גוגל המעסיקה הטובה ביותר במשק. ומי עוד ברשימה?

איך בוצע הדירוג דירוג המעסיקים הטובים ביותר בישראל 2023 הוא מחקר רחב היקף המנתח את האטרקטיביות של מעסיקים שונים על סמך סקר עובדים עצמאי. במהלך הסקר הובאו בחשבון כ-15 אלף חוות דעת של עובדים. 150 המעסיקים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר נכנסו לרשימה המובילה. מי ביצע את הסקר? הסקר בוצע על ידי חברת המידע הבינלאומית Statista, מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, ומעסיקה יותר מ־1,000 עובדים ועובדות ב־12 ערים בעולם. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחותיה נמנים תאגידים רב־לאומיים, יותר מ־2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות וגופים רבים נוספים. בענף העיתונות והתקשורת, ל־Statista יש שותפות, בין היתר, עם The Financial Times ,Forbes ,The Independent ,El Mundo, Frankfurter Allgemeine Business Insider ,LinkedIn. מה הייתה המתודולוגיה? Statista ערכה מחקר מוקדם לגיבוש רשימת מעסיקים הזכאים להשתתף בדירוג. המחקר נעשה באמצעות הרשימה של השנה הקודמת, רשימות תעשייה ושימוש במסדי נתונים. חברות המעסיקות יותר מ־200 עובדים/ות בישראל נחשבו כשירות לדירוג. תהליך הדגימה לאחר זיהוי 1,800 חברות וגופים המעסיקים יותר מ־200 עובדים, ביצעה Statista סקר אנונימי באמצעות פאנלים מקוונים, המסופקים על ידי חברות סקר מקצועיות ומשמשים לעתים קרובות כלי עזר במחקר צרכנים בקרב קבוצות יעד ספציפיות. בנוסף, במהלך תקופת הסקר (7 ביוני עד 19 ביולי 2022), הוזמנו קוראי וקוראות גלובס להשתתף ולהשיב על שאלות הסקר ב-globes.co.il. מדוע נקבע רף של 200 עובדים? לפי הניסיון של Statista בעולם, זהו סדר הגודל המינימלי של חברה היכולה להרשות לעצמה לבנות מחלקת משאבי אנוש משמעותית, העוסקת בתהליכי גיוס מורכבים ובטיפוח עובדים וסביבת העבודה. במדינות בעלות אוכלוסייה ומשק גדולים יותר, רף הכניסה עמד על 300־500 מועסקים. איך נקבע הדירוג? בסקר התבקשו העובדים לדרג בסולם של 0 עד 10 את נכונותם להמליץ על מעסיקם (להלן: המלצות ישירות) בפני החברים ובני המשפחה. 0 פירושו "לא הייתי ממליץ על המעסיק שלי כלל" ו־10 פירושו "בהחלט הייתי ממליץ על המעסיק שלי". כמו כן, עובדים נשאלו על נכונותם להמליץ על מעסיקים אחרים הפעילים באותו ענף (להלן: המלצות עקיפות). למשיבים הוצגה רשימה של מעסיקים אלה, שסווגו מראש על ידי Statista לקטגוריות פעילות. האפשרויות כללו: "אמליץ", "לא אמליץ", "אין דעה". המעסיקים קיבלו ציון כולל, שחושב על סמך ההמלצות הישירות והעקיפות, כאשר משקל רב יותר ניתן להמלצות הישירות.משקל נמוך בשקלול הציון ניתן גם להמלצות משנה קודמת. לבסוף, המעסיקים דורגו לפי הציון הכולל שלהם. הציונים יכולים להגיע באופן תיאורטי למקסימום של 10 ולמינימום של 0. מדוע הדירוג הוא לפי ענפים? לחלוקה לענפים חשיבות מיוחדת בתהליך ההמלצות. אין הרי שוויון בתנאי העבודה בענפים שונים, אבל זו לא סיבה שעובד/ת בחברה שאינה עשירה במשאבים לא יחשוב שמעסיקו ראוי להערכה, ביחס למעסיקים אחרים באותו ענף. זאת גם אחת הסיבות לכך שמספר החברות בענפים השונים ברשימת ה־150 אינו שווה. משתתפי הפאנלים דירגו את החברות ביחס לענף שבו פועלת החברה. הכניסה לרשימת 150 החברות היא רק לפי הציון הזה - מה שמביא לכך שיש ענפים עם ייצוג קטן וכאלה עם ייצוג גדול. האם נאסף מידע נוסף על ההמלצות? לצורך ניתוחים נוספים, התבקשו המשיבים להביע את דעתם על כ-25 הצהרות הקשורות לסביבת העבודה שלהם. הם התבקשו לדרג את המעסיק שלהם בהיבטים שונים (משכר ואיזון בין עבודה לחיים הפרטיים ועד פוטנציאל ההתפתחות ואפשרויות הקידום); את סביבת העבודה (עמיתים, מבנה ההיררכיה בחברה, ציוד טכני); ומוניטין המעסיק (תדמית וצמיחת החברה). מידת ההסכמה/ההתנגדות להצהרות אלה נמדדת בסולם של 1-5. תהליך זה לא הובא בחשבון בציון וכל מטרתו היא לגבש הבנה עמוקה יותר של שוק התעסוקה הישראלי. תכנים אלה מוצגים בנפרד מהדירוג. ***גילוי מלא: כדי להימנע, ולו למראית עין, מניגודי אינטרסים עם גלובס, חברות המשתייכות לענף המדיה והתקשורת לא נכללו בדירוג. הדירוג הוא תוצאה של תהליך משוכלל, שתקף לתקופה של איסוף וניתוח הנתונים (7 ביוני עד 19 ביולי 2022). יתר על כן, אירועים שקדמו או שקרו לאחר תקופה זו, או הנוגעים לאנשים בודדים הקשורים או משויכים לארגונים המוזכרים בדירוג, לא הובאו בחשבון כמדד ליצירתו. לפיכך, אין להשתמש בתוצאות הדירוג הנ"ל כמקור המידע הבלעדי לדיונים עתידיים. תוצאות הדירוג אינן משליכות על ארגונים אחרים שלא נכללו בדירוג. הדירוג כולל את החברות המוערכות ביותר בישראל. בסביבה כזו התחרות גבוהה מאוד. עלייה או ירידה קטנה במספר ההמלצות יכולות להוביל לשינוי דרמטי במיקום בדירוג.

