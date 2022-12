על ערן גפן ומה זה "חצי שעה של השראה" "חצי שעה של השראה" הוא פודקאסט של ערן גפן: שיחות עם מנכ"לים ממגוון תחומים בנושאי ניהול, חדשנות מגמות צמיחה ועוד. גפן הוא מומחה לחדשנות ומייסד G^Team, חברה לייעוץ אסטרטגי, שעוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הוא בעל ניסיון בעבודה עם חברות מובילות בארץ ובעולם, בהן קוקה קולה, וולט, מיקרוסופט שטראוס וקימברלי קלארק. חברה קודמת שהקים נרכשה על ידי WIX.

ערן גפן, מנכ"ל G^Team חברה לייעוץ אסטרטגי, בשיחה עם מנכ"ל ווייז (Waze) ישראל, גיא ברקוביץ

בתחילת השיחה עם גיא ברקוביץ, מנכ"ל ווייז (Waze) ישראל, שיתפתי אותו שאני מאלו שעושים לאורך הנסיעה "חשב מסלול מחדש" כדי לוודא שזו עדיין הדרך הכי קצרה. נתתי לו את האנלוגיה הזו גם כמשתמש כבד באפליקציה וגם מנקודת המבט המקצועית שלי ביצירת אסטרטגיות עסקיות לחברות, שאם חושבים על זה הן סוג של מפת דרכים לניווט.

מסתבר שגם בניהול גיא היה צריך לחשב מסלול מחדש כאשר החליט לסגור את שירות הנסיעות המשותפות "ווייז קאר פול" וזאת לאחר שהושקעו בו מאמצים ומשאבים רבים לאורך שנים. אז איך מנהלים מקבלים החלטות, מתי זה מאוחר מדי, איך מפרידים בין הרגש לבין הדבר הנכון, ולבסוף - איך בעצם מוצאים את המסלול החדש באמצעות יצירת אסטרטגיה מחודשת.

אז אתה מנכ"ל ווייז ישראל. מה זה אומר?

"שאני מוביל את כל הפיתוח, ההנדסה והאופרציה של ווייז".

אתה אחראי גם על אנשים מחוץ לישראל?

"כן, סך הכל בווייז יש כ-650 עובדים בכל העולם, ובערך מחצית מהם נמצאים תחת הארגון שלי".

התבשרנו השבוע כי אתם מתמזגים לתוך גוגל, מה המשמעות של זה? הולכים להיות קיצוצים בצוות הישראלי?

"אין תוכניות לקיצוצים בצוותים, התוכניות של גוגל הן להשאיר את Waze כמוצר עצמאי, מעל 500 עובדי Waze בישראל ובעולם יתאחדו עם מחלקת GEO של גוגל, ויעבדו ביחד, זהו ארגון מחדש שישפר את שיתוף הפעולה והסינרגיה בין השירותים, פעולה שתתרום לכל הצדדים למצות את מלוא הפוטנציאל, שזה תהליך שכבר התחיל מזה כמה שנים. גוגל ממשיכה להיות מחויבת ל-Waze ולקהילה כאפליקציה ייחודית אהובה וצומחת.

אני אישית מאוד אופטימי".

גיא ברקוביץ' גיל: 54

אישי: נשוי ואב ל-2, בן ובת, גרים בקריית אונו

מקצועי: מנהל הפיתוח והאופרציה של Waze ומנכ״ל Waze ישראל

עוד משהו: חובב צלילות, שיט וטיולי שטח במדבר. מקפיד על אימוני פילאטיס

"ההתנהגות על הכבישים מאוד לא צפויה"

תשמע, היום הווייז היה נחמד אליי, למרות שזה יום חמישי ועמוס.

"בשנה האחרונה ובכלל מאז הקורונה, ההתנהגות על הכבישים מאוד לא צפויה".

זה מעניין, כי בדמיוני חברה שיש לה כל כך הרבה דאטה יכולה יחסית לצפות מה הולך לקרות. למה זה כל כך לא צפוי? בסוף אנשים די חוזרים על עצמם.

"העולם השתנה, אנשים עובדים חלק מהזמן מהבית וחלק מהמשרד, הם משנים את הלו"ז לפי סידורים ופגישות, הרבה נסיעות הן כבר לא קבועות אלא חד פעמיות. וזה לא רק בארץ".

שמתי לב, לא יודע אם זה רק אני, אבל אם אני בוחר מסלול, אני מוצא את עצמי בשתי נקודות בדרך בודק מסלולים אלטרנטיביים. עושה אופטימיזציה לנסיעה.

