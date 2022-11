מי יכול לדחוק את הכדורגל מן הכותרות בעיתוני ברזיל ביום הראשון של משחקי הגביע העולמי? אילן גולדפיין יכול. אחד החשובים שבעיתוני ברזיל, 'פוליה דה סאו פאולו', העניק את כותרתו הראשית לבנקאי בן ה־57, יליד חיפה, המחזיק בדרכון ישראלי ומדבר עברית. "הברזילאי הראשון בראש BID", הכריז 'פוליה'.

אלה ראשי התיבות הלטינו־אמריקאיים (ספרדית, פורטוגלית וצרפתית; אנחנו נשתמש כאן בראשי התיבות האנגליים, IDB) של הבנק הבין־אמריקאי לפיתוח, המוסד הפיננסי הרב־לאומי החשוב ביותר באמריקה הלטינית ובים הקריבי. בשנה שעברה הוא מימן פרויקטים בערך כולל של 23 מיליארד דולר. תיק ההשקעות הכולל שלו מוערך בסביבות מאה מיליארד דולר. ביום א' שעבר, אילן גולדפיין נבחר לנשיא הבנק, שמשרדיו נמצאים בוושינגטון. ייכנס לכהונתו ב־19 בדצמבר. אחד מקודמיו כיהן במשרה הזו 15 שנה. ממילא, עתידו לפניו.

Our president-elect, @igoldfajn , and the chairman of our Board of Governors, @NigelClarkeJa , set an official start date for the new president on December 19, 2022. pic.twitter.com/mmaos2sGE9

הוא נולד בישראל להורים יהודים ברזילאים ממוצא פולני, ששבו לברזיל בהיותו בן 12. הוא חזר ארצה שש שנים אחר כך, והתגורר במשך שנה בקיבוץ זיקים. "אני מהתנועה", הוא אומר בעברית, ומסביר, "השומר הצעיר". השיחה איתו נערכה באנגלית.

על השאלה אם מותר לתאר אותו כ"ישראלי" או "ישראלי־ברזילאי", הוא משיב ללא שמץ של אי־נוחות. כן, הוא אומר, כך מתארים אותי. הוא מספר שהוריו, בבואם ארצה, שינו את שם משפחתם מגולדפיין לגבעון. זה השם המוסיף להתנוסס בדרכונו הישראלי, אף כי גולדפיין הוא שם הייצוג שלו.

● התחזית הפסימית: כלכלת ישראל בסכנה גדולה יותר משחשבנו, וזו הסיבה

● סין בדרך לטלטל שוב את הכלכלה העולמית

גולדפיין נבחר ברוב עצום של בעלי המניות. 80% תמכו בו, בראש ובראשונה ארה"ב, בעלת המניות הגדולה ביותר (30%). ברזיל וארגנטינה באות אחריה (11.35%). בבנק מיוצגות גם ארצות מחוץ לאמריקה הלטינית: יפן, 5%; ספרד, איטליה, צרפת וגרמניה כמעט 2%. גם ישראל נמצאת בחבורה הזו, בצניעות, עם 0.158%, בערך כמו פינלנד אבל הרבה, הרבה יותר מדרום קוריאה (0.004%). הפרופיל של ישראל גבוה יותר מערך אחזקותיה, והיא שותפה ביוזמות של הבנק. יש לה נציג קבוע בהנהלת הבנק. זה הנוכחי הוא מתן לב ארי.

בחירתו של גולדפיין לא הייתה טבעית או פשוטה. מושב הנשיא התפנה בנסיבות לא נעימות. מועצת המנהלים הדיחה את קודמו של גולדפיין, אמריקאי ממוצא קובני, שמונה על ידי דונלד טראמפ. הוא הוחשד במשוא פנים כלפי עובדת של הבנק, שהייתה לו איתה מערכת יחסים רומנטית (תגמוליה עלו ב־45% בשנה אחת). קצת משונה שנשיאים ויושבי ראש של מוסדות פיננסיים רב־לאומיים חוזרים ונופלים על אהבה וסקס. נשיא הבנק העולמי פול וולפוביץ אולץ להתפטר על רקע דומה לפני 15 שנה; מנכ"ל קרן המטבע הבינלאומית דומיניק סטראוס־קאהן אפילו בילה זמן מה במעצר בחשד של אונס. התפטרויותיהם גרמו משברים מערכתיים. גולדפיין מאשר שהבנק שרוי ב"דה־מורליזציה", והטיפול בה סמוך לראש סדר עדיפויותיו.

נשיאי IDB בעבר היו תמיד לטינו־אמריקאים. צירוף זמנים מסובך העמיד בספק כלשהו את בחירת גולדפיין. הוא היה מועמדו של הנשיא היוצא של ברזיל, ז'אייר בולסונארו, איש הימין הקיצוני, שהפסיד בבחירות בחודש שעבר לאינאסיו 'לולה' דה־סילבה, סוציאליסט עם עבר רדיקלי. היו רינונים, שאנשי לולה אינם מאושרים ממועמדות גולדפיין, והם מעדיפים שהבחירה תידחה עד לאחר חילופי השלטון, ב־1 בינואר. גולדפיין דוחה את השמועות האלה, ומציין שסגנו המיועד של לולה, ז'ראלדו אלקמין, בירך אותו בטלפון ובטוויטר.

