאית לתחומים רבים נוספים. זאת, הן בחנויות הפיזיות, הן באיקומרס והן באמצעות מועדון הלקוחות שלנו המונה כ-300 אלף חברים. אנו ממשיכים לבחון כל העת פעילויות קמעונאיות נוספות".

האתגר של מיזמי האקלים

למעלה מ-100 סטארט-אפים ישראלים יקחו חלק בכנס האקלים-טק הראשון בישראל, PLANETech World, שייפתח השבוע (21.9) - ועשרה מתוכם ייבחרו לייצג את המדינה בוועידת האקלים של האו"ם ה-COP27.

הוועידה, שתתקיים בשארם א-שייח בנובמבר הקרוב, תוקדש לתיאום צעדים ומאמצים בינלאומיים משותפים לצמצום משבר האקלים. הזוכים הישראלים יציגו לגורמים הגלובליים הבכירים ביותר בתחום את הפתרונות הטכנולוגיים שפיתחו להתמודדות עם אתגרי האקלים.

בנוסף לכך, כל הסטארט-אפים שישתתפו בכנס הישראלי יזכו להציג את פיתוחיהם לנציגי חמש קרנות האקלים מהגדולות בעולם. מדובר בקרנות אנרג'י אימפקט פרטנרס, פלאג אנד פליי ונצ'רס, ת'רד ספר, אטרנל אקסלרטור ואנג'י ניו ונצ'רס.

הכנס ייערך ביוזמת PLANETech, מיזם משותף של הרשות לחדשנות וקבוצת ההשקעות Consensus Business Group. בין היתר, יוצגו בו הטכנולוגיות המובילות על פי מפת אתגרי האקלים, בחמש זירות שונות: הסביבה הבנויה, חומרים וייצור, שימושי קרקע, מערכות טבעיות ודיגיטל. על פי דוח Israel’s State of Climate Tech , נכון לשנת 2021 היו בישראל כ-650 חברות הייטק וסטארט-אפים המפתחים טכנולוגיות אקלים.

אוריאל קלר, מנכ''ל PLANTech / צילום: PLANTech

לדברי אוריאל קלר, מנכ"ל PLANETech, "בשנה האחרונה אנו עדים לכמות משמעותית של מיזמים המאפשרים לרתום את החדשנות הישראלית לאתגר המורכב והחשוב ביותר שהאנושות מתמודדות איתו. הכנס הוא חלק מהמטרה הגדולה ששמנו לעצמנו - לחבר את ההייטק הישראלי לתחום האקלים, ולעודד יזמים ומשקיעים לקחת חלק בהזדמנות העסקית הגדולה ביותר של דורנו.

"המשבר הנוכחי בהייטק מאפשר לנו לחשב מסלול מחדש לגבי הסיפור שאנחנו רוצים לבנות לענף בישראל, ולא פחות חשוב, הסיפור שנספר עוד עשר שנים לילדים שלנו".

מצנח הזהב

מורן בן אבו / צילום: אסף לוי

מורן בן אבו מונתה למנכ"לית עופר גרנד קניון באר שבע, המתפרש על פני 50 אלף מ"ר ונחשב לאזור המסחר השלישי בגודלו בארץ. לירון אלקיים מונתה למנכ"לית עופר בילו סנטר.

לירון אלקיים / צילום: אסף לוי

אמיר רמון מונה למנהל הפעילות העסקית בחטיבת הענן של אורקל בישראל.

הילי רג'ואן-שורק מונתה לסמנכ"לית פיתוח עסקי בקבוצת ויולה.

ד"ר יונתן בצלאל, 41, מונה לתפקיד ראש אגף בכיר תקציבים ומפקח על המחירים במשרד הכלכלה.

יעל מבורך מונתה לסמנכ"לית הכספים בקופת החולים מאוחדת.

יעל מבורך / צילום: לע''מ

עינת מנחם-אמיתי מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש של קבוצת שופרסל, המעסיקה כ-16 אלף עובדים.

פרץ רגב מונה לסמנכ"ל המוצרים הראשי בסייברארק, העוסקת באבטחת זהויות. קודם לכן כיהן כמנכ"ל פייפאל ישראל.

פרץ רגב / צילום: יח''צ

רם יוניש יוביל את פעילות שיתופי הפעולה והרכישות של קונטרסט סקיוריטי באירופה וישראל. החברה עוסקת בבדיקות אבטחת מידע לקוד ואפליקציות.

יוסי בנדרלי יכהן כסמנכ"ל אגף טכנולוגיות ומידע בשלמה ביטוח.

יוסי בנדרלי, סמנכ''ל אגף טכנולוגיות ומידע, שלמה ביטוח / צילום: יח''צ

קובי פרנקו מונה לסמנכ"ל ההכנסות בקבוצת יד2.

קובי פרנקו, סמנכ''ל ההכנסות (CRO) בקבוצת יד2 / צילום: טל רביב

גיל פרכטמן יכהן כסמנכ"ל התפעול של חברת האנרגיה המתחדשת BLenergy.

ארנה אנג'ל נבחרה ליו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל.

רוני מהדב-לוין מונה למנכ"ל סינמטק ירושלים.

לימור גוטפריד מונתה למנהלת מחלקת שמאות המקרקעין בחברת פז כלכלה והנדסה.

גיל פרכטמן הצטרף לחברת BLenergy כסמנכ"ל התפעול. גיל בעל ניסיון של 13 שנים בתחום האנרגיה המתחדשת. בעבר כיהן כסמנכ"ל התפעול של חברת ענבר אנרגיה סולארית וכסמנכ"ל התפעול של חברת אוגווינד.

גיל פרכטמן / צילום: תומר שלום

שגית אופיר תמונה לדוברת דיסקונט, ותהיה אחראית על מערך ההסברה והתקשורת של הבנק. ב-11 השנים האחרונות כיהנה כדוברת כאל.

סוזאן פת בנבנישתי תכהן כסגנית מנכ"ל משרדי הדסה בישראל, והחל מינואר 2023 תכהן כמנכ"לית הארגון.

ירדן דאידה מונתה לתפקיד דוברת חדשות 13. בארבע השנים האחרונות כיהנה כעוזרת עורך המהדורה הראשית של הערוץ, ושימשה כעורכת התוכנית "אלמוג בשישי".

חדשות טובות

7,000 חבילות מזון. מאות עובדי ווסטרן דיגיטל ישראל בכפר סבא, בעומר ובתפן ארזו כ-7,000 חבילות מזון למען משפחות נזקקות יום לקראת ראש השנה. החבילות יחולקו באמצעות הארגונים לתת, פתחון לב, באר שובע ולקט ישראל.

מענקי סיוע לכ-100 אלף איש. לקראת החגים, הקרן לידידות מחלקת מענקי סיוע במזון וביגוד בשווי של כ-28 מיליון שקל לכ-98,500 משפחות, קשישים וילדי רווחה. הסכום נאסף מכ-600 אלף תורמים.