"אני מת על אנשים כמוך".

אבל יש יותר כמוני, עצבניים?

"לא ראיתי שיותר אנשים מסתכלים על הפיצ'ר הזה. פחות מ-4% משתמשים בו, אבל אנחנו מראים אותו בתחילת נסיעה".

למה בעצם?

"כדי להסביר יותר טוב למה בחרנו ומה יש בדרך שאתה רגיל לנסוע בה".

חברת האם שלכם היא גוגל, וכשאני מקליד משהו במנוע החיפוש, מאחורי הקלעים נעשית כמות מטורפת של עבודה - אבל מבחינתי יש מינימום חיכוך. אז מעניין למה אתם צריכים להראות לי את מאחורי הקלעים?

"גם אני שואל את השאלה הזאת. יש אנשים שמעדיפים לראות את האופציות וכאלה שלא, אז עשינו שילוב היברידי. כשזה עולה יש קאונטר, ואם לא תיגע בכלום - האפליקציה תתחיל לנסוע במסלול המומלץ".

העניין הוא שגם יש לכם השפעה על המציאות, אתם יכולים גם לייצר את הפקק. איך אתה מכניס את זה בשיקול הדעת?

"אתה תראה שאם יש כמה אנשים שמבקשים לנסוע לאותו מקום, הם לא תמיד יקבלו את אותו מסלול. אם אנחנו שולחים מישהו לאיזה כביש תשתית קטן ובזמן אמת אנחנו רואים שנוצר פקק, האלגוריתם מיד מעביר למקום אחר".

אבל השאלה היא, אם אני נוסע לאיילון ואני יכול לנסוע דרך כביש 2 או 4, אתה צריך לחלק את הנוסעים בערך חצי חצי.

"זה לא רנדומלי. זה הולך לפי א', פרסונליזציה ו-ב', לפי המצב כרגע בכביש".

אז יכול להיות שאני אקבל אופציה פחות טובה מהנהג לידי, כי היית חייב לחלק בינינו.

"באותו רגע אתה תקבל את מה שהאלגוריתם החליט שהוא הכי נכון. החישוב שלנו עובד על זמן קנסות, הוא רץ על הרבה מאוד אפשרויות ועל כל מה שקורה בדרך הוא נותן קנס. אם יש יותר רמזורים, אז הוא ייתן קנס של שתי דקות כי אנחנו לא יודעים מתי רמזור מתחלף, הלוואי ונדע את זה. אם יש יותר בורות בכביש, קנס של 3 דקות ואם יש תשלום על הכביש - קנס של 5 דקות. בסוף הכל מתחשב ובאותו רגע אתה מקבל את המסלול הכי מתאים".

ואם יש קיצור דרך איזו עיר, ולתושבים זה לא בא טוב, אתה לוקח את זה בחשבון? פעם היו נוסעים הרבה דרך אבן יהודה והם לא אהבו את זה.

"אף אחד לא אוהב שעוברים דרך הבית שלו, אבל כולם אוהבים לעבור דרך בתים של אחרים. כל עוד זה חוקי ומותר, אין בעיה".

אתם מקבלים בקשות מוועדי שכונות?

"אינסוף דרישות וטענות. כל אדם שנוסע לעבודה עובר דרך שכונות של אחרים. אם מישהו יקבל אישור חוקי שברחוב שלו אסור לאף אחד לנסוע חוץ מלתושבים, למרות שאני לא מכיר דבר כזה, אז לא נעביר כי אנחנו עובדים לפי החוק. מה שכן, אם ברחוב מסוים יש בית ספר אז בשעות הבוקר נוסיף שם קנס, אנחנו קוראים לזה Permanent Hazard. אבל אין דבר כזה שלא נעבור במקום מסוים".

אז במבט על המצב, באמת נהיה יותר גרוע בכבישים?

"לחלוטין".

תן לי דוגמה במספרים.

"בארץ למשל, הנסיעה בחלק מהמקומות גבוהה בכמעט 30% מאשר לפני הקורונה. יותר מכוניות על אותו מקטע בכל רגע נתון".

ויש לכם תחזיות קדימה? יש סיכוי שזה ישתפר?

"רק אם יהיו עוד פתרונות כדי שאנשים לא יסעו ברכב פרטי. היום החלופות הרבה יותר גרועות".

