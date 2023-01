בצבא ארה"ב חיפשו רעיונות חדשניים, ומצאו דרך מפתיעה לגלות אותם

אמ;לק רעיונות טובים יכולים להסתתר בכל מקום, וכדי למצוא אותם הצבא האמריקאי היה מוכן לשטח את שרשרת הפיקוד. בתחרות חדשנות בסגנון "הכרישים" זכה סמל שהוצב בערב הסעודית ופיתח בזמנו החופשי סימולטור אימונים נגד מל"טי אויב. הקצינים הבכירים לא האמינו שעדיין אין להם כזה.

סמל מיקי ריב קם בוקר אחד ועשה משהו שמעולם לא חשב שיעשה: הוא אמר לגנרל ארבעה כוכבים, שאחראי על כל פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, איך לפתור בעיה איתה מתמודד הצבא האמריקאי.

הגנרל מייקל אריק קורילה ישב באמצע חדר ישיבות מאובטח בבסיס בטמפה, פלורידה, ולגם קפה מספל עם לוגו של פיקוד מרכז בעת שהקשיב לסמל ריב מדבר על האיום הקטלני של מל"טי אויב. מצדדיו ישבו קצינים בכירים ומנהלים בכירים מחברות טכנולוגיה, אבל תשומת הלב של הגנרל קורילה הייתה ממוקדת בחייל הנבוך, שאין לו ולו שבריר מהסמכות שלו אך טס מהמזרח התיכון בשביל הרגע הזה. קורילה רצה לשמוע עוד. "זו בעיה משמעותית", אמר. "מצאת רעיון איך לעזור לנו לפתור את הבעיה".

זו הייתה הסיבה שהסמל ריב היה נוכח. הוא היה אחד מחמישה חיילים שנבחרו מבין מאות המוצבים ברחבי העולם שהגישו מועמדות להשתתף בתחרות ראשונה מסוגה - הגרסה של פיקוד מרכז לתוכנית הריאליטי "הכרישים". התחרות נערכה במטה הפיקוד המבצעי המוביל, מקום בו אסור לשאת טלפונים והשעונים מראים מה השעה באפגניסטן ובעיראק. אבל הרוח שמאחורי האירוע הייתה כזו שתקפה לכל סוג של עסק. מי שמוכן לחפש יוכל למצוא רעיונות טובים במקומות לא סבירים בכלל.

הם יכולים להגיע מבסיס בערב הסעודית או להתחבא לאור יום במרחק קומה אחת מאיתנו. לעתים הם פותרים סכנות קיומיות. לעתים הם מצמצמים סיכונים שאנשים לא ידעו שקיימים.

הדרך היחידה מבחינת הצבא למצוא את הרעיונות האלה הייתה לשטח את שרשרת הפיקוד. זה לא דבר קל לחיילים לעשות - הציות חיוני להצלחה, והתרסה היא הדרך לכישלון - וזה יכול להיות קשה בכל חברה. אבל לשבור דיסטנס באופן זמני ולהעניק לסמל ריב את הכוח לפנות לגנרל קורילה היווה הכרה בכך שחדשנות לא פשוט מגיעה מלמעלה למטה. היא גם עולה מהתחתית.

"האנשים הקרובים ביותר לבעיות הם האנשים הרואים וחווים את נקודות הכאב מיד ראשונה", אמר בריגדיר גנרל ג'ון קוגביל, סגן מנהל המבצעים בפיקוד המרכז. "אבל אין להם את המשאבים או את הסמכויות ליישם את הפתרונות האלה. לבוס שלנו עם ארבעה כוכבים, יש סמכות כזו". הרעיון של ריב היה דוגמה מושלמת לאופן בו רעיונות טובים עלולים ללכת לאיבוד בהיררכיה.

הסמל ריב, חי"רניק בן 24 מהמשמר הלאומי של מסצ'וסטס, נשלח בשנה שעברה ל"בסיס האוויר הנסיך סולטן" והוצב בצוות הלוחמה בכלי טייס בלתי מאוישים. הוא ידע מהניסיון שלו בשטח שהמפעילים זקוקים למערכת טובה יותר כדי להתאמן על יירוט, מעקב והשמדה של מל"טים עוינים. מה שהם רצו היה סימולטור אימונים אוניברסלי נגד מל"טים. מה שהיה להם היה מחשב נייד עם כמה שקופיות פאוור פוינט.

לתחושתו אפילו כלי אימונים בסיסי יעזור להכין את החיילים, שכישוריהם היו מבוקשים במיוחד למשימה שבכירים ביטחוניים הגדירו כעדיפות העליונה של צבא ארה"ב במזרח התיכון. אז הוא בנה כלי כזה בעצמו. כשולחן עבודה השתמש בדלת של לוקר. הציוד שלו היה מחשב נייד בן שמונה. החיבור לאינטרנט היה כל כך לא אמין שלעתים קרובות פנה להשגחה עליונה. "הייתי מתפלל לאלוהי הווי־פי", אמר.

זה לא היה יפה, אבל זה עבד. סמל ריב בילה יותר מ־100 שעות מזמנו החופשי בכתיבת הקוד של תוכנת האימון הבסיסית, שאיפשרה לצוותים הלוחמים במל"טי אויב לבנות תרחישים בהם הם עשויים להיתקל ולשפר את קבלת ההחלטות שלהם. כשגילה על האירוע של פיקוד המרכז שכונה "נווה החדשנות", הוא האיץ את פיתוח התוכנה, עבר על 10 טיוטות של הפיץ' שלו ועשה חזרות על המצגת לממונים עליו. הוא התאמן על הטקסט בראשו עד כדי כך שכאשר טס לטמפה, פלורידה והתעורר בבוקר התחרות בשלוש לפנות בוקר בגלל ג'טלג, הוא שינן אותו כשלא הצליח נרדם שוב.

"Whether you're trying to improve your organization or making a split-second decision on the battlefield, smart, innovative Soldiers are one of the greatest assets you can bring to the fight."

- SGT Mickey Reeve, @Taskforcespartan#StrongSergeants @CENTCOM @USArmy pic.twitter.com/nUXx7lTnJZ