מאז שפרסמנו לראשונה את דירוג 150 המעסיקים הטובים בישראל של Statista, לפני כשנה, ההתפטרות הגדולה הספיקה להתחלף בהתפטרות השקטה, אבל המסר נשאר: נשחקנו, וזאת כבר לא בושה לדבר על זה בגלוי. עובדים רוצים לשנות את כללי המשחק בשוק העבודה, אבל מה יהיו הכללים האלה בדיוק? פיצוח שלהם הוא אחד האתגרים של מעסיקים היום.

הדירוג שאנחנו מפרסמים זו השנה השנייה מסמן את המעסיקים שנתפסים כאטרקטיביים היום בעיני עובדיהם. הדירוג הוא שקלול של כ־15 אלף ביקורות עובדים, רובם (כ־65%) בתפקידים הכוללים מידה מסוימת של אוטונומיה בעבודה או בתפקידי ניהול. 43% מהם מועסקים חמש שנים ויותר במקום העבודה, 38.2% מועסקים בין שנה לחמש שנים, ו־18.2% מועסקים פחות משנה במקום עבודתם. אלה כמה מהממצאים המעניינים שעלו מתשובות המשתתפים.

:בחירת קטגוריה הכל אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק בנייה ונדל"ן בריאות ורווחה הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה חברות אחזקה חינוך ומחקר חשמל ומים טלקומוניקציה מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה מוסדות ציבור מחשוב ותוכנה קמעונאות רכב ואוטו-טק רשתות המזון שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) שירותים עסקיים שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח תיירות, מסעדות ופנאי תעופה ותחבורה תעשייה בטחונית תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים חיפוש: דירוג