אבל זה מנוגד לאינטרס שלך. מה אם כולנו נעבור לאוטובוס?

"לווייז יהיה ערך מוסף הרבה יותר גדול אם מערכת הכבישים תהיה קצת פחות עמוסה. אחרת אתה אומר לעצמך שזה לא משנה מאיפה תיסע כי הכל פקוק".

אני שר התחבורה בממשלה החדשה, או שרת התחבורה כנראה. אני בא אליך ואומר תקשיב, יש לך דאטה, אתה רואה הכל. תן לי עצה.

"אני בשמחה יושב איתך. אנחנו שולחים מפה אנשים שמשקיעים בעבודה ובנתונים, וגם עושים את זה בחינם. העניין פה הוא באמת הביצוע. הבעיה רק הולכת ומתעצמת, אבל אנחנו ככל שנידרש לשתף מידע, נעשה את זה".

מה השימוש העיקרי של אנשים בווייז, איך מגיעים מנקודה לנקודה או הפקקים?

"רוב האנשים מפעילים לא כדי לנווט, אלא כדי לקבל נתונים על הדרך - תאונות, מחסומים, שוטרים".

זה כבר נהיה שיקול בקניית רכב, אם יש או אין ווייז מובנה? בטסלה למשל אין, וזה פאול.

"גם לדעתי. יש איזשהו טריק שאני לא ממליץ להשתמש בו, אבל בטסלה בארץ אין היום ווייז".

וקיבלתם תלונות?

"כן, וגם אילון מאסק בעצמו קיבל טוויטים של 'מתי תתמוך בווייז'. מקווה שבעתיד נשתף פעולה".

מאיפה אתה נוסע לעבודה?

"מקריית אונו לתל אביב".

פותח ווייז?

"כמובן. קודם כל יש בזה משהו מרגיע פסיכולוגית בעיניי, אני פחות עסוק בלאן לנסוע ואיפה לפנות. הרבה אנשים אומרים לי שאחד הדברים שהם אוהבים בווייז זה שכשהם נכנסים לאוטו, הם לא לבד. למשל בישראל אין הרבה מנהרות, אבל בחיפה במנהרות הכרמל התקינו בתוכן רכיב בלוטות' קטן שנקרא 'Waze Beacon', שמאפשר לשמור את תקשורת ה-GPS בתוך המנהרה. זה עזר להוריד את מספר התאונות בתוך המנהרות, חד וחלק. אנשים נכנסו לתוך המנהרה ופתאום לא ידעו לאן לפנות, ומתו. התקינו כאלה גם בבוסטון ובשיקגו".

כשאנשים שומעים שאתה מווייז, מה הטענה שאתה שומע הכי הרבה?

"קודם כל, לאנשים תמיד יש מה להגיד, אבל אני שם לב ל'איזה כיף היה פעם, הייתם יותר טובים'. זה כמו חברים שלי מהצבא שחושבים שפעם היה יותר טוב, וזה לא נכון. אני יודע כמה אנחנו יותר טובים היום".

בוא ניכנס רגע פנימה מבחינת ניהול מוצר וצוות. יש אינסוף פיצ'רים, אז אני מניח שאחד האתגרים הוא הפוקוס. איך מחליטים מה להוסיף ומה לא?

"מי כמוך יודע שבסוף צריך להחליט על אסטרטגיה. בלי זה אנחנו מעבירים זמן ועושים ניסויים. אנחנו משתדלים לקבוע אסטרטגיה פעם אחת בשנה, וככה מתעדפים מה לעשות".

תן דוגמה לאסטרטגיה מעכשיו או מלפני שנה.

"יש דברים שאני קורא להם 'הארט-ביט', פעימות הלב שלנו, דברים שלא משנה מה, צריך להשקיע בהם - זה קודם כל הניווט שתמיד צריך להשתפר וההשקעה בצמיחה של המערכת, שתמשיך לגדול. היום יש לנו 150 מיליון יוזרים בחודש, לפני עשור היו 10 מיליון".

אתה יודע שאסטרטגיה זה נושא קרוב לליבי, איזה "תפקיד" לקחתם על עצמכם?

"למשל החלטנו אסטרטגית, בעקבות כמות התאונות הגדלה בישראל ובעולם, שאנחנו רוצים לעזור לשנות את ההתנהגות על הכבישים, אז אנחנו בודקים ומתעדפים תשתיות שיביאו אותנו לשם. בדקנו מה הגורם המרכזי לתאונות במחקרים וראינו שמדובר בשינוי מהירות פתאומי בנהיגה. נניח שאתה נוסע על כביש החוף בניחותא במהירות של 100 קמ"ש, ופתאום אתה מגיע לפקק עומד - אתה יכול להיתקע במישהו. אם נתריע על זה הרבה קודם - אנחנו בכיוון הנכון".

