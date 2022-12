טוויטר השעתה אמש (ה') כמה עיתונאים בכירים המסקרים את הרשת החברתית ואת אילון מאסק. המהלך מגיע לאחר שביום רביעי האחרון טוויטר חסמה יותר מ-25 חשבונות שעוקבים אחרי מטוסים של ממשלות, מיליארדרים ואנשים בעלי פרופיל גבוה - כולל @ElonJet, חשבון שעקב אחרי מטוס הסילון הפרטי של הבעלים מאסק, שטען בזמנו שהוא מחויב ל"חופש הביטוי".

השבוע טען מאסק בטוויטר ש"סטוקר" שהשתמש במידע מ-@ElonJet עקב אחרי מכונית שהובילה את אחד מילדיו בלוס אנג'לס. הוא לא סיפק זמן או מיקום בו התרחש האירוע.

בין העיתונאים שהושעו אמש: ראיין מאק מהניו יורק טיימס, דוני או'סאליבן מ-CNN, דרו הארוול מהוושינגטון פוסט, סטיב הרמן מ"Voice of America" והעיתונאים העצמאיים ארון רופר, קית' אולברמן וטוני וובסטר. כולם הושעו ללא הודעה מוקדמת.

רופר כתב כי החשבון שלו הושעה לצמיתות, ושאין לו אף מידע בנוגע למהלך. "לא שמעתי מטוויטר בכלל", כתב בפלטפורמת הבלוגים והניוזלטורים "Substack". לדבריו, ביום רביעי צייץ קישור לעמוד פייסבוק שעוקב אחרי מטוסו הפרטי של מאסק.

אחד הכתבים שהושעו אמר ל-The Verge: "לא קיבלתי שום פנייה מטוויטר, מלבד הודעה בראש הפיד שלי שאני חסום לצמיתות ובמצב קריאה בלבד. אין לי מושג מה היה יכול לגרום לזה".

גם חשבון הטוויטר של מסטודון, פלטפורמה שהוגדרה כ"אלטרנטיבה לטוויטר" הושעה, ואף לא ניתן לצייץ קישורים לרשת.

מאסק ציין כי ההשעיות נובעות מהכללים החדשים של הפלטפורמה, האוסרים מעקב אחר מטוסים פרטיים. "לבקר אותי כל היום זה לגמרי בסדר, אבל לפרסם את מיקומי בזמן אמת ולסכן את המשפחה שלי זה לא", טען. נתוני מעקב אחרי מטוסים שנאספים על ידי מינהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית הם מידע ציבורי, והם משותפים באופן שגרתי ברשת באתרים כמו flightradar24.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not - Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

מוקדם יותר הבוקר צייץ מאסק כי החשבונות שנחסמו פירסמו את "המיקום המדויק שלי בזמן אמת, בעצם קואורדינטות להתנקשות, תוך הפרה ישירה (וברורה) של תנאי השימוש בטוויטר". לאחר מכן אמר מאסק כי ההשעיות יימשכו שבעה ימים.

"אלו בדיוק הדברים שמאסק ביקר את טוויטר עליהם בעבר"

מאט בינדר, כתב טכנולוגיה ב"Mashable", אמר שהושעה אחרי שצייץ צילום מסך של הודעה ממשטרת לוס אנג'לס, אותה פירסם דוני או'סאליבן, כתב CNN שהושעה. לפי ההודעה, שעסקה במעקב לכאורה אחרי המכונית בה שהה אחד מילדיו של מאסק, "היחידה לניהול איומים של משטרת לוס אנג'לס מודעת למצב ונמצאת בקשר עם נציגי מאסק וצוות האבטחה שלו. עדיין לא הוגשו תלונות למשטרה".

"אני בטוויטר מאז 2008. מעולם לא קיבלתי 'מכה על היד' כי אני תמיד פועל לפי הכללים. לא קשה לפעול כשאתה יודע מה הכללים", אמר בינדר, והוסיף כי החשבון שלו הושעה לצמיתות. לדבריו, "אלו בדיוק הדברים שמאסק ביקר את טוויטר עליהם בעבר".

או'סאליבן טען אתמול כי כל העיתונאים שהושעו יחד איתו עסקו בסיקור של מאסק. "נראה שמאסק פשוט מעיף חשבונות שהוא לא אוהב", אמר.

אילון מאסק ניסה להראות פעמיים שהציבור עומד לצידו במהלכים הללו, והוא גם עלה ל- Space (שידור אודיו חי) כדי לדבר וגם ערך סקר כדי לשאול מתי יש לבטל את החסימה של העיתונאים. בשיחה, מאסק ניסה להסביר את הבעיה, בעוד שבין המשתתפים היו שני עיתונאים שנחסמו וגם המפעיל של חשבון ElonJet@ בעצמו.

מאסק אמר בשיחה: "You dox, you get suspended. End of story, that’s it", במילים אחרות - תעשו דוקסינג (שיתוף פרטים אישיים, כמו כתובת של אדם), תושעו. סוף הסיפור. מאסק האשים בספייס את העיתונאים בכך שהם ניסו להימלט מהאיסור: ברגע שחשבון ElonJet@ נחסם בזירה, נפתחו מקבילים בפייסבוק ובמאסטודון. אותם עיתונאים פרסמו קישורים לחשבונות ההם, מה שלטענת מאסק עובר על חוקי הקהילה.

בשיחה, עיתונאי הוושינגטון פוסט, דרו הארוול, שאל את מאסק האם הוא לא נוהג בדיוק כפי שהוא ביקר בעצמו - ונתן כדוגמה את החסימה השרירותית של כתבה של הניו יורק פוסט שעסקה במחשב הנייד שהכיל מידע אישי של האנטר ביידן. אז טוויטר קיבלה החלטה לחסום את הקישורים ואת החשבונות שהפיצו אותם. מאסק בזמנו אמר כי השעיית החשבון של הניו יורק פוסט בעקבות הסיפור הייתה בלתי הולמת.

התשובה של מאסק הייתה שוב, "אתה עושה דוקסינג, אתה מושעה. סוף הסיפור". לאחר מכן הוא עזב את השיחה.

בסקר שערך מאסק, כ-60% מ-1.1 מיליון משתתפים טענו שצריך לבטל מיידית את החסימה, בעוד ששאר המשתמשים חשבו שצריך לעשות את זה בעוד 7 ימים.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time - Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

העיתונאית סאלי באזבי, העורכת הראשית של הוושינגטון פוסט, ציינה כי המהלך של טוויטר "מערער ישירות את הטענה של מאסק לפיה הוא מתכוון לנהל את טוויטר כפלטפורמה המוקדשת לחופש הביטוי". גם בניו יורק טיימס יצאו נגד ההשעיות, וכינו אותן "מפוקפקות ומצערות". ב-CNN פרסמו הצהרה פומבית בחשבון הטוויטר של הרשת, והודיעו כי הרשת תעריך מחדש את מערכת היחסים שלה עם טוויטר על סמך ההסבר שהיא תקבל להשעיה.

מאז שהשתלט על הפלטפורמה בעסקה של 44 מיליארד דולר באוקטובר, מאסק הספיק לקצץ את כוח האדם בטוויטר, לשנות את מדיניות התוכן שלה ולשחזר חשבונות שהושעו בעבר לצמיתות, כולל חשבונו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ - שהחליט לא לחזור לרשת החברתית.