השבועיים האחרונים מאז השלמת רכישת טוויטר על ידי אילון מאסק היו רכבת הרים לכולם - לעובדים, למשתמשים, למפרסמים וגם לו עצמו, מאסק. סערות הוי הכחול, נטישת המפרסמים הגדולים בשל החשש למה הרשת החברתית יכולה להפוך, מדיניות התוכן שהוטלה בספק והדרדור שלה ועוד. אילון מאסק סיפק כותרות וסערות כמו שרק הוא יודע לעשות, אבל את היממה האחרונה הוא לא ציפה, ומתחיל לדבר על פשיטת רגל אפשרית.

בשעות האחרונות, פורסמו דיווחים רבים כי בכירים קריטיים למאסק הודיעו על פיטוריהם: קצין הפרטיות הראשי, דמיאן קירן, קצינת האכיפה הראשית מריאן פוגרטי, קצינת האבטחה הראשית, לאה קיסנר, יואל רוט, ראש האמון והבטיחות בטוויטר וגם רובין ווילר, מי שקודם כדי להוביל את צוותי השיווק והמכירות של טוויטר.

I've made the hard decision to leave Twitter. I've had the opportunity to work with amazing people and I'm so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we've done.

I'm looking forward to figuring out what's next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 📺