2023 ציון שם החברה תחום פעילות דירוג

2022 1 8.99 גוגל אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 1 2 8.43 מיקרוסופט מחשוב ותוכנה 15 3 8.26 אינטל מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 8 4 8.21 מטא אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג אין דירוג 5 8.20 SAP מחשוב ותוכנה 141 6 8.09 IBM מחשוב ותוכנה אין דירוג 7 8.04 קבוצת תדהר בנייה ונדל"ן 13 8 8.04 רכבת ישראל תעופה ותחבורה 24 9 8.01 עזר מציון בריאות ורווחה אין דירוג 10 7.94 אפל מחשוב ותוכנה 70 11 7.91 וויקס אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 2 12 7.87 Dell קמעונאות 95 13 7.87 תמורה סוכנות לביטוח שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח אין דירוג 14 7.82 עדן טבע מרקט רשתות המזון אין דירוג 15 7.77 אפלייד מטריאלס מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 31 16 7.74 איביי אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג אין דירוג 17 7.74 צים תעופה ותחבורה 7 18 7.73 סיסקו טלקומוניקציה אין דירוג 19 7.71 אמזון אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 94 20 7.69 אלביט מערכות תעשייה בטחונית 32 21 7.68 חמת קמעונאות אין דירוג 22 7.67 קבוצת שטראוס תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 3 23 7.64 SQLink קבוצת מחשוב ותוכנה 26 24 7.63 תנובה תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 5 25 7.59 Gloat מחשוב ותוכנה אין דירוג 26 7.59 שיכון ובינוי בנייה ונדל"ן אין דירוג 27 7.58 שירותי בריאות כללית בריאות ורווחה אין דירוג 28 7.55 הראל חברה לביטוח שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 35 29 7.55 מכון ויצמן למדע חינוך ומחקר 50 30 7.53 מובילאיי רכב ואוטו-טק 41 31 7.50 צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע 56 32 7.50 כלל חברה לביטוח שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 67 33 7.49 חברת החשמל חשמל ומים 16 34 7.47 התעשייה האווירית לישראל תעשייה בטחונית 34 35 7.46 KPMG שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) 117 36 7.45 אלקטרה חברות אחזקה 59 37 7.43 אמדוקס מחשוב ותוכנה 118 38 7.43 פרטנר טלקומוניקציה 74 39 7.42 Abra Information Technologies מחשוב ותוכנה אין דירוג 40 7.41 בי. אמ. סי. תוכנה אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע 75 41 7.40 אנבידיה מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 22 42 7.40 פיצה האט תיירות, מסעדות ופנאי 29 43 7.39 ג'ונסון אנד ג'ונסון ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 11 44 7.39 אליין טכנולוגיות ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק אין דירוג 45 7.39 מיתר עורכי דין שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) אין דירוג 46 7.38 סולראדג' מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה אין דירוג 47 7.37 ג'נרל אלקטריק מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה אין דירוג 48 7.36 דלק תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 18 49 7.36 קבוצת שלמה חברות אחזקה 62 50 7.35 איילון חברה לביטוח‎ שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח אין דירוג 51 7.34 איקאה קמעונאות 20 52 7.33 בנק ישראל מוסדות ציבור 49 53 7.29 מגן דוד אדום בריאות ורווחה אין דירוג 54 7.28 אייבורי מחשבים קמעונאות 6 55 7.26 ריסקיפייד אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע אין דירוג 56 7.26 Gett תיירות, מסעדות ופנאי 92 57 7.24 רפאל מערכות לחימה מתקדמות תעשייה בטחונית 37 58 7.24 אל על תעופה ותחבורה 38 59 7.24 ביו-טכנולוגיה כללית ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 36 60 7.23 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים חינוך ומחקר 108 61 7.22 מדטרוניק ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 58 62 7.21 קבוצת ישראכרט שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח אין דירוג 63 7.19 AT&T מחשוב ותוכנה 147 64 7.19 מטריקס מחשוב ותוכנה אין דירוג 65 7.18 עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים חינוך ומחקר 27 66 7.18 מנורה מבטחים ביטוח שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 55 67 7.17 אקרשטיין הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 110 68 7.16 מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב על שם חטיבת הנשים של המגבית המאוחדת בניו יורק חינוך ומחקר 39 69 7.15 קידום חינוך ומחקר 28 70 7.14 ארקיע תעופה ותחבורה 4 71 7.11 האוניברסיטה העברית חינוך ומחקר 33 72 7.10 יוניליוור תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 23 73 7.09 ג'נרל מוטורס רכב ואוטו-טק 112 74 7.09 לוג-און תוכנה מחשוב ותוכנה אין דירוג 75 7.08 לוריאל תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 43 76 7.08 איירונסורס אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע 80 77 7.08 אגד תעבורה תעופה ותחבורה 19 78 7.08 אוניברסיטת בר-אילן חינוך ומחקר 85 79 7.05 צ'מפיון מוטורס רכב ואוטו-טק אין דירוג 80 7.05 וואלט תעופה ותחבורה אין דירוג 81 7.03 סודהסטרים תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 53 82 7.02 קבוצת ארד חשמל ומים אין דירוג 83 7.02 קבוצת מגדל שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 14 84 7.02 מקורות חשמל ומים 66 85 7.01 נייס מחשוב ותוכנה 77 86 7.00 UPS תעופה ותחבורה אין דירוג 87 6.99 EY ישראל שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) 125 88 6.98 הרצוג פוקס נאמן שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) אין דירוג 89 6.98 כאל שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 97 90 6.97 Ness מחשוב ותוכנה אין דירוג 91 6.97 פיליפס ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 89 92 6.96 קוקה-קולה תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 40 93 6.95 המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי בריאות ורווחה אין דירוג 94 6.95 איתן גרופ ד.ד.ס בריאות ורווחה אין דירוג 95 6.95 KLA מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 91 96 6.94 בנק הפועלים שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 46 97 6.94 שפיר הנדסה בנייה ונדל"ן אין דירוג 98 6.93 HP - Hewlett Packard מחשוב ותוכנה 82 99 6.93 DHL תעופה ותחבורה אין דירוג 100 6.93 אוניברסיטת בן גוריון חינוך ומחקר 42 101 6.91 בנק ירושלים שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 71 102 6.91 פליינג קרגו תעופה ותחבורה אין דירוג 103 6.91 בזק טלקומוניקציה 88 104 6.90 אוניברסיטת תל אביב חינוך ומחקר 44 105 6.90 סיילספורס מחשוב ותוכנה אין דירוג 106 6.90 קווליטסט שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) אין דירוג 107 6.89 המרכז הרפואי על שם חיים שיבא – תל השומר בריאות ורווחה 52 108 6.89 תאגיד NCR מחשוב ותוכנה 65 109 6.88 טבע תעשיות פרמצבטיות ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 47 110 6.88 מלם תים מחשוב ותוכנה 57 111 6.87 קבוצת תדיראן הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 101 112 6.87 אינרום תעשיות בנייה הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה אין דירוג 113 6.86 אורקל מחשוב ותוכנה אין דירוג 114 6.85 המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע חינוך ומחקר 76 115 6.84 אאוטבריין אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע אין דירוג 116 6.81 אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) חינוך ומחקר אין דירוג 117 6.79 ההסתדרות הציונית הדסה בריאות ורווחה אין דירוג 118 6.78 FedEx תעופה ותחבורה אין דירוג 119 6.78 הסוכנות היהודית לארץ ישראל מוסדות ציבור 90 120 6.78 רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם בריאות ורווחה אין דירוג 121 6.77 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע״ש מקס שטרן חינוך ומחקר 105 122 6.76 אוניברסיטת חיפה חינוך ומחקר 98 123 6.76 פלסאון הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה אין דירוג 124 6.75 מלונות ישרוטל תיירות, מסעדות ופנאי 99 125 6.73 אורמת מערכות הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 64 126 6.73 קימברלי-קלארק תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 68 127 6.72 רד תקשורת מחשבים מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה אין דירוג 128 6.72 אגם לידרים שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח אין דירוג 129 6.71 המכללה הטכנולוגית כנרת חינוך ומחקר אין דירוג 130 6.71 אורט ישראל חינוך ומחקר 86 131 6.69 איכות קייטרינג שולץ תיירות, מסעדות ופנאי 83 132 6.69 H&M קמעונאות 30 133 6.69 ONE מחשוב ותוכנה אין דירוג 134 6.68 ריבון קומיוניקיישנס טלקומוניקציה אין דירוג 135 6.68 קבוצת אשטרום בנייה ונדל"ן אין דירוג 136 6.68 סלקום טלקומוניקציה 149 137 6.67 סטימצקי קמעונאות 126 138 6.66 דקסל פארמה ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 106 139 6.66 לאומית שירותי בריאות בריאות ורווחה 54 140 6.66 א. של פרויקטים שיקומיים בריאות ורווחה 120 141 6.65 סטרטסיס הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה אין דירוג 142 6.64 קבוצת מיקוד שירותים עסקיים אין דירוג 143 6.64 סימנס מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה אין דירוג 144 6.63 קבוצת שידורית טלקומוניקציה אין דירוג 145 6.63 המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בריאות ורווחה אין דירוג 146 6.62 ויצו מוסדות ציבור 102 147 6.61 רמי לוי רשתות המזון 150 148 6.61 מאיר חברה למכוניות ומשאיות רכב ואוטו-טק 81 149 6.59 דלויט שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) אין דירוג 150 6.59 האוניברסיטה הפתוחה חינוך ומחקר 63 הצג עוד

