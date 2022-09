דיווחים על צווים שנמסרים באמצע הלילה, חיילים בכפייה שמקבלים רק שעה אחת לארוז ולהופיע במרכזי הגיוס ונשים מתייפחות לאחר ששלחו את בניהן ובני זוגן לחזית: יומיים חלפו מאז הכריז נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על גיוס חלקי של 300 אלף חיילי מילואים. המהלך הוביל למחאות ברחבי המדינה ועימותים במרכזי הגיוס, ונראה שרוסיה שוקלת לגייס הרבה יותר חיילים ממה שהכריז שר ההגנה סרגיי שויגו.

אישה אחת בכפר ברפובליקת בוריאטיה שבמזרח סיביר אמרה ל"גארדיאן" שהיא הרגישה לראשונה שמשהו לא בסדר כשהכלבים שלה החלו לנבוח בסביבות חצות. בקהילה הקטנה, המונה רק 450 איש, ראש הכפר צעד מבית לבית וחילק יותר מ-20 צווי גיוס. לדבריה, הגברים שזומנו התאספו בבוקר, חלקם שתו וודקה, ואחרים התחבקו ואמרו זה לזה לשמור על עצמם. נשים בכו והצטלבו בזמן שבני זוגן וילדיהן עלו על מיניבוס.

ברפובליקה חי מספר גדול של בוריאטים - הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בסיביר, המהווה תת-קבוצה של המונגולים. "זה לא גיוס חלקי - זה גיוס של 100%", אמרה אלכסנדרה גרמז'אפובה, נשיאת "קרן בוריאטיה החופשית", קבוצה אקטיביסטית שמדווחת על הנעשה באזור. לדבריה, ביממה האחרונה היא ועמיתיה קיבלו וזיהו יותר מ-3,000 דיווחים על מסירת צווי גיוס ברפובליקה, הכל תוך 24 שעות מאז הכרזת פוטין.

רבים מהגברים שקיבלו צווי גיוס נמצאים ברפובליקות המיעוטים האתניים של רוסיה - מה שמחזק את התחושה שהמדינה מסתמכת באופן לא פרופרציונלי על המיעוטים על מנת לספק כוחות למלחמה באוקראינה. אזורים אלה סובלים גם ממספר לא פרופרציונלי של הרוגים ופצועים כתוצאה מהמלחמה.

בחטי נישאנוב, יועץ מדיניות בכיר בוועידה לביטחון ושיתוף פעולה באירופה (CSCE) כתב בטוויטר: "כל מה שראיתי עד כה בגיוס הזה מצביע על כך שיאקוטיה, סאחה, בוריאטיה, דאגסטן וצ'צ'ניה (רפובליקות ברוסיה שבהן יש ריכוזים גדולים של מיעוטים אתניים - ח"א) מגויסות במספרים גדולים באופן לא פרופרציונלי. אם זה יוכח, אין ספק שזה למעשה מאמץ מערכתי לפרוש את המיעוטים האתניים של רוסיה כבשר תותחים".

Everything I’ve seen on this mobilization so far points to Yakutia, Saha, Buryatia, Dagestan, Chechnya being mobilized in disproportionately large numbers. If this bears out, no question this is a systematic effort to deploy Russia’s ethnic minorities as cannon fodder.