אמזון חוותה צמיחה חסרת תקדים בקורונה, אך עכשיו היא נאלצת להתמקד בצמצום עלויות, כולל בלוגיסטיקה ובמשלוח החבילות. אמזון מצטרפת לענקיות טכנולוגיה אחרות כמו מטא, טוויטר ומיקרוסופט, ומבצעת בחינה מעמיקה של העסקים הפחות רווחיים שלה, לפי הוול סטריט ג'ורנל. מניית החברה ירדה ב-43.3% מתחילת השנה.

מנכ"ל אמזון, אנדי ג'אסי, יוביל את הסקירה. אמזון כבר הודיעה לחלק מהעובדים בחטיבות הלא-רווחיות לחפש עבודה בתחומים אחרים בחברה, מדווחים בוול סטריט ג'ורנל.

אחד התחומים שאמזון בוחנת בקפדנות הוא עסקי אלקסה. לפי מסמכים פנימיים, ליחידת ההתקנים של אמזון - הכוללת את אלקסה - היו הפסדים תפעוליים של יותר מחמישה מיליארד דולר בשנה בשנים האחרונות. יחידת ההתקנים מעסיקה כיום יותר מ-10,000 עובדים וזכתה להשקעות רבות, ציינו בוול סטריט ג'ורנל.

לפי אנשים המעורים בנושא, אלקסה הייתה מעין פרויקט מועדף עבור ג'ף בזוס, המייסד והמנכ"ל של אמזון, עד יולי 2021. הוא המשיך להזרים כספים לפיתוח אלקסה גם כשהיא נותרה לא פופולרית.

אמזון שוקלת כעת אם להוסיף תכונות ויכולות חדשות לעוזרת הקולית. הוספתן תדרוש השקעה רבה יותר מצד החברה, וספק אם היא תשתלם - לקוחות רבים משתמשים ביחסית מעט פונקציות של אלקסה, כמו קניות מקוונות והשמעת מוזיקה. עם זאת, דובר של אמזון אמר לוול סטריט ג'ורנל כי האינטרקציות של הלקוחות עם אלקסה גדלו ביותר מ-30% בשנה האחרונה.

"צוות ההנהגה הבכירה שלנו בוחן באופן קבוע את תחזית ההשקעה והביצועים הפיננסיים שלנו", הוסיף הדובר. "כחלק מהסקירה השנה, אנחנו כמובן לוקחים בחשבון את סביבת המאקרו הנוכחית ובוחנים הזדמנויות לייעל עלויות". לדבריו, "אלקסה התחילה כרעיון על לוח לבן. תוך פחות מעשור היא הפכה לשירות בינה מלאכותית שמיליוני לקוחות מקיימים איתו אינטרקציה מיליארדי פעמים בכל שבוע בשפות שונות ובתרבויות שונות ברחבי העולם. אנחנו אופטימיים לגבי עתידה של אלקסה היום כפי שתמיד היינו, וזה נשאר עסק ותחום השקעה חשוב עבור החברה".

המצב הנוכחי באמזון הוא ניגוד מוחלט להתרחבות האדירה של החברה במהלך מגפת הקורונה. בין סוף 2019 לסוף 2021, אמזון שכרה יותר מ-800 אלף עובדים חדשים, בעיקר למחסנים שלה, שכן החברה התקשתה לעמוד בקצב ההזמנות המקוונות. באותה תקופה היא גם ביצעה עסקאות בשווי של יותר מ-10 מיליארד דולר, ביניהן רכישת אולפני MGM, רכישת iRobot ועוד.

אמזון הפסידה השנה 3 מיליארד דולר לאחר שרשמה רווח נקי של כ-33 מיליארד דולר ב-2021 ו-21 מיליארד דולר ב-2020. בחודש שעבר צייץ בטוויטר ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר החברה: "ההסתברויות בכלכלה הזו אומרות לאטום את הפתחים", יחד עם סרטון בו מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, מזהיר מפני מיתון.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v