תן עוד דוגמה.

"לפני צומת או לפני מחלף מסוכן נכניס אותך ל-Alert. אבל חייבים לעשות את זה רק איפה שבאמת צריך, כי אם נעשה את זה יותר מדי אתה תתעלם".

ואתה לא יוצר התנהגות יותר לחוצה ככה? לפעמים אנשים משנים את דעתם באמצע המחלף וזה מפחיד.

"אנחנו רוצים ללמוד את זה וגם למצוא דרך לתמרץ נהגים שנוהגים כמו שצריך".

איך החלטתם על האסטרטגיה הזאת? יש פה משהו עם משמעות.

"קודם כל חיפשנו מה כוח העל שלנו, במה אנחנו הרבה יותר טובים, והבנו שהמפות שלנו הכי מעודכנות כי אנחנו עושים את זה בעזרת הקהילה בזמן אמת, ואנחנו יכולים לקבל ככה נתונים נוספים. ודבר שני, אנחנו מכירים את היוזרים לא מבחינה אישית אלא מבחינת ההתנהגות שלך ומה אתה רוצה. חיפשנו יחד עם עיריות מה אפשר לעשות כדי לעזור להן לזוז מהר יותר בתאונות, הן אלה שיוצרות הכי הרבה תנועה".

אין בעיה, אבל אתה גוגל אז אני רוצה מספר. בכמה אתם רוצים לעזור למנוע תאונות?

"להוריד תאונות זה קצת יותר מסובך כי אין לי את כל הנתונים על תאונות, אבל אני רוצה להוריד אירועי בלימה פתאומית".

אתה יודע מתי אני בולם בפתאומיות?

"יש לי הרבה נתונים".

כמה אתה חושב שאתה יכול להזיז את המחוג?

"אני חושב ש-10% זה המון וגם 5%. אנחנו כרגע מודדים את זה, והשאלה היא איך משנים התנהגות. אם למשל אני אעבוד עם איזושהי עירייה ונחליט שכל מי שייסע רק במהירות המותרת במשך חודש יקבל אלף נקודות בווייז, ואיתן הוא יכול למשל לחנות במקומות מסוימים בעיר".

ערן גפן / צילום: מנחם רייס

בוא נלמד רגע מכישלונות. לאחרונה הודעתם על סגירה של שירות שיתוף הנסיעות שלכם, ווייז קארפול, שירות שבו אני יכול לאסוף מישהו ולקבל על זה תשלום. איפה נכשלת?

"קודם כל, לא כל דבר שאתה עושה מצליח, וזה לא אומר שהוא לא יצליח בעתיד. ההחלטה הקשה היא להפסיק כשאתה בטוח שעוד רגע זה יקרה".

אתה גם צריך ללכת לחברה ולהגיד 'אני לקחתי שלוש שנים של מתכנתים, כל הקומות פה עבדו על זה', איך הצלחת לבוא להגיד את זה? איך הארגון מקבל כזה דבר?

"אחרי שיצאנו עם ההחלטה נתנו מיד את הרציונל ואת התוכנית קדימה, איך סוגרים בצורה מכובדת ולאן הצוות הזה עובר. אגב, בדיוק את האלגוריתמים שמחפשים איך מזהים מתי הולכת לקרות תאונה ואיך מונעים אותה".

גם חשוב שזה יבוא ממך ולא מאיזה סגן נשיא שיגיד 'חבר'ה אני סוגר לכם'.

"אף אחד בגוגל לא התערב לנו בהחלטות".

ואיך אתה מנהל את הסיטואציה? אמרת 'אחריי, לשם הולכים, זה הדבר הגדול הבא'. אם תטעה בניהול אתה עלול לשלם במשרתך ובאמון העובדים שלך.

"אני מסכים. החלטות צריך לקבל בעיניי הכי מאוחר שאפשר, כי אז יש לך הכי הרבה מידע, אבל לבצע מיידית. אני מקווה ששיתפנו את האנשים מספיק זמן מראש ולא יותר מדי זמן מראש. עשינו איתם את התהליך של מתי מקבלים את ההחלטה, מה הנתונים שיביאו אותנו אליה ומה התוכנית קדימה".

