לפני כחודש היתה אמורה ארה״ב לחזור באופן רשמי לירח עם ההמראה הצפויה של משימת ארטמיס (Artemis 1) למסע בן 37 יום ומעל לשני מיליון קילומטרים. המשימה, הכוללת בתוכה את החללית אוריון וכן ניסוי רפואי ישראלי בדמות אפוד להגנה מפני קרינה קוסמית, היתה אמורה לצאת לדרך בסוף אוגוסט להקיף את הירח, לחדור לאטמוספירה של כדור הארץ ולצנוח אל הים בקרבת סן דייגו ב- 11 באוקטובר.

אלא שמאז בוטלה המשימה בגלל שורה של תקלות טכניות, דליפות דלק ותנאי מזג אוויר בעייתיים ואת השבוע הזה מסיימת החללית כשהיא מוסעת בחזרה אל האנגר התחזוקה על מנת להגן עליה מפני ההוריקן המתקרב לחופי פלורידה, איאן. לא נקבע מועד שיגור חדש, אך בנאס״א לא מוציאים מכלל אפשרות את שבת וראשון הקרובים כמועדים אלטרנטיביים. אם ארטמיס לא תשוגר עד יום ד' הבא, ה- 5 באוקטובר, היא תפספס את חלון ההזדמנויות הקרוב ותיאלץ להמתין למחצית השנייה של נובמבר.

משימת הארטמיס בנויה משני חלקים עיקריים: רקטת שיגור גדולת מימדים בשם SLS (קיצור של Space Launch System) שגובהה 70 מטר, וחללית מתוצרת לוקהיד מרטין בשם אוריון (Orion). ביום השיגור המקורי של המשימה, ה- 29 באוגוסט, התגלו מספר תקלות הקשורות ברקטת השיגור, בהם חיישן שהציג טמפרטורה גבוהה מדי עבור אחד מארבעת המנועים וסדק בקצף המבודד את החיבור בין מיכלי הדלק. השיגור נדחה לשבת באותו השבוע, ה- 3 בספטמבר, אך גם אז התגלתה דליפת מימן שמקורה בלחץ גבוה של צינור הדלק.

בשבועות האחרונים תיקנו מהנדסי נאס״א את הדליפה, כאשר חלון השיגור הבא נקבע ליום ג' הקרוב, אך סופת ההוריקן ״איאן״ המתקרבת לחופי פלורידה מהקריביים אילצה את נאס״א לדחות שוב את ההמראה ולהסיע את החללית אל האנגר התחזוקה שלה על מנת להגן עליה מפני הסופה ולבצע החלפת מצברים.

זה לא הפריע לספייס אקס לשגר אמש (ראשון) את הרקטה פלקון 9 שעל סיפונה 52 לוויני סטארלינק לחלל, במטרה לפרוס את שירות האינטרנט האלחוטי בשמי אנטרטיקה. חלון ההזדמנויות לשיגור של ארטמיס, עם זאת, הוא צר יותר ותלוי בקרבת הירח ביחס למוקד השיגור.

Due to weather predictions related to Hurricane Ian, @NASA teams will roll the #Artemis I @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft back to the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy.

First motion is targeted for 11 pm ET tonight: https://t.co/Bx7oanmpa4 pic.twitter.com/wwPds84R36