העשירייה הראשונה: אפל קפצה מהמקום ה־70

בזמן שהמשבר בהייטק מתגלגל והחברות נכנסות לגל שני של פיטורים - רק השבוע הודיעה פייסבוק שתפטר 11 אלף עובדים ברחבי העולם, ומאסק פיטר מחצית מהעובדים בדרכים שכבר חשבנו שעברו משוק העבודה - חברות ההייטק הגדולות מבססות את מקומן בעשירייה הפותחת של המעסיקים הטובים ביותר. מעניין יהיה לראות אם וכיצד ישפיע המשבר הנוכחי על הדירוג הבא.

גוגל שמרה על מקומה במקום הראשון משנה קודמת, אבל אם אז הצטרפה אליה בצמרת רק חברת הייטק אחת נוספת, השנה ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות תופסות שבעה מתוך עשרת המקומות הראשונים.

לצד גוגל, דורגו בראש מיקרוסופט, מטא, אינטל, סאפ, IBM ואפל, שזינקה מהמקום ה־70 ל־10. שלוש החברות הלא-טכנולוגיות שנכנסו לעשירייה הפותחת הן קבוצת תדהר, רכבת ישראל ועזר מציון, שנשענת בעיקר על מתנדבים ועובדים בשכר צנוע.

מאחר שבלתי אפשרי כמעט להשוות בין תנאי העבודה בתעשיות שונות כל כך, אנחנו מציגים לצד עשרת המעסיקים הטובים ביותר את דירוג 150 המעסיקים בתוך קטגוריות הפעילות שלהם.

בקטגוריות האלה חלו תזוזות - נכנסו אליהן חברות שחצו השנה את הרף הנדרש כדי להיכנס לרשימת ה־150, וחברות שנכנסו בפעם הקודמת לא נכנסו הפעם. כך, לדוגמה, בקטגוריית אינטרנט ומסחר מקוון, נכנסו השנה מטא (פייסבוק), שדחקה את וויקס למקום 3 בענף, ואיביי, שדחקה את אמזון ממקום 3 ל־5.

המרוצים והפחות מרוצים: לגיל ולוותק יש משמעות

שביעות רצון מהמעסיק היא עניין של גיל, כפי שעולה מהסקר. המשיבים בני פחות מ־20 ובני יותר מ־60 היו הכי פחות מרוצים (ציון של 6.49 ו־6.99 מתוך 10, בהתאמה). קבוצת הגיל המרוצה ביותר היא של בני 40-49, עם ציון ממוצע של 7.38.

אולי משום שאלה הגילים שמאיישים לרוב תפקידי ניהול: מנהלים הם קבוצת העובדים שהביעה את שביעות הרצון הגבוהה ביותר - הציון הממוצע שלהם הוא 7.71. מיד אחריהם עובדים שנהנים מגמישות מסוימת באופן ובמיקום העבודה שלהם, עם הציון 7.46. הכי פחות מרוצים הם העובדים שיש להם גמישות מעטה בעבודה ומשימותיהם הן בעיקר חזרתיות. הציון הממוצע שהם נתנו הוא 6.57.

בהתפלגות לפי ותק, השחיקה שהפכה למכה הכי מדוברת בעידן פוסט קורונה מתבטאת גם בנתונים. ככל שעובדים זמן רב יותר אצל מעסיק מסוים כך שביעות הרצון הולכת ופוחתת, עם יוצא דופן אחד. ככל שמתקדמים בוותק הציון יורד (עובדים עם ותק של פחות משנה עד שנתיים נתנו את הציון הגבוה ביותר - 7.71 בממוצע), עד שמגיעים לעובדים עם ותק של עשר שנים ויותר. אז הוא עולה חזרה ל־7.13.