בטח בתוך הצוות היו כאלה שאמרו לך היי, זה מוקדם מדי, זה עוד רגע תופס ומצליח. ואולי בכלל הבעיה היתה ההתנהגות האנושית, שאנשים חששו לקחת איתם נוסעים בעקבות הקורונה?

"זה נורא נחמד להאשים את כל העולם, כנראה גם אנחנו עשינו כמה דברים לא נכונים. בואו נסתכל על עצמנו לפני שנאשים. הקבוצה שהובילה את קארפול סופר מוכשרת ועשו כל מה שחשבנו שהוא הכי נכון למוצר. תמיד כשמסתכלים אחורה אפשר להגיד 'אם היינו עושים כך או אחרת'. אבל השוק בעולם לא מוכן לזה תרבותית ולא הצלחנו לפצח את זה".

כשאני קיבלתי את ההצעה הזאת, לאסוף איש זר באוטו שלי, לא זרמתי.

"אני כן, וככה הכרתי עוד אנשים וחברים".

מה אפשר ללמוד מזה על ניהול?

"זה חיזק את האמונה שלי שצריך להתנסות ולקחת סיכונים. צריך להעז ולהתקדם ולקבל גם כשלונות. רק א', צריך מראש להחליט יותר טוב מה הן אבני הדרך שבהן אני מחליט על Go No Go. אני חושב שהיינו צריכים להיות יותר קשים עם עצמנו ולהפסיק את השירות הזה קודם.

כלומר להיות נועז, אבל גם להעז לחתוך. תן לי רגע ללמוד ממך, איך עוברים מאסטרטגיה לביצוע?

"אחד הדברים שמונעים ביצוע זה שיותר מדי מדברים על התוכניות. בסוף צריך להציב כמה לידרים שברור כל אחד מה הוא עושה ועל מה הוא אחראי, ואגב תמיד האחריות צריכה להיות גדולה מהסמכות. ולתת להם לצאת לדרך. אנשים עושים את מה שהם נמדדים עליו, ואם המדידה לא מספיק ברורה אז אין אחריות".

נועם ברדין, ממייסדי ווייז, כתב פוסט לפני שנה ויצא נגד התרבות הארגונית בגוגל, אמר שיש יותר מדי יוגה, שמשקיעים את הזמן בדברים שלא מביאים ערך. איך הרגשת כשקראת את זה?

"נועם חבר טוב, אני מעריך אותו והוא הביא אותי לווייז. הוא איש של סטארט-אפים, מביא רעיונות לביצוע".

נועם ברדין / צילום: איל יצהר

אבל זה מעליב, מה שהוא אמר.

"לא נעלבתי. יש לו דעות, עם חלק אני מסכים ועם חלק לא. גוגל זה משהו מאוד רחב. אני יכול להגיד שאני נמצא פה מהבוקר עד הלילה ויש הרבה אנשים כאלה".

איזו עצה אתה נותן הכי הרבה לסטארט-אפיסט שבא אליך?

"אל תתאהב ברעיון ותהיה מוכן לשנות אותו כל הזמן".

מה כוח העל שלך?

"שאני אוהב אנשים, שאני יודע לנהל אנשים שונים ואני יודע לתעדף בעיות בלי יותר מדי אמוציות".

איך אתה מנטרל את הרגש?

"כשאני מרגיש מוטה, וזה קורה הרבה כי כולנו כאלה בסופו של דבר, אני עוצר רגע, יוצא מהבית והולך לרכוב על אופניים או משהו. בסוף הכל אישי, אבל את ההחלטות אני רוצה להעביר בגלל הרציונל, לא בגלל אנשים".

אני מאחל לך לנסוע על אופניים לא רק כדי להתמודד עם הטיות. עכשיו תן לי איזה טיפ על ווייז.

"תמשיך לבדוק מסלולים אלטרנטיביים".

ערן גפן הוא מייסד G^Team, חברה לייעוץ אסטרטגי, שעוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים . הוא בעל ניסיון בעבודה עם מנכ"לים והנהלות של החברות המובילות בארץ ובעולם, בהן קוקה קולה, וולט, מיקרוסופט, שטראוס וקימברלי קלארק. חברה קודמת שהקים נרכשה על ידי WIX. גפן מפעיל את הפודקאסט "חצי שעה של השראה" ומחבר הספר "יוצרים צמיחה - כך הופכים יצירתיות עסקית לתוכנית עבודה".