אני שואל אותו מה סוד הצלחתו להישאר מחוץ לפוליטיקה בארץ שבה הפוליטיקה אינה נוטה לפסוח על איש. הוא אומר שכל חייו היה טכנוקרט, ופוליטיקה לא העסיקה אותו. הוא שימש פעמיים בבנק המרכזי של ברזיל, ובמשך שלוש שנים היה נגיד הבנק. הוא פרש לאחר בחירת בולסונארו, אבל בלי קשר לזהותו של הנשיא או להעדפותיו הפוליטיות.

כנשיא IDB הוא ישפיע השפעה מרכזית על סדר היום של היבשת, לא רק מתוקף המיליארדים שיעברו דרך שולחנו, אלא גם מתוקף המיקרופון שהכהונה מעניקה לו. הוא מטעים את הצורך לקדם עניינים קלאסיים של פיתוח, כמו תשתית; ולעזור בפתרון בעיות פיסקאליות, שהיבשת נגועה בהן היסטורית; צדק כלכלי, שוויון מגדרי, מאבק לטובת האקלים. "השאיפה לשוויון אינה פוליטית", הוא מטעים.

אמריקה הלטינית רשמה בשנים האחרונות תופעה פוליטית ואלקטורלית אולי חסרת תקדים: מנהיגים ומפלגות שלטון הפסידו ב־15 בחירות רצופות. ברוב הגדול של המקרים, השמאל גבר על הימין. שש משבע הארצות הגדולות ביותר פנו שמאלה.

גולדפיין מעדיף לדלג על הפוליטיקה. הוא לא ידון בה, והיא לא תשפיע על מעשיו. אבל הוא מסכים שהשינויים האלקטורליים משקפים אכזבה מן הסטטוס קוו וציפיות לשינויו. הוא מדבר, לא בפעם הראשונה, על "העשורים האבודים" של אמריקה הלטינית. היא התנסתה באינפלציה דוהרת ושוברת שיאים עוד לפני 40 שנה. היא ראתה מטבעות לאומיים קורסים וחוזרים וקורסים. היא ראתה אלימות פוליטית, כולל מלחמות אזרחים, דיקטטורות, מהומות ואי־יציבות. היא נפלה טרף לדמגוגים ולפופוליסטים. היא נקלעה להלכי רוח פרו־קפיטליסטיים ואנטי־קפיטליסטיים.

גולדפיין משתמט משאלה על תכניותיו הקונקרטיות. הוא אמנם היה בשנה האחרונה ראש חטיבת חצי הכדור המערבי בקרן המטבע הבין לאומית, אבל הוא אומר שנחוץ לו זמן בהנהלת הבנק לפני שיקבע את סדרי העדיפויות. במרכז תשומת לבו יעמדו "החלשים והפגיעים". הם זקוקים לצמיחה כלכלית ולהשקעות. הם צריכים גם "הגנה על הכנסתם הריאלית, ואת זה יהיה אפשר להשיג רק באמצעות הדברת האינפלציה". הוא מדבר על הסכנות הנובעות מ"חוסר ביטחון של מזון". זה עניין המוחרף כמובן לרגל המלחמה באוקראינה, אבל גם לרגל בעיות מקומיות, כמו בצורת רבת־שנים בארגנטינה, מיצואניות הדגנים הגדולות בעולם.

גולדפיין אומר שישראל יכולה לתרום לפעילות הבנק באמצעות חדשנותה הטכנולוגית. הוא מזכיר סייבר, שבו ישראל כבר עוסקת, בייחוד במערכות בריאות. נציג ישראל ב־IDB, מתן לב ארי, אומר, שישראל יכולה לתרום ל"חקלאות חכמה", המביאה בחשבון שינויי אקלים, מחסור במים וירידה של פוריות הקרקע. הטרגדיה של הקורונה, שבה מתו מיליון וחצי בני אדם (כמעט פי ארבעה יותר מחלקה היחסי של היבשת באוכלוסיית העולם) מעניקה "הזדמנויות מסחריות חסרות תקדים" לישראלים.

נראה בעליל שלאילן גולדפיין יש עוד מעלה - חוש הומור. בימים האחרונים נפוץ ברשת סרטון וידיאו, המציג אותו, או בן דמותו, במהלך ריקוד סוער בקונצרט של להקת הפופ ג'קסון־5. ואף כי ניכר הדמיון הפיזי בין האיש הרוקד לגולדפייין, התברר שהוא אינו גולדפיין, אלא תושב לונג איילנד, ניו יורק, ששמו ג'ון לולס. גולדפיין צייץ בחיוך רחב: "זה הכושר הפיזי העתיד לבוא של הבנק הבין־אמריקאי לפיתוח! תודה, ג'ון לולס שהענקת לי באופן וירטואלי את תנועות הריקוד האמתיות שלך. נ"ב: חיבור [אינטרנט] לכול באמריקה הלטינית ובים הקריבי!" לפחות 8,000 גולשים הריעו בהתלהבות לריקוד שלא היה.

This is the future agility of the reenergized Inter-American Development Bank! Thank you John Lawless for virtually lending me your real dancing moves.

P.S. Connectivity for all in #LatinAmerica and the #Caribbean! @el_BID https://t.co/iTZQYbQuwg