כשליש מהעובדים רוצים לעזוב

כשהסקר של Statista יצא לדרך השנה, אחד הנושאים הבוערים שהעסיקו עובדים ומנהלים היה תופעת "ההתפטרות הגדולה". סחף של עובדים שהחליטו לשנות את מסלול הקריירה שלהם ולקבוע מאזן חדש בין החיים הפרטיים לעבודה. מחקר של מיקרוסופט טען ש-41% מכוח העבודה העולמי שוקל לעזוב את מקום עבודתו וסקר של Deloitte ישראל מצא שבארץ הנתונים אף גבוהים יותר - 74% אמרו שהם שקלו להחליף עבודה.

עוד בסדרהלכל הכתבות איך בוצע דירוג המעסיקים הטובים היותר ומה נשאלו המשתתפים?

איך מנהלים עובדים בעידן של חוסר ודאות

​5 דברים שהמעסיקים הטובים ביותר עושים אחרת

הבכיר שבטוח שטכנולוגיה תהפוך מנהלים לטובים יותר

כך הפך מאסק לתמרור אזהרה למנהלים ולעובדים הצג עוד לכל הכתבות

מהסקר הנוכחי של Statista עולים מספרים מתונים יותר: כמעט שליש מהמשיבים (31.7%) אמרו שהם חושבים לעזוב את המעסיק הנוכחי בשנתיים הקרובות. מתוכם, 63% ציינו שתי סיבות לפחות לרצון להתפטר ו־40% ציינו שלוש סיבות ויותר.

הסיבות שצוינו הכי הרבה הן שכר נמוך (59.2%), רצון לעשות משהו אחר (39.2%), מעט מדי הזדמנויות להתפתחות אישית (36.4%). באופן מפתיע, בעיות עם המנהל הישיר, שבדרך כלל נחשבות סיבה מרכזית לעזיבת עובדים, היו בין שלוש הסיבות שצוינו הכי פחות. 14.2% בלבד ציינו אותה.

11.5% ציינו מעבר מקום מגורים כסיבה לעזיבה ו־5.7% ציינו קשיים עם עמיתים לעבודה.

מאמינים בשוויון, ורוצים שכר גבוה יותר

אחת הדרישות שכבר הפכו לסטנדרט של מועמדים היא אפשרות לעבודה מהבית, ולפי הסקר של Statista רוב העובדים סבורים שאכן ניתן לבצע את עבודתם מהבית. 61% מהמשיבים אמרו שניתן לבצע את עבודתם מרחוק. בנוסף, כשנשאלו עם אילו אמירות הם מסכימים, האמירה "אני יכול לארגן את עבודתי" זכתה להסכמה הרחבה ביותר. אמירה פופולרית נוספת הייתה "אני גאה במוצר של החברה" ו"נשים וגברים זוכים לשוויון בהזדמנויות במקום העבודה".

לעומת זאת, כמו בסקר של השנה הקודמת, האמירות "השכר בהתאם לאחריות" ו"החברה משלמת היטב" זכו להסכמה המעטה ביותר. בכל שיחה כמעט מומחים מדגישים ששכר הוא לא הגורם מספר אחת להשארת עובדים, אבל מהסקר עולה שדווקא יש לו תפקיד מרכזי.

ייעוץ פיננסי חינם, בעיקר לבכירים

אחת השאלות שנשאלו המשתתפים בסקר היא האם המעסיק מספק להם ייעוץ פיננסי חינם בתחומי הפנסיה, חסכונות וביטוח. 56% השיבו בחיוב, וזה מתיישב עם העובדה שרוב המשיבים הם בתפקידי ניהול או בתפקידים שיש בהם אוטונומיה מסוימת, כלומר, אינם תפקידים זוטרים.

כשבוחנים את התשובות לפי תפקיד, מתברר שיותר מ־60% מבעלי התפקידים הללו מקבלים ייעוץ פיננסי. ברמות תפקיד נמוכות יותר שיעור המקבלים ייעוץ יורד ל־46.3%. בקרב סטודנטים ומתלמדים, השיעור נמוך אף יותר - 38.6%.​